Premium|Study Room: महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विषमतेवर महामार्गांचे जाळे हाच उपाय आहे का?

लेखक - निखिल वांधे सध्या, महाराष्ट्रातील खोलवर रुजलेली प्रादेशिक विषमता दूर करण्यासाठी राज्य सरकार भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. समृद्धी महामार्ग आणि प्रस्तावित शक्तिपीठ द्रुतगती मार्ग या दोन महत्त्वाकांक्षी योजना विदर्भ आणि मराठवाडा या अविकसित प्रदेशांसाठी परिवर्तनकारी (गेम-चेंजर) ठरतील, असे मानले जात आहे. महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विकासाची दरी नेमकी किती खोल आहे?महाराष्ट्र, भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्य असले तरी, येथे दोन भिन्न अर्थव्यवस्था नांदतात. एकीकडे मुंबई, पुणे आणि नाशिक यांचा समावेश असलेला समृद्ध पश्चिम पट्टा आहे, तर दुसरीकडे विदर्भ आणि मराठवाडा हे मागासलेले पूर्वेकडील प्रदेश आहेत. ही तफावत स्पष्ट आहे. राज्यातील केवळ सात जिल्हे, जे प्रामुख्याने पश्चिमेला आहेत, राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात (GSDP) ५४% योगदान देतात, तर विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १८ जिल्ह्यांचा एकत्रित वाटा केवळ २०% आहे. ऐतिहासिक गुंतवणूक आणि भौगोलिक कारणांमुळे निर्माण झालेली ही दरी पूर्वेकडील प्रदेशात शेती संकट, औद्योगिक स्थैर्य आणि स्थलांतर यांचे दुष्टचक्र बनली आहे..द्रुतगती मार्गांची आर्थिक विकासामध्ये भूमिका आहे का?द्रुतगती मार्गांना विकासाचे साधन म्हणून वापरण्यामागे मूळ कल्पना ही आहे की ते केवळ दोन ठिकाणांना जोडत नाहीत, तर ते एका 'आर्थिक कण्या'ची (Economic Spine) निर्मिती करतात. प्रवासाचा वेळ आणि वाहतूक खर्च (logistics costs) मोठ्या प्रमाणात कमी करून, हे मार्ग एखाद्या प्रदेशाचा आर्थिक भूगोल (Economic Geography) बदलू शकतात..Premium|Study Room : आचार्य देवव्रत : महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल.याचे महाराष्ट्रातील सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग. २००२ मध्ये सुरू झालेल्या या मार्गाने केवळ वाहतूक सुलभ केली नाही, तर या दोन शहरांना एकाच आर्थिक महा-प्रदेशात (Economic Mega-Region) विलीन केले. त्यांच्यामधील पट्ट्यात (कॉरिडॉर) प्रचंड विकास झाला; मार्ग कार्यान्वित झाल्यानंतर काही काळातच मध्यम उद्योगांमध्ये १५०% आणि लघु उद्योगांमध्ये २००% वाढ झाली. पनवेल आणि तळेगाव सारखी शहरे प्रमुख स्थावर मालमत्ता केंद्रे (real estate hotspots) बनली. यावरून हे सिद्ध होते की, वेगवान मार्गामुळे बहु-क्षेत्रीय विकासाला चालना देऊ शकतो..बंदर-प्रणित विकास (Port-led development) ही एक आर्थिक विकास नीती आहे, जिथे बंदरांना केवळ मालवाहतुकीचे केंद्र न मानता, औद्योगिक आणि आर्थिक वाढीचे मुख्य इंजिन म्हणून विकसित केले जाते. यामध्ये आधुनिक बंदरांची निर्मिती करून त्यांना द्रुतगती मार्ग, रेल्वे आणि औद्योगिक पट्ट्यांद्वारे (Industrial Corridors) देशाच्या अंतर्गत उत्पादन-केंद्रांशी (hinterland) जोडले जाते. बंदरांच्या जवळच उद्योग उभारल्यामुळे वाहतूक खर्च आणि वेळ कमी होतो, ज्यामुळे आयात-निर्यात सुलभ होऊन देशाची जागतिक व्यापारातील स्पर्धात्मकता वाढते. यातून गुंतवणूक, रोजगार आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळते..समृद्धी आणि शक्तीपीठाचा द्रुतगतीमार्गाद्वारे काय विकास केला जातो आहे?हे दोन्ही द्रुतगती मार्ग केवळ वाहतुकीसाठी नसून, ते विकासाचे नवीन कॉरिडॉर म्हणून तयार केले जात आहेत.समृद्धी महामार्ग (नागपूर-मुंबई): विदर्भाच्या विकासासाठी, या मार्गावर 'कृषी समृद्धी नगर' नावाची नवीन औद्योगिक-शहरी केंद्रे विकसित केली जात आहेत. ही केंद्रे कृषी-उद्योग, आयटी आणि लॉजिस्टिक्सवर लक्ष केंद्रित करून स्थानिक रोजगार निर्माण करतील.शक्तिपीठ द्रुतगती मार्ग (नागपूर-गोवा): हा प्रस्तावित मार्ग भूवेष्टित मराठवाड्याला (नांदेड, लातूरमार्गे) थेट बंदराशी जोडेल. तसेच, प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा 'तीर्थक्षेत्र कॉरिडॉर' तयार करून हा मार्ग व्यापार, पर्यटन आणि उद्योगाला चालना देईल..Premium|Study Room: कृत्रिम बुद्धिमत्ता : भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य.सामाजिक आणि राजकीय अडथळे : या आर्थिक आव्हानांपलीकडे, शक्तिपीठ द्रुतगती मार्गाला भूसंपादनावरून होणारा तीव्र शेतकरी विरोध हे दर्शवतो की, अशा मोठ्या प्रकल्पांची सामाजिक आणि राजकीय किंमत दुर्लक्षित करून चालणार नाही.थोडक्यात, द्रुतगती मार्ग हे विकासाच्या यंत्रणेतील एक महत्त्वाचे साधन असले तरी, जोपर्यंत त्याला पूरक औद्योगिक आणि कृषी धोरणांची जोड मिळत नाही, तोपर्यंत ते प्रादेशिक विषमता दूर करू शकत नाहीत.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..