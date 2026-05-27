Premium|Study Room : रुपयाची ऐतिहासिक घसरण; सरकार आणि आरबीआयसमोर मोठे आव्हान!

मे २०२६ हा महिना भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत कसोटीचा ठरत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भू-राजकीय तणाव, पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या भडकलेल्या किमतींमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दुतर्फा दबाव निर्माण झाला आहे. एका बाजूला भारतीय रुपयाने अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९६ रुपयांची ऐतिहासिक आणि नीचांकी पातळी ओलांडली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विदेशी गुंतवणूकदारांनी (एफपीआय) भारतीय शेअर बाजारातून आपला निधी वेगाने काढून घेण्याचा सपाटा लावला आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यातच परदेशी गुंतवणूकदारांनी बाजारातून तब्बल २७,०४८ कोटी रुपये काढून घेतले आहेत.रुपया ९६ च्या पार : विक्रमी घसरणीचे कारण काय?मंगळवार, १९ मे २०२६ रोजी आंतरबँक परकीय चलन बाजारात रुपयाने अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९६.३८ ही विक्रमी नीचांकी पातळी गाठली. या वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच १ जानेवारी २०२६ पासून विचार केल्यास, रुपयाच्या मूल्यात जवळपास ६.३ टक्क्यांची मोठी घसरण झाली आहे.जेव्हा बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याच्या तत्त्वानुसार एखाद्या देशाच्या चलनाचे मूल्य दुसऱ्या देशाच्या चलनाच्या तुलनेत कमी होते, तेव्हा त्याला चलनाचे अवमूल्यन म्हणतात. भारताच्या बाबतीत हे प्रामुख्याने परकीय भांडवलाचा ओघ आटल्यामुळे आणि व्यापार तूट वाढल्यामुळे घडत आहे. भारत आपल्या गरजेच्या जवळपास ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. अमेरिका आणि इराण यांच्यात उफाळून आलेल्या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात ‘ब्रेंट क्रूड’ तेलाच्या किमती ११०.८ डॉलर प्रति बॅरलच्या वर पोहोचल्या आहेत. तेल आयात करण्यासाठी भारताला अधिक डॉलर्स मोजावे लागत असल्यामुळे रुपयाची मागणी घटली आणि डॉलर अधिक मजबूत झाला..विदेशी गुंतवणूकदारांची ऐतिहासिक माघारभारतीय शेअर बाजारासाठी सद्यस्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. ‘नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड’ (एनएसडीएल) च्या आकडेवारीनुसार, विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतातून अभूतपूर्व वेगाने भांडवल माघारी नेले आहे. मागील वर्षी, म्हणजेच संपूर्ण २०२५ मध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांनी १.६६ लाख कोटी रुपये काढून घेतले होते. त्यावेळी ही एक विक्रमी घसरण मानली जात होती. मात्र, २०२६ च्या पहिल्या पाच महिन्यांतच हा विक्रम मोडीत निघाला असून, आतापर्यंत तब्बल २.२ लाख कोटी रुपये बाजारातून काढून घेण्यात आले आहेत.केवळ मे महिन्याचा विचार केल्यास, १९ मे पर्यंत बाजारातून २७,०४८ कोटी रुपये माघारी गेले आहेत. या वर्षात केवळ फेब्रुवारी महिना (२२,६१५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक) वगळता सर्वच महिन्यांत विदेशी गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा सपाटा लावला आहे. मार्च महिन्यात तर तब्बल १.१७ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेण्यात आली. या सततच्या विक्रीमुळे भारतीय कंपन्यांमधील विदेशी गुंतवणूकदारांची मालकी गेल्या १५ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर (सुमारे १६.१३ टक्के) आली आहे. विशेषतः वित्तीय सेवा, ग्राहक सेवा, आरोग्य आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातून सर्वाधिक पैसा काढला गेला आहे..परकीय चलन देशाबाहेर का जात आहे?गुंतवणूकदारांच्या या माघारीमागे केवळ देशांतर्गत कारणे नसून, जागतिक अर्थकारणातील मोठे बदल कारणीभूत आहेत. त्यातील प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत :● अमेरिकेतील मजबूत अर्थव्यवस्था : अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने आपले व्याजदर ३.५० ते ३.७५ टक्क्यांच्या घरात स्थिर ठेवले आहेत. अमेरिकन सरकारी कर्जरोख्यांवरील (बॉण्ड्स) परतावा वाढल्यामुळे, विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतासारख्या विकसनशील बाजारांचा धोका पत्करण्यापेक्षा अमेरिकेत सुरक्षित आणि चांगला परतावा मिळवणे सोपे वाटत आहे.