Premium|Study Room: नेपाळमधील राजकीय वादळ आणि भारताची चिंता 

नेपाळ सध्या तीव्र राजकीय अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये सोशल मीडियावरील बंदी, भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीविरोधातील असंतोषामुळे तरुणांनी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. या निदर्शनांमध्ये सरकारी इमारतींवर हल्ले झाले, अनेक नेत्यांची घरे जाळली गेली आणि किमान ५० लोकांचा बळी गेला. वाढत्या दबावामुळे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला आणि संसद बरखास्त करण्यात आली. त्यानंतर सुशीला कार्की यांची अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती झाली या पदावर पोहोचणाऱ्या त्या नेपाळच्या पहिल्या महिला ठरल्या. आता नव्या निवडणुका ५ मार्च २०२६ रोजी होणार आहेत, मात्र आर्थिक संकट, सीमावाद आणि राजकीय व्यवस्थेवरील अविश्वास कायम आहे..नेपाळमधील नेते पुन्हा एकदा आघाडी टिकवण्यात अपयशी ठरले आणि सरकार कोसळले, हे दृश्य आता नवीन नाही. काठमांडूच्या रस्त्यांवर निदर्शकांची गर्दी, लोकांचा रोष आणि अपूर्ण मुदतीत पदत्याग करणारे पंतप्रधान हे नेपाळच्या लोकांसाठी जणू नेहमीचेच झाले आहे. मात्र भारतासाठी, ही नेहमीची अस्थिरता मोठे परिणाम घेऊन येते. चला तर बघुया नेपाळचा खडतर राजकीय लोकशाहीचा प्रवास..Premium|Study Room: शेती, आरोग्यसेवा यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर कशाप्रकारे होईल?.लोकशाहीचा खडतर प्रवास २००८ मध्ये राजेशाही रद्द करून गणराज्य स्थापन केल्यानंतर नेपाळने स्वतःला संघराज्यीय लोकशाही म्हणून उभे करण्याचा प्रयत्न केला. नवे संविधान, नवी आश्वासने आणि तरुण पिढीच्या मोठ्या अपेक्षा घेऊन देश पुढे गेला. तेंव्हापासून १७ वर्षांत १४ सरकारे बदलली आणि स्थैर्याऐवजी सततची राजकीय अस्थिरताच वाढली. नेपाळी काँग्रेस, सीपीएन यूएमएल आणि माओवादी पक्ष सत्तेत येत-जात राहिले. सरकारे दरवर्षी बदलत राहिली आणि विकासाची गाडी रुळावरच अडकून पडली. २०१५ च्या संविधानाचे व्रण अजूनही ताजेतवाने आहेत. भारताच्या सीमेजवळील तराई प्रदेशातील मधेसी समाजाला आजही उपेक्षित वाटते. अधिक प्रतिनिधित्वाच्या त्यांच्या मागण्या आजही न सुटल्याने ते आंदोलन आणि हिंसाचाराच्या मार्गावर उतरतात. समावेशाशिवायची लोकशाही किती नाजूक असते, याची आठवण या घटनांतून सतत होत राहते..अस्थिरतेची किंमतया अस्थिरतेची सर्वाधिक किंमत सामान्य नागरिकांना चुकवावी लागते. महागाई वाढते आहे, रोजगाराच्या संधी कमी आहेत आणि अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने परदेशी कामगारांच्या पाठवलेल्या रकमेवर (remittances) चालते. सध्या नेपाळच्या GDP पैकी जवळपास २८% रक्कम रेमिटन्सवर अवलंबून आहे. महामारीनंतर पर्यटन अजूनही पूर्णपणे सावरलेले नाही. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि राजकीय खेळी याविरुद्ध लोकांचा संताप रस्त्यावर ओसंडून वाहतो आहे.बाहेरच्या संबंधांमध्ये नेपाळ भारत आणि चीन यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारत अजूनही नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. नेपाळच्या एकूण व्यापारापैकी दोन तृतीयांश व्यापार भारतासोबतच होतो. पण चीन बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हद्वारे मोठी गुंतवणूक करण्याच्या गाजावाजासह पुढे आला आहे. चीनकडून उभारल्या जाणारे रस्ते आणि प्रकल्प काठमांडूमध्ये आशेचे प्रतीक वाटतात, पण नवी दिल्लीसाठी ते अस्वस्थतेचे कारण ठरत आहे..Premium|Study Room: मत चोरीच्या आरोपाचे विस्तृत चिंतन.