Premium|Study Room : १९९१ नंतर देशाची प्रगती झाली की सामाजिक दरी वाढली?

लेखक : प्रवीण राऊतसध्या जगामध्ये अमेरिका, इस्राईल आणि इराण यांच्यामध्ये युद्धस्थिती असल्यामुळे स्ट्रेट ऑफ हार्मोझमधून जहाज वाहतूक होत नसल्याने भारतात कच्च्या तेलाचा तुटवडा जाणवत आहे, यामुळे देशामध्ये गॅस, पेट्रोल-डिझेलसाठी मोठमोठ्या रांगा लागत आहेत. हे सगळे होत असताना हा विचार आला की जर कदाचित आपल्याकडे पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस निर्यात झाला नाही, तर तरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प होऊन एका जागी थांबेल. आजच्या सारखीच अवस्था १९९१ मध्ये भारतावर ओढवली होती. भारताकडे केवळ दोन आठवड्यांपुरताच परकीय चलनसाठा होता आणि जर परकीय चलनसाठा संपला असता, तर असेच गॅस आणि पेट्रोल-डिझेलसाठी रांगा लागल्या असत्या आणि अर्थव्यवस्था ठप्प झाली असती; परंतु यातून मार्ग काढण्यासाठी भारताला आर्थिक सुधारणा कराव्या लागल्या. यात आर्थिक सुधारणांचे महत्त्व आहे.२४ जुलै १९९१ मध्ये भारतामध्ये आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणेला आज जवळपास ३५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे. आर्थिक सुधारणा कराव्या लागल्या म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की अर्थव्यवस्थेमध्ये काहीतरी समस्या होती, ज्यामुळे आपल्याला सुधारणा करावी लागली. मग ह्या सुधारणा झाल्यानंतर खरंच आपण सुधारलो आहोत का? याचा विचार करणं आवश्यक आहे..१९९१ च्या आर्थिक सुधारणेची आवश्यकता का निर्माण झाली ?भारतामध्ये एकूण १९९१ मध्ये सुधारणा झाल्या म्हणजे तत्कालीन व्यवस्थेत काहीतरी अडचणी किंवा संरचनात्मक समस्या होत्या, म्हणून आपल्याला या सुधारणा कराव्या लागल्या, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. १९५० ते १९९१ या दरम्यान अर्थव्यवस्थेमध्ये अशा कोणत्या समस्या होत्या, ज्यांच्या परिणामामुळे १९९१ पर्यंत आपल्या देशात परकीय चलनसाठा दोन आठवडे पुरेल एवढाच होता, देशावर प्रचंड कर्ज झाले होते, महागाईचा दर प्रचंड वाढत होता, देशामध्ये गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समस्या वाढत होत्या, औद्योगिक विकास पाहिजे त्याप्रमाणे झाला नव्हता. एवढेच नाही, तर १९५० ते १९८० या दरम्यान ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ ३.५ टक्क्यांच्या जवळपास पोहोचला. ही सर्व आधीच्या आर्थिक धोरणांच्या अपयशाचा परिणाम आहे, हे आपल्या लक्षात येते.या समस्यांमधून बाहेर येण्यासाठी आपल्याला सुधारणा कराव्या लागल्या. मुळात या सुधारणा आपल्यावर लादल्या गेल्या आहेत. हे अपयश भारतात १९५० मध्ये स्वीकारलेल्या मिश्र अर्थव्यवस्थेमध्ये आहे, असे म्हटले जाते. मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणजे भांडवलशाही आणि समाजवादी व्यवस्था यांचे असलेले सहअस्तित्व होय. परंतु भारताने १९५० ते १९९१ या दरम्यान मिश्र अर्थव्यवस्थेचा सर्वात जास्त झुकाव समाजवादाकडे ठेवला. परिणामी खाजगी क्षेत्र वाढू शकले नाही आणि अर्थव्यवस्था केवळ सार्वजनिक क्षेत्रावर अवलंबून होती. परिणामी देशात बेरोजगारी वाढत होती, उत्पादन क्षमता कमी होती, देशामध्ये औद्योगिक क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळत नव्हते, सार्वजनिक क्षेत्र तोट्यात जात होते. भारताच्या औद्योगिक क्षेत्राचा पाहिजे तसा विकास होत नव्हता, भारत कर्जबाजारी देश बनला, मोठ्या प्रमाणात वित्तीय तूट वाढली. भारत हा मिश्र अर्थव्यवस्थेमुळे संकटात आला नसून मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे आणि भारताने पंचवार्षिक योजनेच्या चुकीच्या धोरणांमुळे भारत आर्थिक संकटाच्या गर्तेत अडकला होता. ही आर्थिक अवस्था एवढी गंभीर होती की भारताला स्वतःचा सोन्याचा साठा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गहाण ठेवावा लागला.या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण धोरण स्वीकारून संरचनात्मक अडथळे दूर केले गेले. आर्थिक सुधारणांमुळे भारत केवळ दिवाळखोरीतून १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा म्हणजे विकासाचा नवीन मार्गआर्थिक सुधारणांमुळे आर्थिक वृद्धीदरात लक्षणीयरीत्या वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेसाठी दरवाजे उघडल्यामुळे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली, ज्यामुळे भारत जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनला. उदारीकरणामुळे परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करणे सोपे झाले. यामुळे भारतात नवीन तंत्रज्ञान आले आणि पायाभूत सुविधांचा विकास झाला. १९९१ मध्ये जो परकीय चलनाचा तुटवडा होता, तो सुधारणांनंतर दूर झाला. आज भारताकडे जगातील सर्वात मोठ्या परकीय चलनसाठ्यांपैकी एक आहे, ज्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था सुरक्षित झाली आहे.