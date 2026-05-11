Premium|Study Room : भारतीय महिलांच्या राजकीय सहभागाचा इतिहास, वर्तमान आणि भविष्य!

लेखक : महेश शिंदेभारतात महिलांना राजकीय प्रवाहात येण्यासाठी लांबलचक प्रवास करावा लागला आहे. स्वातंत्र्यापासून आजतागायत महिलांचे स्थान केवळ हंगामी चर्चेचा विषय राहिलेले नसून, न्याय, लोकशाही आणि समानतेचा धोरणात्मक मुद्दाही ठरला आहे. या लेखात आपण महिला राखीव जागांचा इतिहास, आजची परिस्थिती आणि भविष्यातील संधी–आव्हाने यावर चर्चा करू.भारतातील महिला राजकारणाची सुरुवातस्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच महिला महात्मा गांधी, जहाँनारा शहा, विजयलक्ष्मी पंडित आणि सरोजिनी नायडू यांसारख्या नेत्यांमुळे राजकीय क्षेत्रात डोकावू लागल्या. १९१७ मध्ये सरोजिनी नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने ब्रिटनमध्ये स्त्रियांना थेट मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी लढा उभारला. १९२१ च्या कायद्याने ब्रिटिश भारतात स्त्रियांना सीमित प्रतिनिधित्वाचा अधिकार मिळाला, पण तो खूप मर्यादित होता.स्वातंत्र्यानंतर १९५० च्या संविधानात महिलांना आणि पुरुषांना बरोबरीचे राजनैतिक हक्क देण्यात आले, पण व्यवहारात त्यांचे प्रतिनिधित्व फारच कमी राहिले. १९५२ मध्ये भारताच्या पहिल्या संसदेत फक्त दोन टक्के महिला सदस्य होत्या. मासुमा बेगम, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर यांसारख्या महिलांनी त्यानंतरही राजकारणात वाट काढली.स्थानिक आणि राज्य स्तरावरील प्रगती१९९० च्या दशकात ७३वा आणि ७४वा घटनादुरुस्ती कायद्याने पंचायत आणि नगरपालिका स्तरावर महिलांसाठी एक तृतीयांश जागांची राखीवता सुरू झाली. यामुळे लाखो महिलांना गाव–नगर स्तरावर निवडणूक लढवण्याची आणि निर्णय घेण्याची संधी मिळाली. आज भारतात जवळपास १४ लाखांहून अधिक निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधी आहेत, ज्यापैकी जवळपास ४४ टक्के जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांकडे आहेत.या राखीव जागांच्या माध्यमातून शेती, शिक्षण, आरोग्य, घरातील दारूबंदी आणि बालविवाह अशा विषयांवर महिलांच्या दृष्टीने धोरणे राबवण्यावर लक्ष दिले जाते. निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढल्याने ग्रामीण आणि शहरी स्तरावर सरकारी योजना अधिक प्रभावी झाल्या आहेत.संसद आणि विधानसभेतील महिला प्रतिनिधित्वलोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व मात्र आजही जागतिक सरासरीपेक्षा खूप खाली आहे. १९५० च्या काळापासून २००४ पर्यंत लोकसभेतील महिलांचा टक्का फक्त ५ ते १० टक्क्यांदरम्यान होता. १८व्या लोकसभेत (२०२४) हा टक्का जवळपास १३.६ टक्क्यांवर आला, पण तो अजूनही जागतिक सरासरी २५ टक्क्यांपेक्षा खूप कमी आहे.राज्यसभेतही महिलांचा टक्का जवळपास १३ टक्के आहे. काही राज्यांमध्ये विधानसभेतील महिलांचा टक्का थोडा जास्त असला तरी, लोकसंख्येच्या अर्धा भाग असलेल्या महिलांचे प्रतिनिधित्व अजूनही असमप्रमाणात आहे.महिला आरक्षण विधेयकाची वाटचालमहिलांसाठी संसद आणि विधानसभा जागांची राखीवता यावर चर्चा १९९६ पासून सुरू झाली होती. ‘महिला राखीव जागा बिल’ (३३% राखीवता) अनेक वेळा राज्यसभेत आणि लोकसभेत आणले गेले, पण त्यास व्यापक राजकीय सहमती मिळाली नाही. यानंतर २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (Constitution (106th Amendment) Act, 2023) मंजूर करून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव करण्याची घोषणा केली..राजकीय पक्षांमध्ये महिलांचा सहभागराष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढत असला तरीही त्यांच्या निर्णयक्षम नेतृत्वात फारच कमी ठिकाणी बदल झाला आहे. अभ्यासानुसार २००९ नंतर लोकसभेसाठी उमेदवार असलेल्या महिलांची संख्या ४५ पासून (१९५७) वाढून २०२४ मध्ये ७९९ पर्यंत पोहोचली आहे, जी एकूण उमेदवारांच्या ९.५ टक्के आहे.काही पक्षांनी स्वतःहून महिलांचा कोटा लागू केला आहे. उदाहरणार्थ, नाम तमिळ कच्ची या पक्षाने ५० टक्के उमेदवार महिला दिल्या, तर नाम जनशक्ती पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पक्षांनी ४० टक्के जागा महिलांसाठी ठेवल्या. तरीही, मुख्य राष्ट्रीय पक्षांमध्ये महिलांना मोठ्या प्रमाणावर जागांवर उमेदवारी देण्यात अजूनही असमान वागणूक दिली जाते.