तरुणाईची चळवळनेपाळातील असंतोषाच्या या वातावरणात तरुणाईने चळवळीची सूत्रे आपल्या हाती घेतली आहेत. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि संधींच्या अभावामुळे निराश झालेली ही पिढी आता केवळ प्रेक्षक न राहता रस्त्यावर उतरली आहे. काठमांडूच्या चौकांपासून ते तराईच्या गावांपर्यंत युवकांनी मोर्चे, निदर्शने आणि ऑनलाइन मोहिमा उभ्या केल्या आहेत. त्यांच्या मागण्या सोप्या पण ठाम आहेत. पारदर्शक शासन, रोजगाराच्या संधी आणि प्रामाणिक नेतृत्व ही तरुणाई नेपाळच्या राजकीय संस्कृतीला नवीन वळण देत आहे. पिढ्यान् पिढ्या चालत आलेल्या सत्तासंघर्षाच्या जुनाट पद्धतींना त्यांनी थेट आव्हान दिले आहे. भविष्यात नेपाळचे राजकीय चित्र ठरवण्यात याच तरुणाईची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे..भारतासाठी चिंता का आवश्यक?भारतासाठी नेपाळ फक्त शेजारी देश नाही तर तो सांस्कृतिकदृष्ट्या जोडलेला आहे. भारत नेपाळचे संबंध रोटी बेटीचे आहेत असे म्हटले जाते. खुल्या सीमेवरून दररोज लाखो लोक रोजगार, व्यापार आणि कुटुंबीय कारणांसाठी ये-जा करतात. पण अस्थिरतेमुळे तस्करी, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि उग्रपंथी हालचाली वाढण्याचा धोका असतो.चीनचा वाढता प्रभाव हा भारतासाठी सर्वात मोठा डोकेदुखीचा विषय आहे. हिमालयात चीनकडून उभे राहणारे महामार्ग आणि प्रकल्प भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनक आहेत. तसेच, नेपाळमधून वाहणाऱ्या नद्यांवर भारताची शेती आणि वीज उत्पादन अवलंबून आहे. राजकीय अस्थिरतेमुळे दीर्घकालीन करार आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प रेंगाळतात.याशिवाय, नेपाळी राजकारणात भारतविरोधी वक्तव्ये करणे ही एक जुनी सवय आहे. देशांतर्गत टीकेतून वाचण्यासाठी नेते भारतावर बोट दाखवतात. भारतासाठी देखील ही कसरत आहे.. पुढचा मार्गनेपाळला आज सर्वाधिक गरज आहे ती राजकीय प्रगल्भतेची. पक्षीय स्वार्थ बाजूला ठेवून राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य द्यावे लागेल. समावेशकता, प्रामाणिक कारभार आणि अर्थव्यवस्थेला नवा श्वास हेच नागरिकांचा विश्वास परत मिळवण्याचे मार्ग आहेत.भारतासाठी उत्तम मार्ग म्हणजे शांत मुत्सद्देगिरी. मोठा भाऊ अशी प्रतिमा टाळून विश्वासार्ह भागीदार म्हणून वागावे लागेल. जलविद्युत, सीमापार रेल्वे, डिजीटल जोडणी अशा क्षेत्रांत गुंतवणूक केल्यास परस्पर संबंध घट्ट होतील. परस्पर संबंध, संस्कृती आणि परंपरा यावर आधारलेली जवळीक भारताची सर्वात मोठी ताकद आहे.त्याचवेळी, चीनच्या वाढत्या प्रभावाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. नेपाळला कोंडीत पकडण्याऐवजी भारताने व्यवहार्य पर्याय द्यायला हवेत, जे त्याच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करतील आणि प्रादेशिक सुरक्षाही टिकवतील..Premium| Nepal's Unrest: जगभर होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दे कसे जोडले गेले?.निष्कर्षआज नेपाळ एका वळणावर उभा आहे. नागरिक बेचैन आहेत, नेते विभागले गेले आहेत आणि शेजारी सावध नजरेने पाहत आहेत. काठमांडूमधील अस्थिरता फक्त नेपाळपुरती मर्यादित राहिलेली नाही ती संपूर्ण प्रदेशासाठी चिंता बनली आहे. भारतासाठी खरी कसोटी आहे नेपाळच्या लोकशाही प्रवासाला स्थैर्य मिळवून देणे, तेही राजकीय हस्तक्षेप न वाटू देता. कारण स्थिर आणि आत्मविश्वासपूर्ण नेपाळ हे केवळ भारताच्या हिताचे नाही, तर संपूर्ण हिमालयीन प्रदेशाच्या शांततेसाठी आवश्यक आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.