खाजगीकरणामुळे बाजारपेठेत स्पर्धा वाढली. यामुळे ग्राहकांना चांगल्या दर्जाच्या वस्तू आणि सेवा कमी किमतीत मिळू लागल्या. टेलिकॉम, बँकिंग आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात झालेली क्रांती हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. आर्थिक सुधारणांमुळे देशाचा विकासदर वाढला, ज्याचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष फायदा गरिबी कमी करण्यात झाला. १९९१ मध्ये भारतात दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या सुमारे ४५% होती, जी सुधारणांनंतर वेगाने खाली आली. माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रातील विकासामुळे लाखो मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे उत्पन्न वाढले आणि ते गरिबीतून बाहेर आले.जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, या सुधारणांनंतर भारतातील कोट्यवधी लोक गरिबीरेषेतून बाहेर पडले आहेत. एक मोठा ‘मध्यमवर्ग’ तयार झाला आहे, ज्याची खरेदीशक्ती वाढल्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठ मजबूत झाली आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा ‘कणा’ म्हणून सेवा क्षेत्र उदयाला आले. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) आणि इन्फोसिस सारख्या कंपन्या जागतिक स्तरावर अग्रेसर झाल्या. आज भारत जगाचे ‘बॅक ऑफिस’ म्हणून ओळखला जातो. जागतिकीकरणामुळे भारतीय उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळाली. विशेषतः सॉफ्टवेअर आणि फार्मास्युटिकल क्षेत्रात भारताने जगात आपले स्थान निर्माण केले..१९९१ च्या आर्थिक सुधारणेचे अपयशआर्थिक सुधारणांमुळे मागील ३५ वर्षांत आर्थिक विकास वेगाने होत आहे, जो वेग जगामध्ये सर्वाधिक आहे. हे याचे मोठे यश असले तरी आर्थिक सुधारणांमुळे झालेल्या आर्थिक विकासाचे रूपांतर सर्वसमावेशक विकासामध्ये होऊ शकले नाही. नुकतेच प्रसिद्ध झालेल्या ‘वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट २०२४’ नुसार भारतातील सर्वात श्रीमंत १% लोकांकडे देशातील एकूण संपत्तीच्या साधारण ४०% हिस्सा आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, सध्याची भारतातील विषमता ही ब्रिटीश राजवटीतील विषमतेपेक्षाही जास्त आहे. २००४-०५ पासून ही दरी अधिक वेगाने वाढत गेली आहे. ह्यामुळे सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘बिलेनियर राज’ म्हटले जाते.आर्थिक सुधारणांमुळे नक्कीच आर्थिक सुधारणा झालेल्या आहेत, परंतु हा आर्थिक विकासाचा झिरपता सिद्धांत गरिबांपर्यंत पोहोचलेला नाही. देशात सामाजिक पायाभूत सुविधा विकसित होऊ शकल्या नाहीत आणि ज्या विकसित झालेल्या आहेत त्या केवळ श्रीमंतांसाठी आणि श्रीमंतांमुळेच झालेल्या आहेत. परिणामी शिक्षण आणि आरोग्य हे क्षेत्र गरिबांच्या आवाक्याबाहेर राहिल्याने सामाजिक सुधारणेला गती मिळाली नाही आणि समाजातील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय विषमता वाढत आहे. केवळ खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यामुळे सर्वांना सुबत्ता येईल, असे या 35 वर्षांत तरी दिसले नाही. त्यामुळे विकासाचे मूलभूत उद्दिष्ट मानवी विकास असायला हवे, कारण भारत हा कल्याणकारी राज्य निर्माण करणारा देश आहे. आर्थिक विकास हे अंतिम उद्दिष्ट असण्यापेक्षा हा विकास सर्वसमावेशक आणि शाश्वत असणं आवश्यक आहे; तरच सर्व आर्थिक सुधारणांना यश प्राप्त होईल, नाहीतर देशामध्ये परत आर्थिक सुधारणांची सतत गरज पडत राहील..आर्थिक सुधारणा कोणत्या मार्गाने असाव्यात?१९९१ च्या आधीचे आर्थिक अपयश आणि १९९१ नंतरचे असलेले सामाजिक सुधारणांचे अपयश याचे कारण हे मिश्र अर्थव्यवस्था नसून मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भातील चुकीची अंमलबजावणी असे म्हणता येईल. कारण १९९१ च्या आधी सार्वजनिक क्षेत्राला भर देऊन आर्थिक विकासाला अपेक्षित प्रोत्साहन देता आले नाही आणि १९९१ नंतर खाजगी क्षेत्राला सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रोत्साहन देऊन सामाजिक क्षेत्रातील शिक्षण आणि आरोग्य यांचे बाजारीकरण केल्याने सामाजिक विकासात अडथळा निर्माण झाला. जर ही विषमता कमी करायची असेल, तर मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या आधारावर व्यापारी क्षेत्रे खाजगी क्षेत्रासाठी खुली ठेवावीत, परंतु सामाजिक क्षेत्रातील शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकास हे सरकारी क्षेत्राच्या नियंत्रणाखाली आणि सर्वांसाठी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तरच खऱ्या अर्थाने 'कल्याणकारी राज्य' निर्माण होऊ शकते. भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देश म्हणून पुढे यायचे असेल, तर आर्थिक सुधारणांबरोबरच सामाजिक क्षेत्रांत सुधारणा करणे अनिवार्य आहे. तरच अर्थव्यवस्थेचा आकार ४ ट्रिलियन डॉलरवरून २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचू शकेल आणि भारत एक सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि कल्याणकारी राष्ट्र म्हणून उभा राहील. 