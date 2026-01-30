Premium|Study Room: भारतातील राजकीय नैतिकतेचा घसरणीचा प्रवास: एक नैतिक संकट

लेखक : अभिजित मोदेआजच्या भारतात राजकीय नैतिकता ही एक गंभीर चिंतेची बाब बनली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात नेहरू, पटेल यांसारख्या नेत्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजकारण केले, पण आज राजकीय नेते सत्तेच्या लोभात गुंतले आहेत. भ्रष्टाचार, काळे पैसा, निवडणूक खर्च यामुळे राजकीय नैतिकता घसरत आहे. हे केवळ कायदेशीर प्रश्न नसून, नैतिक संकट आहे जे लोकशाहीच्या मुळांना हादरवते आहे..राजकीय नैतिकतेचे नैतिक आधारभूत तत्त्वेराजकारणातील नैतिकता ही अरिस्टॉटलच्या 'सद्गुणराज्य' किंवा गांधींच्या सत्याग्रहासारख्या तत्त्वांवर उभी असते. भारतीय संदर्भात, कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात राजाची नैतिक जबाबदारी सांगितली आहे. पण आज नेते उपायाऐवजी साधन बनले आहेत. महाभारतातील युधिष्ठिराची धार्मिकता आणि कर्णाची निष्ठा हे आदर्श आहेत, जे आधुनिक राजकारणात दिसत नाहीत. नैतिकतेच्या अभावामुळे सामान्य माणसाचा विश्वास दुर्बल होतो..Premium|Study Room : इराण अस्थिर का होतोय? पश्चिम आशियासाठी धोक्याची घंटा.भ्रष्टाचार : नैतिक पतनाचे प्रतीकभ्रष्टाचार हा राजकीय नैतिकतेच्या घसरणीचे मुख्य कारण आहे. कोळसा घोटाळा, २जी स्पेक्ट्रम यांसारख्या प्रकरणांमुळे कोट्यवधींचे नुकसान झाले. सीबीआय, ईडी सारख्या संस्थांचा गैरवापर होतो, ज्यामुळे न्यायव्यवस्था नैतिकदृष्ट्या कमकुवत होते. हे केवळ आर्थिक नुकसान नसून, धर्माच्या दृष्टीने पाप आहे. नेत्यांनी 'अपरिग्रह' (गांधीजींचे तत्त्व) पाळणे आवश्यक आहे.निवडणूक प्रक्रियेची नैतिक विकृतीनिवडणुकांमध्ये पैशाची लूट आणि प्रचारातील खोटे हे सामान्य झाले आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांत १ लाख कोटींचा खर्च झाला, ज्यामध्ये काळा पैसा वापरला गेला. 'वोट फॉर नोट्स' सारख्या प्रकरणांमुळे मतदारांची नैतिकता सुद्धा घसरते. आरक्षण, जातीवादाचा गैरवापर होतो, ज्यामुळे समता ही संवैधानिक मूल्ये धुळीला मिळतात. हे न्यायाच्या कांतियन तत्त्वाचे उल्लंघन आहे..क्रोनी कॅपिटलिझम आणि सत्तेचे व्यसनमित्रप्रधान भांडवलशाहीमुळे मोठे उद्योगपती नेत्यांना पाठिंबा देतात आणि बदल्यात करार मिळवतात. सत्तेच्या व्यसनाने नेते सामान्य माणसाकडून दूर झाले. प्लेटोच्या रिपब्लिकमध्ये राजा दार्शनिक असावा असे सांगितले, पण आज नेते सत्तेचे गुलाम आहेत. यामुळे सामाजिक न्यायाची नैतिक जबाबदारी विसरली जाते.सामाजिक परिणाम : नैतिक शून्यताराजकीय नैतिकतेच्या घसरणीमुळे समाजात नैराश्य पसरते. तरुण व्होटर मतदानापासून दूर राहतात, ज्यामळे लोकशाही कमकुवत होते. स्त्रिया, अल्पसंख्याक यांच्यावर अन्याय होतो. पर्यावरण, शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचारामुळे विकास थांबतो. हे करुणा आणि समतेच्या नैतिक मूल्यांचे उल्लंघन आहे..नैतिक पतनाचे खोलवर परिणामया नैतिक शून्यतेमुळे कौटुंबिक आणि सामुदायिक मूल्येही नष्ट होतात. मुलांना भ्रष्ट नेत्यांचे 'रोल मॉडेल' दिसतात, ज्यामुळे तेही अनैतिक मार्ग स्वीकारतात. ग्रामीण भागात पंचायत निवडणुकांमध्ये पैशाने मत खरेदी होते, ज्यामुळे स्थानिक विकास थांबतो. स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांत राजकीय दबाव येतो, जसे की उन्नाव प्रकरणात दिसले. अल्पसंख्याकांना धमक्या दिल्या जातात आणि दंगे भडकवले जातात, ज्यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडतो. आरोग्य क्षेत्रातील भ्रष्टाचारामुळे कोविड काळात ऑक्सिजनची कमतरता भासली, ज्यामुळे लाखो जीव गेले. हे सर्व गांधींच्या अहिंसा आणि सत्य या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे, ज्यामुळे समाज नैतिकदृष्ट्या दिशाहीन होतो.उपाययोजना : नैतिक पुनरुज्जीवनाची गरजनैतिकतेचे पुनरुज्जन आवश्यक आहे. निवडणूक खर्च मर्यादा कडक करा, राजकीय पक्षांसाठी पारदर्शकता आणा. शिक्षणात नैतिकता अभ्यासक्रम समाविष्ट करा. निवडक नेत्यांना 'रॉल मॉडेल' म्हणून प्रोत्साहन द्या. नागरिकांनी स्वच्छ मत मोहीम चालवावी. संविधानातील नैतिक प्रजासत्ताक ही कल्पना प्रत्यक्षात आणावी..निष्कर्षभारतातील राजकीय नैतिकतेची घसरण ही केवळ राजकीय समस्या नसून, सांस्कृतिक संकट आहे. रामायणातील रावणाचा पतन हा लोभामुळे झाला, त्याप्रमाणे आजचे नेते लोभाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. प्रत्येकाने स्वतःची नैतिकता जागृत करावी, तरच रामराज्य शक्य होईल. हे संकट सोडवणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.