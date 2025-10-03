Premium|study Room: शक्तिपीठ महामार्ग ते वक्फ बोर्डातील तरतुदी, यूपीएससीची खास प्रश्नमंजुषा

स्पर्धा परीक्षांसाठी तयारी करताना अर्थव्यवस्था, कायदे, इतिहास आणि पर्यावरण यासंबंधीची माहिती असणे, विद्यार्थ्यांसाठी गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रातील जीएसडीपीचा वाटा, वक्फ कायदा, एससीओ परिषद, हवामान बदल, तसेच भारतीय पुनर्जागरणातील योगदान या सर्व मुद्द्यांवर आधारित काही प्रश्नोत्तरे वाचा, सकाळ स्टडी रूममधून. .१. महाराष्ट्रातील कोणते जिल्हे मिळून राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात (GSDP) ५४% योगदान देतात?अ) विदर्भातील जिल्हेब) मराठवाड्यातील जिल्हेक) प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील सात जिल्हेड) सर्व जिल्हे समान२. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील एकत्रित १८ जिल्ह्यांचा राज्याच्या GSDP मधील वाटा किती आहे?अ) १०%ब) २०%क) ३०%ड) ४०%३. २००२ मध्ये सुरू झालेल्या मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गामुळे काय घडले?अ) शेती उत्पादनात घट झालीब) दोन शहरांचे आर्थिक एकत्रीकरण झालेक) स्थलांतर थांबलेड) उद्योग बंद पडले.Premium|Study Room : नव्या जगाचा शोध घेत नवनिर्मिती करणारा ‘विचार’..!.४. मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गामुळे मध्यम उद्योगांमध्ये किती वाढ झाली?अ) ५०%ब) १००%क) १५०%ड) २००%५. समृद्धी महामार्गावरील ‘कृषी समृद्धी नगर’ कोणत्या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणार आहे?अ) फक्त शिक्षणब) कृषी-उद्योग, आयटी आणि लॉजिस्टिक्सक) पर्यटन आणि धर्मड) वस्त्रउद्योग६. शक्तिपीठ द्रुतगती मार्ग मराठवाड्याला कोणत्या प्रदेशाशी थेट जोडतो?अ) मुंबईब) गोवा बंदरक) दिल्लीड) गुजरात.Premium|Study Room: महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विषमतेवर महामार्गांचे जाळे हाच उपाय आहे का?.७. द्रुतगती मार्गांमधील मुख्य मर्यादा कोणती आहे?अ) पूरक परिसंस्थेचा अभावब) लांबी कमी असणेक) शेतजमीन वाढणेड) पर्यटन घटणे८. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मते, कोणत्या पिकांसाठी जास्त टोल असलेला महामार्ग फायदेशीर नाही?अ) ऊस आणि गहूब) कापूस व सोयाबीनक) फळे व भाजीपालाड) डाळी व तेलबिया९. ‘बंदर-प्रणित विकास’ (Port-led Development) या धोरणाचा मुख्य उद्देश काय आहे?अ) फक्त पर्यटन वाढवणेब) फक्त बंदरांवर मालसाठवणूक करणेक) बंदरांना औद्योगिक आणि आर्थिक वाढीचे इंजिन बनवणेड) रेल्वे वाहतूक कमी करणे१०. भारतामध्ये पहिला वक्फ कायदा कधी लागू झाला?अ) १९४७ब) १९५४क) १९७५ड) १९९५११. वक्फ मालमत्तांचा प्रमुख उपयोग कोणत्या क्षेत्रात केला जातो?अ) फक्त शेतीसाठीब) शिक्षण, आरोग्य, मदरसे, अनाथालयक) रेल्वे विकासासाठीड) पर्यटनासाठी१२. २०१३ च्या सुधारणा कायद्यानुसार कोणत्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली?