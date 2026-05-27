Study Room

Premium|Study Room : रुपयाची ऐतिहासिक घसरण; सरकार आणि आरबीआयसमोर मोठे आव्हान!

Indian Rupee Record Low Against US Dollar 2026 : जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया ९६ च्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरला असून, परदेशी गुंतवणूकदारांनी बाजारातून २७,०४८ कोटी रुपये काढून घेतल्याने मोठे संकट निर्माण झाले आहे.
Indian Rupee Record Low Against US Dollar 2026

Indian Rupee Record Low Against US Dollar 2026

esakal

स्टडीरूम
Updated on

मे २०२६ हा महिना भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत कसोटीचा ठरत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भू-राजकीय तणाव, पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या भडकलेल्या किमतींमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दुतर्फा दबाव निर्माण झाला आहे. एका बाजूला भारतीय रुपयाने अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९६ रुपयांची ऐतिहासिक आणि नीचांकी पातळी ओलांडली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विदेशी गुंतवणूकदारांनी (एफपीआय) भारतीय शेअर बाजारातून आपला निधी वेगाने काढून घेण्याचा सपाटा लावला आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यातच परदेशी गुंतवणूकदारांनी बाजारातून तब्बल २७,०४८ कोटी रुपये काढून घेतले आहेत.

रुपया ९६ च्या पार : विक्रमी घसरणीचे कारण काय?

मंगळवार, १९ मे २०२६ रोजी आंतरबँक परकीय चलन बाजारात रुपयाने अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९६.३८ ही विक्रमी नीचांकी पातळी गाठली. या वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच १ जानेवारी २०२६ पासून विचार केल्यास, रुपयाच्या मूल्यात जवळपास ६.३ टक्क्यांची मोठी घसरण झाली आहे.

जेव्हा बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याच्या तत्त्वानुसार एखाद्या देशाच्या चलनाचे मूल्य दुसऱ्या देशाच्या चलनाच्या तुलनेत कमी होते, तेव्हा त्याला चलनाचे अवमूल्यन म्हणतात. भारताच्या बाबतीत हे प्रामुख्याने परकीय भांडवलाचा ओघ आटल्यामुळे आणि व्यापार तूट वाढल्यामुळे घडत आहे. भारत आपल्या गरजेच्या जवळपास ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. अमेरिका आणि इराण यांच्यात उफाळून आलेल्या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात ‘ब्रेंट क्रूड’ तेलाच्या किमती ११०.८ डॉलर प्रति बॅरलच्या वर पोहोचल्या आहेत. तेल आयात करण्यासाठी भारताला अधिक डॉलर्स मोजावे लागत असल्यामुळे रुपयाची मागणी घटली आणि डॉलर अधिक मजबूत झाला.

Loading content, please wait...
India
Dollar
Currency
Economic Changes