Premium|Study Room : मुंबई पुन्हा पाण्याखाली का जाते? अतिवृष्टी, भरती आणि काँक्रीटीकरणामुळे वाढतोय शहरी पुराचा धोका

महेश शिंदेसात दिवसांच्या विक्रमी पावसाने दिलेला इशारामुंबईने यंदाच्या पावसाळ्यात पुन्हा एकदा अभूतपूर्व पर्जन्यमानाचा अनुभव घेतला. जुलैच्या पहिल्या सात दिवसांत सांताक्रूझ वेधशाळेत एक हजार सतराहून अधिक मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. विशेष म्हणजे हे पर्जन्यमान मागील वर्षीच्या संपूर्ण जुलै महिन्यात झालेल्या पावसापेक्षाही अधिक होते. कुलाबा परिसरातही जवळपास नऊशे मिलीमीटर पाऊस नोंदवण्यात आला. या सलग मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांमध्ये पाणी साचले, उपनगरी रेल्वे सेवा आणि रस्ते वाहतुकीवर परिणाम झाला, तसेच जनजीवन विस्कळीत झाले. या घटनांनी मुंबईसमोरील शहरी पूर हा केवळ हंगामी प्रश्न नसून हवामान बदलामुळे अधिक गंभीर होत चाललेले संकट असल्याचे स्पष्ट केले. शहरी पूर म्हणजे नेमके काय?नदीला पूर येणे आणि शहरात पाणी साचणे या दोन वेगळ्या घटना आहेत. शहरांमध्ये अल्प कालावधीत अतिवृष्टी झाल्यानंतर नाले, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि नैसर्गिक जलमार्ग अतिरिक्त पाणी वाहून नेऊ शकत नाहीत, तेव्हा रस्ते, वसाहती, रेल्वेमार्ग आणि सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचते. यालाच शहरी पूर म्हटले जाते. नैसर्गिक कारणांबरोबरच नियोजनातील त्रुटी, काँक्रीटीकरण आणि जलमार्गांवरील अतिक्रमणे यामुळे ही समस्या अधिक तीव्र होते..मुंबई का वारंवार पाण्याखाली जाते?मुंबईची भौगोलिक रचना ही शहरी पूर वाढण्यामागील महत्त्वाची कारणांपैकी एक आहे. अरबी समुद्रालगत वसलेले हे शहर अनेक सखल भागांनी बनलेले आहे. मुसळधार पाऊस आणि भरती एकाच वेळी आल्यास पावसाचे पाणी समुद्रात वाहून जाण्याचा वेग कमी होतो. परिणामी शहरातील नाले तुंबतात आणि अनेक भागांमध्ये पाणी साचते. यंदाही अतिवृष्टीबरोबर मोठ्या भरतीमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. मुंबईतील काँक्रीटीकरण, खुल्या जागांची घट, आर्द्रभूमींचा ऱ्हास आणि जलाशयांवरील अतिक्रमणे यांमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहे. पूर्वी जे पाणी नैसर्गिकरित्या जमिनीत झिरपत होते, ते आता थेट रस्त्यांवरून वाहत जाऊन पूरस्थिती निर्माण करते.हवामान बदलामुळे वाढत असलेली अतिवृष्टीहवामान बदलामुळे वातावरणातील तापमान वाढत आहे. तापमान वाढल्याने वातावरणात अधिक जलबाष्प साठते. त्यामुळे पाऊस कमी दिवस पडला तरी त्याची तीव्रता अधिक असते. याच कारणामुळे आता कमी कालावधीत अत्यंत मुसळधार पाऊस पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे अनेक हवामान अभ्यासांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मुंबईतील सात दिवसांचा विक्रमी पाऊस ही त्याच बदलत्या हवामानाची स्पष्ट झलक मानली जात आहे. भारतीय हवामान विभागाने जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रात अतिवृष्टीची शक्यता आधीच व्यक्त केली होती. किनारपट्टीलगत निर्माण झालेली हवामान प्रणाली, अरबी समुद्रातून येणारा प्रचंड बाष्पयुक्त वारा आणि पश्चिम घाटाचा परिणाम यामुळे अतिवृष्टीची परिस्थिती निर्माण झाली..Premium|Study Room : हवामान बदलामुळे मान्सून आणि शेतीसमोर वाढते संकट.२००५ चा धडा अद्याप अपूर्णमुंबईला शहरी पूराचा सर्वात मोठा धक्का दोन हजार पाचमध्ये बसला होता. एका दिवसात जवळपास नऊशे चव्वेचाळीस मिलीमीटर पाऊस पडल्याने संपूर्ण शहर ठप्प झाले होते. हजाराहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यानंतर जलनिस्सारण व्यवस्था सुधारण्याचे, मिठी नदीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आणि पूरनियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न झाले. तरीही प्रत्येक वर्षी मुसळधार पावसानंतर शहरात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचत असल्याने अद्यापही मूलभूत समस्या पूर्णपणे सुटलेली नसल्याचे दिसून येते.पायाभूत सुविधा आणि वास्तवगेल्या दोन दशकांत नाले रुंदीकरण, जलउपसा यंत्रणा, पंपगृहे आणि पूरनियंत्रणासाठी विविध प्रकल्प राबविण्यात आले. मात्र यंदाच्या सात दिवसांच्या पावसाने या सुविधांची मर्यादा पुन्हा एकदा समोर आणली. अनेक भागांमध्ये सुधारित व्यवस्था असूनही पाणी साचले. यावरून भविष्यातील हवामान बदल लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढविण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे..Premium |Super El Niño 2026: तेल संकटापेक्षाही मोठं हवामान संकट जगासमोर?.