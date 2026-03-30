Premium|Study Room: ट्रम्प यांच्या टीकेनंतर नाटो अधिक बळकट कसे झाले?

लेखक : वैभव खुपसेNorth Atlantic Treaty Organization (नाटो) ही ४ एप्रिल १९४९ रोजी स्थापन झालेली सामूहिक संरक्षणाची लष्करी आघाडी आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोव्हिएत संघाच्या वाढत्या प्रभावाला तोल देण्यासाठी अमेरिका, कॅनडा आणि पश्चिम युरोपातील देशांनी एकत्र येऊन ही संघटना निर्माण केली. सुरुवातीला १२ सदस्य देश होते; परंतु कालांतराने विस्तार होत जाऊन आज नाटोमध्ये ३० हून अधिक देश सहभागी झाले आहेत. नाटोचा मुख्य उद्देश 'सामूहिक संरक्षण' (Collective Defence) हा असून, एका सदस्य देशावर हल्ला म्हणजे सर्वांवर हल्ला असे मानले जाते (अनुच्छेद ५). .मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात अटलांटिक पलीकडील संबंधांमध्ये मोठा बदल झाला. ट्रम्प यांनी नाटोवर 'जुनी' असल्याची टीका केली आणि अमेरिकेची अनुच्छेद ५ अंतर्गत असलेली बांधिलकी प्रश्नांकित केली. त्यामुळे युरोपियन देशांमध्ये अमेरिकेच्या सुरक्षेवरील विश्वासाबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर नाटोचे महत्त्व कमी झाले नाही; उलट त्याचा पुनर्विचार होऊन ते अधिक बळकट झाले.ट्रम्प यांची मुख्य तक्रार अशी होती की युरोपियन देश संरक्षण खर्चात पुरेसे योगदान देत नाहीत. ही टीका नवीन नव्हती, परंतु त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे दीर्घकालीन राजनैतिक परंपरांना धक्का बसला. जर्मनी आणि फ्रांससारख्या देशांनी अमेरिकेवरील आपले अवलंबित्व पुन्हा तपासण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे 'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी' (धोरणात्मक स्वायत्तता) या संकल्पनेवर भर देण्यात आला आणि युरोपियन युनियनच्या कायमस्वरूपी संरचित सहकार्य (PESCO) सारख्या उपक्रमांना चालना मिळाली. तथापि, हे उपक्रम नाटोची जागा घेण्यासाठी नव्हते, तर त्याला पूरक ठरण्यासाठी होते. .विरोधाभासाने पाहता, ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांमुळे नाटो अधिक सक्षम बनले. युरोपियन देशांनी संरक्षण खर्च वाढवला आणि सैनिकी तयारीत सुधारणा केली. अनेक देशांनी GDP च्या २% इतका संरक्षण खर्च करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने पावले उचलली. यामुळे नाटोची कार्यक्षमता आणि जबाबदारीचे वाटप अधिक मजबूत झाले. तसेच रशियाची वाढती आक्रमकता, विशेषतः २०१४ मधील क्रिमियाचे विलिनीकरण आणि पूर्व युरोपमधील हालचाली यामुळे नाटोची गरज अधिक अधोरेखित झाली. पोलंड आणि बाल्टिक देशांसारख्या पूर्व युरोपातील राष्ट्रांसाठी नाटो अजूनही अत्यावश्यक आहे..२०२२ मध्ये सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाने नाटोचे महत्त्व अधिक स्पष्ट केले. या युद्धात नाटोने एकजूट दाखवत युक्रेनला लष्करी मदत, रशियावर निर्बंध आणि पूर्व सीमांवर सैन्य तैनात करून आपली भूमिका ठळक केली. विशेष म्हणजे, पारंपरिकदृष्ट्या तटस्थ असलेल्या फिनलंड आणि स्वीडन यांनी नाटो सदस्यत्वासाठी पुढाकार घेतला, ज्यामुळे या आघाडीवरील विश्वास पुन्हा दृढ झाल्याचे दिसते. हे विस्तार दर्शवते की युरोपच्या सुरक्षेसाठी नाटो अजूनही सर्वात विश्वासार्ह यंत्रणा आहे..युरोपियन देशांसाठी ट्रम्पनंतरचा काळ द्विस्तरीय दृष्टिकोन घेऊन आला आहे. एकीकडे स्वतःच्या संरक्षण क्षमतांचा विकास आणि दुसरीकडे नाटोप्रती वचनबद्धता कायम ठेवणे. नाटो आता फक्त अमेरिकेवर अवलंबून राहणारी आघाडी नसून, अधिक संतुलित आणि सामूहिक जबाबदारीवर आधारित भागीदारी बनत आहे.निष्कर्षतः, ट्रम्प यांच्या टीकेमुळे नाटो कमकुवत झाले नाही, तर ते सुधारणा आणि आत्मपरीक्षणासाठी एक प्रेरक ठरले. वाढत्या भूराजकीय अस्थिरतेच्या आणि महासत्तांमधील स्पर्धेच्या काळात, नाटो युरोपच्या सुरक्षेसाठी आजही अत्यंत महत्त्वाचे आहे; परंतु आता ते अधिक स्वायत्त आणि धोरणात्मकदृष्ट्या सजग स्वरूपात विकसित झाले आहे.