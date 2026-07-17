Premium|Study Room : सागर ते महासागर - भारताचे सागरी धोरणात कोणते मोठे बदल.?

लेखक - सागर रेपाळेMAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions)MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) हे भारताच्या सागरी धोरणाचे (Maritime Doctrine) नवीन रूप असून, मार्च २०२५ मध्ये मॉरिशस येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याची घोषणा केली. यामध्ये भारताच्या SAGAR (Security and Growth for All in the Region) या पूर्वीच्या धोरणाचा विस्तार करून भारताला Global South देशांचा विश्वासार्ह भागीदार आणि जागतिक सागरी शक्ती म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.भारताच्या सागरी धोरणाची उत्क्रांती SAGAR (2015) पासून सुरू झाली. या धोरणाचे पाच प्रमुख स्तंभ म्हणजे सागरी सुरक्षा, ब्लू इकॉनॉमीद्वारे आर्थिक सहकार्य, क्षमता विकास व आपत्ती व्यवस्थापन, शाश्वत विकास आणि प्रादेशिक संपर्क व पायाभूत सुविधा हे होते. २०१८ मध्ये Indo-Pacific Vision द्वारे भारताने आपल्या सागरी दृष्टिकोनाचा विस्तार करून ASEAN चे केंद्रस्थान आणि नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला समर्थन दिले. त्यानंतर MAHASAGAR (2025) द्वारे भारताने सुरक्षा, आर्थिक राजनय, तांत्रिक संपर्क आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांचा समन्वय असलेले व्यापक जागतिक सागरी धोरण स्वीकारले..Premium|India Geo politics : भारताचा भू-राजकीय ग्रेट गेम.भारताने या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. FIPIC (2014), SAGAR (2015), IORA मधील सक्रिय सहभाग (2017), IFC-IOR (2018), Indo-Pacific Oceans Initiative (2019) आणि Mission SAGAR (2020) यांद्वारे भारताने सागरी सहकार्य वाढविले.G20 अध्यक्षपद (2023) काळात भारताने स्वतःला Global South चा आवाज म्हणून मांडले आणि आफ्रिकन युनियनला G20 मध्ये सदस्यत्व मिळवून दिले. AIKEYME (2025) या आफ्रिकी देशांसोबतच्या पहिल्या बहुपक्षीय सागरी सरावाद्वारे तसेच IOS SAGAR उपक्रमाद्वारे भारताने हिंद महासागर क्षेत्रातील देशांसोबत सागरी सुरक्षा व सहकार्य अधिक मजबूत केले.MAHASAGAR चे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे प्रादेशिक संकटांमध्ये प्रथम प्रतिसाद देणारा (First Responder) आणि विश्वासार्ह सुरक्षा भागीदार (Preferred Security Partner) बनणे, ब्लू इकॉनॉमी आणि शाश्वत व्यापाराला चालना देणे, चीनच्या Belt and Road Initiative (BRI) व String of Pearls धोरणाला संतुलित प्रतिसाद देणे, तसेच तंत्रज्ञान हस्तांतरण, सवलतीची कर्जे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे क्षमता विकास करणे हे आहे..सध्या भारत IOS SAGAR, AIKEYME, संयुक्त नौदल सराव आणि Trinidad and Tobago, Ghana, Philippines यांसारख्या देशांशी वाढत्या सागरी सहकार्याद्वारे MAHASAGAR ची अंमलबजावणी करत आहे. दक्षिण चीन समुद्राबाबत फिलिपिन्सला भारताने दिलेला पाठिंबा हा भारताच्या सक्रिय सागरी राजनयाचा महत्त्वपूर्ण नमुना आहे.तथापि, मर्यादित आर्थिक व नौदल संसाधने, चीनच्या PLAN च्या तुलनेत कमी सागरी क्षमता, औपचारिक White Paper चा अभाव आणि विविध मंत्रालयांमधील समन्वयातील विलंब ही MAHASAGAR समोरील प्रमुख आव्हाने आहेत.थोडक्यात, MAHASAGAR हे भारताच्या सागरी धोरणातील महत्त्वाचे परिवर्तन असून, भारताला Global South चे नेतृत्व करणारा, हिंद-प्रशांत प्रदेशातील विश्वासार्ह सुरक्षा भागीदार आणि जागतिक सागरी शक्ती म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. या उद्दिष्टाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संस्थात्मक सुधारणा, अधिक आर्थिक गुंतवणूक, सागरी क्षमता वृद्धी आणि प्रादेशिक सहकार्य वाढविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भारताचे प्रादेशिक नेतृत्व, तांत्रिक क्षमता, डिजिटल संपर्क आणि सागरी पायाभूत सुविधा अधिक बळकट होण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.