अ) जिल्हाधिकाऱ्यांचा सरकारी जमिनी वक्फमध्ये समाविष्ट करण्याचा अधिकारब) वक्फ मंडळांची निवडणूक प्रक्रियाक) धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकारड) शिक्षण संस्थांच्या परवानग्या.Premium|Study Room: राजा राममोहन रॉय आणि रविंद्रनाथ टागोर यांचे कार्य.१३. ‘वक्फ बाय युजर’ संकल्पना काय दर्शवते?अ) जमीन विकत घेऊन वापरणेब) अनेक वर्षे धार्मिक हेतूसाठी वापरलेली पण अधिकृत नोंद नसलेली मालमत्ताक) फक्त सरकारी जमिनीचा उपयोगड) परदेशी संस्थांकडून घेतलेली मदत१४. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या अटीवर आक्षेप घेतला?अ) मंडळात महिलांची संख्या कमी असणेब) सलग पाच वर्षे मुस्लिम असल्याचा अनुभव असावा ही अटक) फक्त धार्मिक शिक्षण घेणेड) वक्फ मंडळाची कार्यकाळ मर्यादा१५. घटनात्मक दृष्टीकोनातून वक्फ कायदा कोणत्या अनुच्छेदांशी संबंधित आहे?अ) १४, १५, २५, २६ आणि ४६ब) १९, २१, ३०क) १२, ३२, ५८ड) ३७, ३८, ५०१६. वक्फ कायद्याच्या सुधारणांचे समर्थक संघटनांचे मुख्य म्हणणे काय आहे?अ) धार्मिक संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात येतेब) मालमत्ता व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि सार्वजनिक हित जपले जाईलक) सरकारने पूर्ण नियंत्रण घ्यावेड) मालमत्ता खासगी व्यक्तींना द्यावी.१७. वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात सरकारची भूमिका कोणत्या पैलूंमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे?अ) फक्त धार्मिक नियंत्रणब) पारदर्शकता, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्याकांचे हक्क, दुरुपयोग प्रतिबंधक) पर्यटन विकास आणि शेतीड) परकीय गुंतवणूक१८. २५ वी शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) परिषद कुठे झाली?अ) मॉस्कोब) नवी दिल्लीक) तियानजिन, चीनड) ताश्कंद१९. परिषद सुरू होण्याआधी भारतातील कोणत्या ठिकाणी दहशतवादी हल्ला झाला होता?अ) श्रीनगरब) लडाखक) पाहलगामड) अमरनाथ२०. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उद्घाटन भाषणात SCO बद्दल काय म्हटले?अ) हा केवळ व्यापार मंच असावाब) हा केवळ चर्चा मंच असावाक) हा कृतीतून बदल घडवणारा मंच असावाड) हा फक्त आशियाई मंच असावा२१. तियानजिन परिषदेत भारताने तंत्रज्ञानाविषयी कोणता ठाम मुद्दा मांडला?अ) कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर चीनचा ताबा असावाब) नव्या तंत्रज्ञानावर मक्तेदारी नसावी, सर्वांना समान हक्क हवेतक) सायबर सुरक्षा फक्त प्रगत देशांसाठी असावीड) तंत्रज्ञान फक्त लष्करी वापरासाठी असावे.२२. तियानजिन प्रसिद्धीपत्रकात भारतासाठी कोणता मुद्दा महत्त्वाचा ठरला?अ) व्यापार तूट कमी करण्याचा उल्लेखब) पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेखक) SCO मध्ये बेलारूसच्या प्रवेशाची घोषणाड) भारत-चीन सरहद्द विवादाचा उल्लेख२३. भारतासाठी SCO परिषदेचे कोणते फायद्याचे परिणाम नमूद झाले?अ) फक्त चीनसोबत व्यापार वाढलाब) तंत्रज्ञान सहकार्य, मध्य आशियाशी संपर्क वाढला, ‘जागतिक दक्षिण’ प्रतिमा मजबूत झालीक) भारत-रशिया संबंध कमी झालेड) SCO सदस्यत्व गमावले२४. SCO ची स्थापना कधी झाली?