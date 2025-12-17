Premium|Study Room : इथिओपियाचा 'हायली गुब्बी' ज्वालामुखी; १२,००० वर्षांच्या सुप्त अवस्थेचा नाट्यमय अंत

निखिल वांधेउत्तर इथिओपियातील एक दीर्घकाळ सुप्त असलेला ज्वालामुखी गेल्या महिन्यात जागृत झाला. या उद्रेकामुळे खंडांतर्गत राखेचे ढग पसरले आणि हजारो किलोमीटर अंतरावरील विमान उड्डाणांमध्ये व्यत्यय निर्माण झाला. हजारो वर्षांच्या शांततेनंतर हा ज्वालामुखी का जागृत झाला आणि नेमके काय घडले?२३ नोव्हेंबर रोजी, इथिओपियाच्या दुर्गम 'अफार' (Afar) प्रदेशातील रहिवाशांनी लिखित इतिहासातील एक अभूतपूर्व घटना अनुभवली. 'हायली गुब्बी' ज्वालामुखी अचानक जागृत झाला आणि त्याने आकाशात धूर व राखेचे दाट लोट उत्सर्जित करण्यास सुरुवात केली. स्थानिक रहिवासी अहमद अब्देला यांनी या भयावह क्षणाचे वर्णन करताना म्हटले, ‘हे जणू अचानक बॉम्ब पडल्यासारखे वाटले.’ हा उद्रेक या ज्वालामुखीची अंदाजे १२,००० वर्षांतील म्हणजेच मानवी संस्कृतीच्या संपूर्ण कालावधीतील पहिलीच नोंदणीकृत भूगर्भीय हालचाल होती..हा उद्रेक असाधारण का आहे?हायली गुब्बी हा एक 'ढाल ज्वालामुखी' (Shield Volcano) आहे. अशा प्रकारचे ज्वालामुखी रुंद आणि मंद उतारांसाठी ओळखले जातात आणि त्यांतून विशेषतः स्फोटक उद्रेकांऐवजी संथ गतीने लाव्हा प्रवाहाचे वहन होते. शास्त्रज्ञांच्या मते, या प्रकारच्या ज्वालामुखीतून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात राखेचे निष्कासन (Expulsion) होणे असामान्य आहे. या उद्रेकाने ज्वालामुखीय पदार्थ ऊर्ध्व वातावरणात (Upper Atmosphere) १५ किलोमीटर उंचीपर्यंत फेकले, ज्यामुळे अंतराळातूनही दृश्यमान असलेला एक विशाल 'छत्राकार' (Umbrella-shaped) ढग तयार झाला.हा ज्वालामुखी इथिओपियाच्या 'खचदरी' (Rift Valley) प्रदेशात स्थित आहे, जिथे आफ्रिकन भूपट्ट हळूहळू विभक्त होत आहे या पट्ट्यात सुमारे ५० ज्वालामुखी आहेत. अदिस अबाबाच्या ईशान्येस सुमारे ८०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हायली गुब्बीच्या शिखर विवरामध्ये या उद्रेकामुळे नाट्यमय बदल झाले, ज्यातून दोन नवीन विवरे तयार झाली आणि अस्तित्वात असलेल्या विवराचा विस्तार झाला..Premium| JRD Tata Sports Complex : एकाने स्वप्न बघितले, दुसऱ्याने साकारले.खंडांतर्गत राखेचा ढग (The Continental Ash Cloud)या उद्रेकाचा परिणाम इथिओपियाच्या सीमांपलीकडेही जाणवला. ज्वालामुखीय राख ईशान्येकडे तांबड्या समुद्रावरून येमेन आणि ओमानच्या दिशेने वाहत गेली आणि कालांतराने उत्तर भारत व पाकिस्तानपर्यंत पोहोचली. या ढगात अंदाजे २,२०,००० टन सल्फर डायऑक्साइड होता आणि तो त्याच्या उगमस्थानापासून सुमारे ३,७०० किलोमीटरपर्यंत पसरला होता. सोमवारच्या संध्याकाळपर्यंत, राखेमुळे अनेक विमान कंपन्यांना उड्डाणे रद्द करावी लागली. एअर इंडियाने ११ उड्डाणे रद्द केली, तर 'अकासा' या बजेट एअरलाइनने खबरदारीचा उपाय म्हणून जेद्दाह, कुवेत आणि अबुधाबीची उड्डाणे स्थगित केली. या व्यत्ययाने हे अधोरेखित केले की ज्वालामुखीय उद्रेकाचे परिणाम संपूर्ण खंडांमध्ये कसे पसरू शकतात.स्थानिक परिणाम आणि पशुधन चिंताकोणतीही जीवितहानी नोंदवली गेली नसली तरी, या उद्रेकाने नजीकच्या समुदायांना, विशेषतः अफडेरा गावाला उद्ध्वस्त केले. स्थानिक प्रशासक मोहम्मद सेद यांनी पशुपालकांच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली; त्यांनी नमूद केले की गावे राखेने आच्छादली गेली आहेत आणि प्राण्यांना खाण्यासाठी काहीही उपलब्ध नाही. धुळीच्या जाड थराने कुरणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेले पाण्याचे स्रोत दूषित केले, कारण ही अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने पशुपालनावर अवलंबून आहे. राखेच्या वर्षावामुळे रहिवाशांना श्वसनाचे विकार जडले आणि सुरुवातीच्या उद्रेकामुळे परिसर जवळजवळ अंधारात बुडाला होता..१२,००० वर्षांनंतर आताच का?शास्त्रज्ञांचे असे मानतात की, इथिओपियातील सर्वात सक्रिय ज्वालामुखींपैकी एक असलेल्या आणि जुलैमध्ये उद्रेक झालेल्या जवळच्या 'एर्ता आले' (Erta Ale) ज्वालामुखीतील भूगर्भीय शिलारसाच्या हालचालींमुळे हा उद्रेक झाला असावा. संशोधन पथकांनी हायली गुब्बीच्या खालून दक्षिणेकडे सरकणाऱ्या शिलारसाचा मार्ग शोधला. जुलैच्या उत्तरार्धात हायली गुब्बी येथे सल्फर डायऑक्साइडचे उत्सर्जन आणि जमिनीचे अनेक सेंटीमीटर विस्थापन यांसारख्या हालचाली दिसून आल्या होत्या.तथापि, ज्वालामुखीच्या दुर्गम स्थानामुळे त्याच्या उद्रेकाचा इतिहास अद्याप पुरेसा ज्ञात नाही. काही शास्त्रज्ञांच्या मते, उपग्रह प्रतिमांवरून काही शंभर वर्षांपूर्वीचे लाव्हा प्रवाह दिसतात, जे सूचित करतात की पूर्वीचे उद्रेक कदाचित नोंदवले गेले नसतील. २५ नोव्हेंबरपर्यंत उद्रेक शमला, परंतु हजारो वर्षांच्या सुप्त अवस्थेनंतर ज्वालामुखी पुन्हा जागृत होऊ शकतात, याचे हे एक गंभीर उदाहरण आहे. अफार प्रदेशातील समुदायांसाठी, राख खाली बसल्याने जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे तरीही या नाट्यमय भूगर्भीय जागृतीमुळे भूरूप कायमचे बदलले आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.