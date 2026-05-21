Premium|Study Room : ‘ओपेक’ला यूएईचा मोठा झटका! ६० वर्षांची साथ सोडून १ मे पासून बाहेर पडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय

लेखक: वैभव खुपसेजागतिक ऊर्जा व्यवस्थेवर अनेक दशकांपासून प्रभाव टाकणाऱ्या पेट्रोलियम निर्यात करणाऱ्या देशांच्या संघटनेला (ओपेक) आता एक महत्त्वाचा धक्का बसला आहे. पेट्रोलियम निर्यात करणाऱ्या देशांची संघटना (ओपेक) ही १९६० मध्ये बगदाद परिषदेत इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला या देशांनी स्थापन केली. या संघटनेचा उद्देश पाश्चिमात्य तेल कंपन्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देत तेल संसाधनांवर नियंत्रण मिळवणे आणि तेलाच्या किमती स्थिर ठेवणे हा होता. अनेक दशकांपर्यंत ही संघटना जागतिक ऊर्जा बाजारावर प्रभाव टाकणारा एक शक्तिशाली गट म्हणून कार्यरत होती. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर, संयुक्त अरब अमिरातीचा (यूएई) अलीकडील १ मे पासून बाहेर पडण्याचा निर्णय हा केवळ सदस्यसंख्येत घट दर्शवत नाही, तर ऊर्जा धोरण, आर्थिक प्राधान्यक्रम आणि जागतिक सत्तासंतुलनातील बदलांचे द्योतक आहे.पार्श्वभूमी : यूएईने ओपेक का सोडले?यूएई हा एक महत्त्वाचा तेल उत्पादक देश असून १९६७ पासून तो ओपेकचा सदस्य होता. परंतु कालांतराने ओपेककडून लादण्यात येणाऱ्या उत्पादन मर्यादांबाबत मतभेद निर्माण झाले. यूएईने आपल्या तेल उत्पादन क्षमतेत मोठी वाढ केली असून अधिक उत्पादन करून अर्थव्यवस्थेचे विविधीकरण करण्याचा आणि नूतनीकरणीय ऊर्जा व तंत्रज्ञानासारख्या भविष्यातील क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. ओपेकची उत्पादन मर्यादा ही या महत्त्वाकांक्षेला अडथळा ठरत होती. याशिवाय, यूएईने स्वतंत्र ऊर्जा धोरणाचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली होती, जे त्यांच्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या व्यापक आर्थिक दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे, तरीही उपलब्ध तेलसाठ्यांचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देत आहे. या धोरणात्मक मतभेदांमुळेच त्यांनी ओपेकमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला..जागतिक तेल बाजारावर परिणामयूएईच्या बाहेर पडण्याचा तात्काळ परिणाम संरचनात्मकपेक्षा मानसिक स्वरूपाचा अधिक आहे. ओपेक अजूनही जागतिक तेल पुरवठ्याचा मोठा हिस्सा नियंत्रित करते, परंतु एका प्रमुख उत्पादक देशाच्या बाहेर पडण्यामुळे संघटनेची एकता आणि सौदेबाजीची ताकद कमी होते. यामुळे इतर सदस्य देशांनाही त्यांच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्याची प्रेरणा मिळू शकते, ज्यामुळे भविष्यात विखुरलेपणा वाढू शकतो. दीर्घकालीन दृष्टीने, यूएईसारख्या देशांकडून स्वतंत्रपणे वाढलेले उत्पादन जागतिक पुरवठा वाढवू शकते, ज्यामुळे तेलाच्या किमतींवर दबाव येऊ शकतो. तथापि, समन्वित पुरवठा व्यवस्थापन कमकुवत झाल्यामुळे अस्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे.भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर काय परिणाम होईल?जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदारांपैकी एक असलेल्या भारतासाठी हा बदल संधी आणि आव्हान दोन्ही निर्माण करतो. तेल पुरवठा वाढण्याची शक्यता आणि कार्टेलचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे स्पर्धात्मक किमती मिळू शकतात, ज्यामुळे भारताच्या आयात खर्चात घट होईल आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल. याशिवाय, भारताचे यूएईसोबत ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मजबूत द्विपक्षीय संबंध आहेत. यूएईच्या स्वतंत्र धोरणामुळे भारताला ओपेकच्या मर्यादांबाहेर जाऊन अधिक अनुकूल दीर्घकालीन तेल करार करण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, वाढलेली बाजारातील अस्थिरता ऊर्जा सुरक्षेसाठी आव्हान निर्माण करू शकते..डॉलरच्या वर्चस्वाला नवे आव्हान?पेट्रो-डॉलर प्रणाली म्हणजे तेल व्यापार प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलरमध्ये होण्याची व्यवस्था, जी जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा पाया आहे. यूएईचे बाहेर पडणे ही प्रणाली लगेच मोडीत काढत नाही, परंतु ती हळूहळू बदल घडवून आणणारी प्रक्रिया सुरू करते. स्वतंत्र धोरणे स्वीकारणारे देश पर्यायी चलनांचा वापर किंवा द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थांचा विचार करू शकतात. यूएईने आधीच स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार करण्याबाबत रस दर्शवला आहे. अशा प्रवृत्ती वाढल्यास, दीर्घकालीन काळात जागतिक तेल व्यापारातील अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व कमी होऊ शकते. मात्र, हा बदल अचानक न होता टप्प्याटप्प्याने होण्याची शक्यता आहे.भारताला होणारे फायदेया बदलत्या परिस्थितीत भारताला धोरणात्मक लाभ मिळू शकतो. रुपयामध्ये तेल व्यवहार करण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमुळे भारताला डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करता येईल आणि चालू खात्याचा तुटवडा कमी करण्यास मदत होईल. तसेच, तेल उत्पादक देशांमधील वाढलेली स्पर्धा भारताच्या सौदेबाजी शक्तीत वाढ करून अधिक चांगल्या किमती आणि स्थिर पुरवठा करार मिळवण्यास मदत करेल..निष्कर्षयूएईचा ओपेकमधून बाहेर पडणे ही एक स्वतंत्र घटना नसून जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेतील बदलत्या प्रवाहाचे प्रतीक आहे. देश आर्थिक स्वायत्तता आणि ऊर्जा विविधीकरणावर भर देत असताना, ओपेकसारख्या पारंपरिक संस्थांना वाढत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. भारतासाठी हा संक्रमण काळ ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि जागतिक तेल राजकारणात आपली भूमिका बळकट करण्यासाठी एक सुवर्णसंधी आहे. भविष्यातील ऊर्जा व्यवस्था कदाचित कठोर आघाड्यांवर नव्हे, तर लवचिक आणि हितसंबंधांवर आधारित भागीदारीवर आधारित असेल आणि या नव्या व्यवस्थेत भारताने सक्षमपणे पुढे जाणे आवश्यक आहे.