आजच्या काळातील प्रमुख अडथळेमहिलांसाठी राखीव जागा लागू करण्यामागे अनेक चांगली उद्दिष्टे असली तरी, त्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. यातील मुख्य आव्हाने अशी आहेतराजकीय पक्षांची आंतरिक संस्कृती पुरुषप्रधानच आहेआजही बहुतेक राजकीय पक्षांची आंतरिक रचना पुरुषप्रधान आहे. निर्णयक्षम गट, निवडणूक निर्णय, जागा वाटप यांचे सर्व अधिकार पुरुष नेत्यांकडे असतात. महिलांना फक्त फोटो–फीचर या ‘चेहरा’ म्हणून दाखवले जाते, पण खऱ्या ताफा, निर्णयप्रक्रिया आणि संघटनात्मक शक्ती ही पुरुषांच्याच हातात ठेवली जाते. अशा वातावरणात राखीव जागेवर निवडून आलेल्या महिलेला खऱ्या अर्थाने निर्णय घेण्याची इच्छा असली तरी, तिच्यावर बाह्य दबाव, पक्षांतर्गत झगडे आणि मर्यादा यांचा सामना करावा लागतो.महिलांना ‘चेहरा–मात्र’ अशी भूमिका देणेराजकारणात अनेक वेळा महिलांना फक्त चेहरा म्हणून वापरले जाते. त्यांना जाहिराती, नारे, भाषणे यात भाग घेण्यास सांगितले जाते, पण खऱ्या निर्णय घेण्याच्या टेबलावर त्यांना जागा दिली जात नाही. त्यांच्यावर घरगुती जबाबदाऱ्या, आर्थिक दबाव आणि सामाजिक दबाव यामुळे त्यांना नेतृत्वाच्या अग्रपंक्तीत राहण्यासाठी पुरेसे स्वातंत्र्य आणि अवधी मिळत नाही. त्यामुळे राखीव जागेवर निवडून आलेली महिला नेतृत्वाच्या ठोस भूमिकेऐवजी फक्त ‘चेहरा–मात्र’ अशी ओळखली जाते..आर्थिक–सामाजिक अडथळे आणि द्वेषपूर्ण वातावरणमहिलांसाठी राजकीय कारकीर्द उभारण्यासाठी आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक समर्थन अत्यंत गरजेचे असते. पण गरीब आणि अल्पसंख्यांक कुटुंबांतील महिलांना निवडणूक मोहीम, प्रचार आणि लढाई चालवण्यासाठी पुरेशी आर्थिक मदत मिळत नाही. त्यांच्याकडे बँक–कर्ज, स्वतःचे उत्पन्न किंवा पक्षांचे सहकार्य असले तरी ते अत्यंत मर्यादित असते.त्याशिवाय राजकारणात अपप्रचार, घरातील विरोध, सामाजिक चुकीच्या धारणा (महिला नेतृत्व ‘अशोभनीय’ किंवा ‘अयोग्य’ आहे), आणि ऑनलाइन–ऑफलाइन द्वेषपूर्ण बोलणे यामुळे अनेक प्रतिभावान महिला राजकीय क्षेत्रापासून दूर राहतात.राखीव जागांसमोर असलेले धोरणात्मक आव्हानराखीव जागा लागू केल्यानंतरही अनेक नेते आणि पक्ष संघटनांच्या मनात असा भास असतो की ‘राखीव’ म्हणजे ‘कमी दर्जाची’ किंवा ‘अपवादात्मक’ जागा. त्यामुळे राखीव जागांवर निवडून आलेल्या महिलांना इतर नेत्यांपेक्षा कमी महत्त्व दिले जाते.महिला राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी उपायआज भारतात महिलांचा मतदानाचा सहभाग पुरुषांपेक्षा जास्त असूनही त्यांचे वास्तविक नेतृत्व आणि राजकीय प्रतिनिधित्व कमी आहे. हे अंतर कमी करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी आंतरिक कोटा लागू करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये निर्णयगटांमध्ये, प्रचार समित्यांमध्ये आणि निवड समित्यांमध्ये कमीतकमी ३०–४० टक्के महिला असतील. त्यांना खऱ्या अर्थाने निर्णय घेण्याचा अधिकार देणे आणि महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम चालवणे यामुळे त्यांच्या भूमिका फक्त फोटो फीचर न राहता निर्णयक्षम नेतृत्व म्हणून ओळखल्या जातील. आर्थिक आणि प्रशासकीय स्तरावरही मदत गरजेची आहे. महिला उमेदवारांसाठी विशेष आर्थिक अनुदान, बँक कर्जावरील सोयी आणि त्यांच्या निर्णयांवर इतरांचा अनावश्यक हस्तक्षेप टाळण्यासाठी स्वतंत्र बँक खाते अनिवार्य करणे यामुळे त्यांच्या विश्वासात वाढ होईल.सामाजिक बदल आणि जागरूकतेच्या दृष्टीने महिला नेतृत्वाच्या यशोगाथा माध्यमांमधून जाहीर करणे, ग्रामसभाए नागरी सभांमध्ये महिलांना भाषण आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्यास प्रोत्साहन देणे आणि शाळा महाविद्यालयांमध्ये लैंगिक समानता आणि नेतृत्वावर वर्ग घेणे यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास आणि भागीदारी वाढेल. द्वेषपूर्ण वातावरण आणि हिंसेविरुद्ध त्यांच्यासाठी विशेष सुरक्षा आणि तक्रार यंत्रणा उपलब्ध करून देणे, ऑनलाइन द्वेषपूर्ण संवादावर कडक कायदा लागू करणे आणि राखीव जागांवर निवडून आलेल्या महिलांना पक्षांतर्गत निर्णयक्षम नेतृत्व म्हणून ओळखणे यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्व वास्तविक बनेल. अशा पद्धतीने लोकशाही खरोखर समावेशी आणि न्यायपूर्ण होईल. 