आर्थिक आणि सामाजिक परिणामशहरी पूराचा परिणाम केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित राहत नाही. उद्योग, व्यापार, शाळा, आरोग्य सेवा आणि दैनंदिन रोजगार यांवरही त्याचा मोठा परिणाम होतो. उपनगरी रेल्वे सेवा विस्कळीत झाल्यास लाखो प्रवाशांचे कामकाज ठप्प होते. सखल भागांतील नागरिकांना घरांचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याचे प्रदूषण आणि आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. प्रत्येक मोठ्या पावसानंतर शहराच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसतो.हवामानसक्षम शहरी नियोजनाची गरजमुंबईतील सात दिवसांच्या विक्रमी पावसाने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे की भविष्यातील शहरांचे नियोजन केवळ लोकसंख्या आणि विकास लक्षात घेऊन करता येणार नाही. हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी, समुद्रपातळीतील वाढ, भरतीचा वाढता परिणाम आणि शहरी पूर या घटनांची तीव्रता वाढत असल्याने हवामानसक्षम शहरी नियोजन ही काळाची गरज बनली आहे. हवामानसक्षम शहर म्हणजे नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्याची क्षमता असलेले, पर्यावरणाशी सुसंगत आणि बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणारे शहर. अशा नियोजनामध्ये नैसर्गिक नाले आणि नदीपात्रांचे संरक्षण, आर्द्रभूमी आणि खारफुटी क्षेत्रांचे जतन, पावसाच्या पाण्याचा साठा, जलनिस्सारण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, पूरप्रवण भागांमध्ये नियंत्रित बांधकाम आणि अधिक हरित क्षेत्रांचा विकास यांना प्राधान्य दिले जाते. मुंबईसारख्या किनारी शहरासाठी समुद्रपातळी वाढ, भरती आणि अतिवृष्टी यांचा एकत्रित विचार करून पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. भविष्यातील रस्ते, रेल्वेमार्ग, गृहनिर्माण प्रकल्प आणि सार्वजनिक सुविधा या बदलत्या हवामानाचा विचार करूनच विकसित कराव्या लागतील. त्याचबरोबर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हवामान अंदाज, पूरपूर्व इशारा प्रणाली, भौगोलिक माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम करणेही आवश्यक ठरेल. मुंबईसाठी तयार करण्यात आलेल्या हवामान कृती आराखड्यामध्येही अतिवृष्टी, समुद्रपातळी वाढ आणि शहरी पूर ही आगामी काळातील प्रमुख आव्हाने मानण्यात आली आहेत. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संतुलन राखत दीर्घकालीन, शाश्वत आणि हवामानसक्षम शहरी नियोजनाचा अवलंब केल्यासच मुंबई भविष्यातील हवामान संकटांचा प्रभावीपणे सामना करू शकेल..नागरिकांची भूमिकाही महत्त्वाचीशहरी पूर रोखण्याची जबाबदारी केवळ शासनाची नाही. नाल्यांमध्ये कचरा टाकणे टाळणे, पावसाचे पाणी साठविणे, स्थानिक जलाशयांचे संरक्षण करणे आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारणे यामध्ये नागरिकांचा सहभागही तितकाच आवश्यक आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, मुंबईमध्ये पडणाऱ्या प्रचंड पावसाच्या पाण्याचा प्रभावी साठा आणि पुनर्वापर केल्यास पूर आणि पाणीटंचाई या दोन्ही समस्यांवर काही प्रमाणात उपाय होऊ शकतो.पुढील दिशामुंबईतील सात दिवसांच्या विक्रमी पावसाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की भविष्यात अतिवृष्टीच्या घटना अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ पूर आल्यानंतर बचावकार्य करण्याऐवजी त्यापूर्वीच शहराला हवामान बदलाशी सुसंगत बनविण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. शाश्वत शहरी नियोजन, वैज्ञानिक हवामान अंदाज, सक्षम जलनिस्सारण व्यवस्था, नैसर्गिक परिसंस्थांचे संरक्षण आणि नागरिकांचा सहभाग या सर्वांचा समन्वय साधल्यासच मुंबई अधिक सुरक्षित आणि सक्षम बनू शकेल.निष्कर्षमुंबईतील शहरी पूर हा केवळ मुसळधार पावसाचा परिणाम नाही; तो हवामान बदल, वेगवान शहरीकरण आणि नियोजनातील त्रुटी यांच्या एकत्रित परिणामाचे उदाहरण आहे. यंदाच्या सात दिवसांच्या विक्रमी पावसाने भविष्यातील आव्हानांची स्पष्ट कल्पना दिली आहे. संकटानंतर मदतकार्य करणे आवश्यक असतेच, परंतु त्याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे हवामान बदलाशी जुळवून घेणारे, पर्यावरणपूरक आणि लवचिक शहर उभारणे. मुंबईने आता संकट व्यवस्थापनापासून हवामानसक्षम विकासाच्या दिशेने निर्णायक पावले उचलण्याची वेळ आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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