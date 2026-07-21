Premium|Study Room : सायमन आयोग; भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील एक वळण

लेखक - विपुल वाघमोडेसायमन आयोग हा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील असा एक टप्पा होता ज्याने भारतीय राजकारणाला नव्या वळणावर आणले. १९१९ च्या भारत सरकार कायद्यांतर्गत दहा वर्षांनंतर घटनात्मक सुधारणांचा आढावा घेण्यासाठी आयोग नेमण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार आयोगाची नियुक्ती १९२९ मध्ये होणे अपेक्षित असताना ब्रिटिश सरकारने ८ नोव्हेंबर १९२७ रोजीच आयोगाची घोषणा केली. तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान स्टॅन्ली बाल्डविन यांच्या सरकारने सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. या आयोगात सर जॉन सायमन यांच्यासह क्लेमेंट रिचर्ड अॅटली, व्हर्नन हार्टशॉर्न, एडवर्ड कॅडोगन, जॉर्ज लेन-फॉक्स, डोनाल्ड हॉवर्ड आणि हॅरी लेव्ही लॉसन यांचा समावेश होता. विशेष बाब म्हणजे या सातही सदस्यांपैकी एकही भारतीय नव्हता. भारताच्या राजकीय भविष्याचा निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या आयोगात भारतीय प्रतिनिधीच नसणे ही भारतीय जनतेसाठी अत्यंत अपमानास्पद बाब मानली गेली..ब्रिटिश सरकारने आयोगाच्या स्थापनेमागे घटनात्मक सुधारणांचे परीक्षण हा उद्देश सांगितला असला तरी भारतीय नेत्यांनी त्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला. भारतात स्वराज्याची मागणी तीव्र होत असताना भारतीयांना निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मत सर्वत्र व्यक्त झाले. त्यामुळे आयोग भारतात येण्यापूर्वीच त्याच्या बहिष्काराचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने मद्रास अधिवेशनात सायमन आयोगावर संपूर्ण बहिष्कार टाकण्याचा ठराव मंजूर केला. पुढे अनेक प्रांतीय संघटना, विद्यार्थी, कामगार, वकील आणि व्यापारी संघटनांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दिला.३ फेब्रुवारी १९२८ रोजी सायमन आयोग मुंबई येथे पोहोचला तेव्हा संपूर्ण देशभर अभूतपूर्व निषेधाची लाट उसळली. काळे झेंडे दाखवून ‘सायमन गो बॅक’ या घोषणांनी सर्वत्र वातावरण दणाणून गेले. हा घोष भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रतीक बनला. मुंबई, लाहोर, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, लखनौ, नागपूर आणि इतर अनेक शहरांत निदर्शने झाली. निदर्शने मोठ्या प्रमाणावर शांततापूर्ण होती; परंतु अनेक ठिकाणी पोलिसांनी लाठीमार व दडपशाहीचा अवलंब केला..या आंदोलनातील सर्वाधिक हृदयद्रावक घटना लाहोर येथे घडली. ३० ऑक्टोबर १९२८ रोजी लाला लजपतराय यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाविरोधात विराट मोर्चा काढण्यात आला. पोलिस अधीक्षक जेम्स ए. स्कॉट यांच्या आदेशावरून झालेल्या निर्दयी लाठीहल्ल्यात लाला लजपतराय गंभीर जखमी झाले. ‘माझ्या शरीरावर पडणारा प्रत्येक फटका हा ब्रिटिश साम्राज्याच्या शवपेटीवरील शेवटचा खिळा ठरेल’ असे त्यांनी जखमी अवस्थेत उद्गार काढल्याचे प्रसिद्ध आहे. काही आठवड्यांनंतर त्यांच्या निधनाने देशभर संतापाची लाट उसळली. या घटनेचा सूड घेण्यासाठी भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू यांनी स्कॉटला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र चुकून जॉन सॉंडर्स यांची हत्या झाली. या घटनेने भारतीय क्रांतिकारी चळवळीला नवे वळण मिळाले.सायमन आयोगाला विरोध सर्वत्र एकसमान नव्हता. काँग्रेस, बहुतेक राष्ट्रवादी संघटना आणि अनेक मुस्लिम नेत्यांनी बहिष्कार घातला. तथापि काही संघटना, विशेषतः बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील बहिष्कृत हितकारिणी सभेसारख्या दलित प्रतिनिधी संस्थांनी आयोगासमोर साक्ष देऊन वंचित समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या मागण्या मांडल्या. काही प्रांतीय गटांनीही आपापल्या मागण्या आयोगापुढे मांडण्याचा मार्ग स्वीकारला. त्यामुळे सायमन आयोगाच्या संदर्भात भारतीय समाजात पूर्ण बहिष्काराबरोबरच संवादाची मर्यादित भूमिका देखील दिसून येते..सायमन आयोगाच्या बहिष्कारामुळे भारतीय राजकारणात एक महत्त्वाचा बदल घडून आला. भारतीय नेत्यांनी स्वतःची घटनात्मक चौकट तयार करण्याचा निर्धार केला आणि त्यातून १९२८ चा नेहरू रिपोर्ट तयार झाला. पुढे पूर्ण स्वराज्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आणि भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला व्यापक लोकाधार मिळाला. त्यामुळे सायमन आयोग हा केवळ एक घटनात्मक आयोग नव्हता, तर भारतीय राष्ट्रवादाला अधिक संघटित, आक्रमक आणि स्वनिर्णयाच्या दिशेने प्रवृत्त करणारा ऐतिहासिक टप्पा ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.