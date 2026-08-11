Premium|Study Room : नव्या नियुक्त्यांसह नीती आयोगाची नवी वाटचाल

अभिजित मोदेनीती आयोग (National Institution for Transforming India - NITI) ही भारत सरकारची शिखर धोरण-निर्माण संस्था आहे. १ जानेवारी २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या आयोगाने पूर्वीच्या ‘योजना आयोगा’ची जागा घेतली. सध्या २०२६ मध्ये या आयोगात मोठ्या प्रमाणात नवीन लोकांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत, ज्यामुळे त्याची रचना आणि कार्यपद्धतीत महत्त्वाचे बदल घडले आहेत.नीती आयोगाची मूलभूत रचना पदाधिकारी आणि त्यांची निवडनीती आयोगाचे अध्यक्ष हे भारताचे पंतप्रधान असतात. उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि इतर सदस्यांची नेमणूक केंद्र सरकार करते. उपाध्यक्ष हे सहसा अर्थतज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी किंवा वरिष्ठ नागरिक असतात. CEO हा केंद्र सरकारच्या सचिव दर्जाचा अधिकारी असतो..२०२६ मधील नवीन नियुक्त्यांचे तपशीलनवीन उपाध्यक्ष : अशोक लहिरीअशोक लहिरी हे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी पूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेत आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) मध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांची नेमणूक नीती आयोगाच्या धोरण-आखणीला अधिक व्यावहारिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी करण्यात आली आहे.आयोगाचे नवे CEO : अनुराग जैनअनुराग जैन हे १९८९ बॅचचे वरिष्ठ IAS अधिकारी असून त्यांची नीती आयोगाचे नवे CEO म्हणून नियुक्ती झाली आहे. प्रशासकीय कामकाज, धोरण अंमलबजावणी आणि केंद्र-राज्य समन्वय यामध्ये त्यांना मोठा अनुभव आहे.नवीन सदस्य आणि त्यांची जबाबदारी२०२६ मध्ये चार नवीन सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.• डॉ. एम. श्रीनिवास (AIIMS दिल्ली संचालक) : आरोग्य धोरण आणि वैद्यकीय संशोधनावर लक्ष केंद्रित करतील.• अभय करांदीकर (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सचिव) : विज्ञान, तंत्रज्ञान, इनोव्हेशन आणि डिजिटल इंडिया यावर काम करतील.• के. व्ही. राजू (चाणक्य विद्यापीठ, प्रोफेसर एमेरिटस) : समाजशास्त्र, शिक्षण आणि मानवसंसाधन विकासावर लक्ष देतील.• गोबर्धन दास (IISER भोपाळ संचालक) : रोगप्रतिकारक शास्त्र (immunology) आणि आरोग्य धोरणावर काम करतील.• फक्त राजीव गौबा हे एकमेव जुने सदस्य कायम आहेत..Premium|Career Planning Tips : दिशा निवडताना... .नवीन नियुक्त्यांचे महत्त्व आणि उद्देशअ) तज्ज्ञांचा समावेशनवीन सदस्य हे विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आहेत – आरोग्य, विज्ञान, शिक्षण, तंत्रज्ञान. यामुळे नीती आयोग केवळ अर्थशास्त्रापुरता मर्यादित न राहता बहु-आयामी विकासावर लक्ष केंद्रित करू शकतो.ब) नव्या विचारांना चालना२०२४ च्या निवडणुकांनंतर NDA सरकार पुन्हा सत्तेत आले. त्यानंतर नीती आयोगात ‘थकलेले’ स्वरूप दिसत होते. नवीन लोकांच्या नियुक्त्यांमुळे नवीन विचार, नवीन उपक्रम आणि नवीन धोरणे आणण्याची शक्यता वाढली आहे.क) राज्यांशी सहकार्य वाढवणेनीती आयोगाचे एक मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे ‘मजबूत राज्य = मजबूत राष्ट्र’. नवीन सदस्य राज्यांच्या विशिष्ट गरजांनुसार धोरणे तयार करण्यास मदत करतील. उदा. आरोग्य, शिक्षण, तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये राज्यांना तज्ज्ञ मार्गदर्शन मिळेल..नीती आयोगाची कार्यपद्धती आणि नवीन लोकांचा प्रभावअ) धोरण आखणी आणि अंमलबजावणीनीती आयोग पंचवार्षिक योजनांचा आराखडा तयार करतो, पण निधी वाटपाचे काम वित्त मंत्रालयाकडे असते. नवीन सदस्य आता आरोग्य, विज्ञान, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांत अधिक सक्रिय भूमिका बजावतील.ब) संशोधन आणि डेटा-आधारित निर्णयनवीन सदस्य संशोधन आणि डेटा-आधारित धोरण-निर्माणाला चालना देतील. IISER, AIIMS, विज्ञान सचिव यांसारख्या संस्थांमधून आलेले सदस्य डेटा संकलन, विश्लेषण आणि त्यावर आधारित शिफारसी करण्यास सक्षम आहेत.क) राज्य सरकारांशी संवादनीती आयोग राज्य सरकारांशी नियमित बैठका घेतो. नवीन सदस्य आपल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञत्व वापरून राज्यांना विशिष्ट मार्गदर्शन देऊ शकतात..आव्हाने आणि संधीअ) आव्हाने• राजकीय दबाव : धोरण-निर्माणात राजकीय हस्तक्षेप होऊ शकतो.• अंमलबजावणीची अडचण : शिफारशींची राज्यांकडून अंमलबजावणी न होणे.ब) संधी• बहु-आयामी विकास : आरोग्य, शिक्षण, तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांत विशेष लक्ष.• नवीन उपक्रम : स्टार्टअप्स, इनोव्हेशन, डिजिटल इंडिया यांसारख्या क्षेत्रांत नवीन योजना.• आंतरराष्ट्रीय सहकार्य : जागतिक तज्ज्ञांशी सहकार्य वाढवून भारताचा विकास दर वाढवणे.निष्कर्षनीती आयोगातील नवीन नियुक्त्या हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल आहे. अशोक लहिरी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि नवीन तज्ज्ञ सदस्यांच्या सहकार्याने नीती आयोग आता अधिक व्यावहारिक, डेटा-आधारित आणि बहु-आयामी धोरणे तयार करू शकतो. यामुळे भारताच्या विकासाची गती वाढण्याची शक्यता आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.