Premium|Study Room : इथिओपियाचा 'हायली गुब्बी' ज्वालामुखी; १२,००० वर्षांच्या सुप्त अवस्थेचा नाट्यमय अंत

Hayli Gubbi Volcano : इथिओपियातील १२,००० वर्षांपासून सुप्त असलेला 'हायली गुब्बी' ज्वालामुखी अचानक जागृत झाल्याने आकाशात १५ किमी उंचीपर्यंत राखेचे लोट पसरले, ज्यामुळे भारत-पाकिस्तानपर्यंत विमान उड्डाणांवर परिणाम झाला.
उत्तर इथिओपियातील एक दीर्घकाळ सुप्त असलेला ज्वालामुखी गेल्या महिन्यात जागृत झाला. या उद्रेकामुळे खंडांतर्गत राखेचे ढग पसरले आणि हजारो किलोमीटर अंतरावरील विमान उड्डाणांमध्ये व्यत्यय निर्माण झाला. हजारो वर्षांच्या शांततेनंतर हा ज्वालामुखी का जागृत झाला आणि नेमके काय घडले?

२३ नोव्हेंबर रोजी, इथिओपियाच्या दुर्गम 'अफार' (Afar) प्रदेशातील रहिवाशांनी लिखित इतिहासातील एक अभूतपूर्व घटना अनुभवली. 'हायली गुब्बी' ज्वालामुखी अचानक जागृत झाला आणि त्याने आकाशात धूर व राखेचे दाट लोट उत्सर्जित करण्यास सुरुवात केली. स्थानिक रहिवासी अहमद अब्देला यांनी या भयावह क्षणाचे वर्णन करताना म्हटले, ‘हे जणू अचानक बॉम्ब पडल्यासारखे वाटले.’ हा उद्रेक या ज्वालामुखीची अंदाजे १२,००० वर्षांतील म्हणजेच मानवी संस्कृतीच्या संपूर्ण कालावधीतील पहिलीच नोंदणीकृत भूगर्भीय हालचाल होती.

