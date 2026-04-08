Premium|Study Room : आंतरराष्ट्रीय संबंध बदलत्या भारत–आफ्रिका संबंधांचा ग्लोबल साउथवर काय परिणाम होईल?

लेखक : वैभव खुपसेभारत आणि आफ्रिका यांच्यातील संबंध आज एका महत्त्वाच्या वळणावर उभे आहेत. हे संबंध इतिहासातून निर्माण झाले असले तरी आजच्या काळात ते भूराजकीय आणि आर्थिक गरजांमुळे अधिक मजबूत होत आहेत. या संबंधांची सुरुवात प्राचीन काळातील समुद्री व्यापारातून झाली आणि वसाहतवादी काळात दोन्ही प्रदेशांनी एकत्रितपणे शोषण आणि स्वातंत्र्यलढ्याचा अनुभव घेतल्यामुळे हे नाते अधिक घट्ट झाले. आफ्रिकेतील स्वातंत्र्य चळवळींना भारताने दिलेला पाठिंबा आणि अलिप्ततावादी चळवळीतील सहकार्यामुळे या संबंधांना नैतिक आणि राजकीय आधार मिळाला. कालांतराने हे नाते अधिक संस्थात्मक आणि धोरणात्मक स्वरूपाचे झाले असून भारत–आफ्रिका फोरम शिखर परिषद आणि वाढते राजनैतिक संबंध यामुळे ते अधिक दृढ झाले आहेत.अलिकडच्या काळात या भागीदारीला नवीन गती मिळाली आहे, कारण जागतिक स्तरावर आफ्रिकेचे महत्त्व वाढत आहे. भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात आफ्रिकन युनियनला G20 मध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवून देणे ही एक महत्त्वपूर्ण घटना ठरली. यामुळे ग्लोबल साउथचा आवाज अधिक मजबूत झाला आणि आफ्रिकेला जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत योग्य स्थान मिळाले. त्याचबरोबर इथिओपिया, नायजेरिया यांसारख्या देशांशी वाढलेले संबंध आणि 2026 मध्ये होणाऱ्या भारत–आफ्रिका शिखर परिषदेसाठी सुरू असलेली तयारी यामुळे या संबंधांना अधिक बळ मिळाले आहे..आफ्रिका भारतासाठी अनेक दृष्टीकोनांतून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आर्थिकदृष्ट्या पाहता आफ्रिका ही वेगाने वाढणारी बाजारपेठ असून भारत–आफ्रिका व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक झाला आहे. ऊर्जा, खनिजे आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या दृष्टीनेही आफ्रिका भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सामरिक दृष्टिकोनातून आफ्रिकेचे स्थान भारतीय महासागरातील महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांजवळ असल्यामुळे भारताच्या 'SAGAR' (Security and Growth for All in the Region) या दृष्टीकोनाशी ते जोडलेले आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्र, G20, BRICS यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये आफ्रिकन देशांचा पाठिंबा भारतासाठी महत्त्वाचा ठरतो.भारताचा आफ्रिकेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन इतर देशांपेक्षा वेगळा आहे. भारत 'विकास भागीदारी' या तत्त्वावर काम करतो. भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य (आयटीईसी) सारख्या कार्यक्रमांद्वारे आफ्रिकेतील हजारो विद्यार्थ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच डिजिटल पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात भारताचे सहकार्य आफ्रिकेत वाढत आहे. या सहकार्यामुळे भारताची सॉफ्ट पॉवर आणि विश्वासार्हता अधिक मजबूत झाली आहे..तथापि, या संबंधांसमोर काही आव्हानेही आहेत. आफ्रिकेत चीनचा वाढता प्रभाव हा भारतासाठी मोठे आव्हान आहे, कारण चीन मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवत आहे. त्याचबरोबर भारताकडे मर्यादित आर्थिक संसाधने, प्रकल्प अंमलबजावणीत होणारा विलंब आणि खासगी क्षेत्राचा कमी सहभाग या अंतर्गत मर्यादा आहेत. व्यापारातील असमतोल, कमकुवत संपर्क व्यवस्था आणि काही आफ्रिकन देशांतील राजकीय अस्थिरता यामुळेही संबंधांवर परिणाम होतो. तसेच भारत–आफ्रिका शिखर परिषदेसारख्या यंत्रणांमध्ये सातत्य नसल्यामुळे संबंधांची गती कधी-कधी मंदावते.या पार्श्वभूमीवर पुढील काळात या संबंधांना अधिक मजबूत करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. आफ्रिकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया (AfCFTA) चा लाभ घेत व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवणे गरजेचे आहे. नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल तंत्रज्ञान, आरोग्य आणि शेती यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवता येईल. सागरी सुरक्षा सहकार्य मजबूत करणे, खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणेही महत्त्वाचे ठरेल. तसेच नियमित शिखर परिषदा आणि उच्चस्तरीय भेटी यामुळे राजनैतिक संबंध अधिक बळकट होतील..शेवटी, भारत–आफ्रिका संबंध हे केवळ ऐतिहासिक नाते नसून ते आता एक व्यापक धोरणात्मक भागीदारी बनत आहेत. आफ्रिकेला 'भविष्यातील खंड' असे म्हटले जाते आणि भारत स्वतःला ग्लोबल साउथचा आवाज म्हणून स्वतःला मांडत आहे. या दोन्हींच्या हितसंबंधांचा संगम भविष्यात मोठ्या संधी निर्माण करू शकतो. योग्य धोरण आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे भारत–आफ्रिका भागीदारी अधिक न्याय्य, समावेशक आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.