● भू-राजकीय अनिश्चितता : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर भीतीचे वातावरण आहे. पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याच्या भीतीने गुंतवणूकदार आशियाई बाजारांमधून पैसे काढून सोने आणि डॉलरसारख्या सुरक्षित मालमत्तेत गुंतवत आहेत.● आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्राचे आकर्षण : सध्या जागतिक बाजारात ‘एआय’ कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची मोठी लाट आली आहे. भारतासारख्या पारंपरिक बाजारांना सोडून जागतिक फंड आता तंत्रज्ञान आणि एआय-केंद्रीत अमेरिकन कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर वळत आहेत.● चलन विनिमयातील तोटा : जेव्हा रुपया कमकुवत होतो, तेव्हा विदेशी गुंतवणूकदारांचा डॉलरमधील परतावा आपोआप कमी होतो. रुपया आणखी घसरेल या भीतीने ते आधीच आपले समभाग विकून डॉलर सुरक्षित करण्यावर भर देत आहेत.भारतीय अर्थव्यवस्थेवर वाढता दबाव!या परिस्थितीमुळे भारतासमोर ‘दुहेरी तूट’ (Twin Deficit) हे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. आयात आणि निर्यात यांतील वाढत्या तफावतीमुळे भारताची चालू खात्यातील तूट (CAD) जीडीपीच्या २ टक्क्यांच्या धोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मार्च २०२६ मध्येच भारताची व्यापार तूट २०.६७ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली होती.दुसरीकडे, रुपयाला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) आपल्या तिजोरीतील डॉलर बाजारात विकावे लागत आहेत. इराण संघर्ष सुरू झाल्यापासून भारताच्या परकीय चलन साठ्यात तब्बल ३८ अब्ज डॉलर्सची मोठी घट झाली आहे. हे ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या भारताच्या बाह्य खात्यासाठी एक मोठे आव्हान आहे. याशिवाय, देशांतर्गत बाजारात महागाई वाढण्याच्या भीतीने भारताच्या १० वर्षांच्या सरकारी कर्जरोख्यांवरील परतावा ७.०६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे, ज्यामुळे उद्योगांना कर्ज मिळवणे महाग होत आहे..Premium|Study Room : भारतीय स्टार्टअप्सचा झंझावात; रोजगार, गुंतवणूक आणि इनोव्हेशनच्या बळावर अर्थव्यवस्थेला नवा कणा.सरकार आणि आरबीआयचे युद्धपातळीवर प्रयत्नअर्थव्यवस्थेला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी तातडीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ९६ च्या पातळीवर रुपया घसरल्यानंतर आरबीआयने परकीय चलन बाजारात थेट डॉलरची विक्री करून हस्तक्षेप केला. यामुळेच बाजार बंद होताना रुपया ९५.९६ च्या आसपास स्थिरावू शकला.याव्यतिरिक्त, कच्च्या तेलानंतर सोने आणि चांदी आयात करण्यासाठी भारताचे सर्वाधिक डॉलर्स खर्च होतात. हे रोखण्यासाठी आणि डॉलर देशातच टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्कात वाढ केली आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती आणखी बिघडल्यास सरकार अनिवासी भारतीयांकडून डॉलर आकर्षित करण्यासाठी 'परकीय चलन अनिवासी' (FCNR) बॉण्ड्स बाजारात आणण्याचा विचार करू शकते..सर्वसामान्यांच्या खिशाला कशी लागणार कात्री?जागतिक स्तरावर घडणाऱ्या या अब्जावधी डॉलर्सच्या उलथापालथीचा थेट फटका सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या घरगुती बजेटला बसणार आहे.● महागाईचा भडका : भारत पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यतेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. डॉलर महाग झाल्यामुळे या सर्व वस्तूंची आयात महागते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्यास मालवाहतूक महाग होईल, ज्यामुळे भाजीपाला, धान्य आणि दैनंदिन गरजेच्या सर्वच वस्तूंचे भाव वाढतील.● कर्जे महागणार (वाढते EMI) : महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात (रेपो रेट) वाढ केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. असे झाल्यास सर्वसामान्यांचे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे मासिक हप्ते (ईएमआय) वाढतील.● परदेशातील शिक्षण आणि प्रवास महाग : ज्या विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण अमेरिका किंवा युरोपमध्ये सुरू आहे, त्यांच्या पालकांना आता प्रत्येक डॉलरसाठी अधिक रुपये मोजावे लागतील. शैक्षणिक कर्ज आणि राहणीमानाचा खर्च यामध्ये यामुळे मोठी वाढ होईल.भारताचा देशांतर्गत आर्थिक पाया भक्कम असला तरी, सद्यस्थितीत जागतिक वाऱ्यांची दिशा भारतासाठी अत्यंत प्रतिकूल आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यातील विदेशी गुंतवणूकदारांची ऐतिहासिक माघार ही भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या या महासागरातून भारतीय अर्थव्यवस्थेची नौका सुरक्षितपणे किनाऱ्याला लावण्याचे मोठे आव्हान आता सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेसमोर उभे आहे. 