अ) १९९५ब) २००१क) २०१०ड) २०१७२५. SCO मध्ये भारत आणि पाकिस्तान कोणत्या वर्षी सामील झाले?अ) २०१५ब) २०१६क) २०१७ड) २०१८२६. SCO मध्ये २०२३ आणि २०२४ मध्ये कोणते नवे देश सामील झाले?अ) बेलारूस व अफगाणिस्तानब) इराण व बेलारूसक) तुर्की व इराणड) अझरबैजान व बेलारूस.Premium| Study Room : जीएसटी दरात कपात २०२५, काय स्वस्त, काय महाग?.२७. भारतीय संविधानातील कोणते कलम नागरिकांवर पर्यावरण व प्राणी संरक्षणाची जबाबदारी टाकते?अ) कलम १४ब) कलम २१क) कलम ५१-अ (g)ड) कलम ३२२८. ‘प्राण्यांनाही जीवनाचा हक्क आहे’ असा ऐतिहासिक निर्णय कोणत्या प्रकरणात दिला गेला?अ) केशवानंद भारती प्रकरणब) मनका गांधी विरुद्ध भारत सरकारक) Animal Welfare Board of India vs. A. Animal Welfare Board of India vs. A. Nagaraja (२०१४)ड) ओल्गा टेलिस प्रकरण२९. वनतारा प्रकरण कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे?अ) महाराष्ट्रब) गुजरातक) राजस्थानड) उत्तर प्रदेश३०. कोस्टा रिका व बोलिव्हिया यांनी प्राण्यांसंदर्भात कोणते पाऊल उचलले आहे?अ) जलीकट्टूला मान्यता दिलीब) प्राणीसंग्रहालये बंद केलीक) प्राणी सर्कशीला प्रोत्साहन दिलेड) प्राण्यांना खाजगी मालमत्ता मानले.३१. वनतारा प्रकरणात कोणते दुर्मिळ प्राणी आढळतात?अ) गेंडा, वाघ, पांडाब) हत्ती, माकड, गायक) जिराफ, झेब्रा, हिप्पोड) सिंह, उंट, हरिण३२. खालीलपैकी कोणता कायदा प्राणी संरक्षणाशी संबंधित नाही?अ) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ब) प्राणी क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम १९६०क) जैवविविधता अधिनियम २००२ड) माहिती अधिकार अधिनियम २००५३३. सर्वोत्तम पद्धतींमध्ये कोणता मुद्दा नमूद नाही?अ) प्राणी हक्क आयोग स्थापन करणेब) आश्रय-गावे (Sanctuaries) उभारणेक) स्थानिक समुदायांचा सहभागड) खाजगी प्राणी संग्रहालयांना प्रोत्साहन३४. न्यायमूर्ती के.एस. राधाकृष्णन यांच्या मते "मानव व प्राणी यांचे अस्तित्व …" कसे आहे?अ) स्वतंत्र आहेब) परस्परावलंबी आहेक) विरोधी आहेड) मानवी श्रेष्ठत्वावर आधारित आहे३५. पर्यावरण नैतिकता मुख्यतः कोणत्या मूल्यांवर आधारलेली आहे?अ) सत्ता, संपत्ती, कीर्तीब) न्याय, कर्तव्य, सहानुभूती, शाश्वत विकासक) वेग, उद्योग, पैसा, लाभड) परंपरा, धर्म, उत्सव, संस्कृती.३६. हवामान बदलामुळे कोणत्या सागरी प्रवाहावर गंभीर परिणाम झाला आहे?अ) नाईल नदीब) ग्रेट बॅरियर रीफक) अॅमेझॉन नदीड) इंडस नदी३७. हवामान बदलामुळे सर्वाधिक कोणता समाजघटक प्रभावित होतो?अ) श्रीमंत वर्गब) औद्योगिक मालकक) गरीब व दुर्बल लोकसमूहड) राजकीय नेते३८. परिणामवाद (Consequentialism) या तत्त्वानुसार आपल्याला कोणत्या बाबीचा विचार करावा लागतो?अ) धार्मिक परंपराब) भविष्यातील परिणामक) औद्योगिक उत्पादनड) ऐतिहासिक घटनाक्रम३९. हवामान न्याय (Climate Justice) या संकल्पनेचा मुख्य आधार काय आहे?अ) नफा व बाजारपेठब) समानता व जबाबदारीचे वाटपक) वेगवान औद्योगिकीकरणड) तंत्रज्ञानाचा प्रसार४०. नेपाळमध्ये शेतकरी हवामान बदलाशी लढण्यासाठी कोणत्या मार्गाचा अवलंब करत आहेत?अ) पारंपरिक पद्धतींवर अवलंबून राहणेब) नवीन शेती तंत्रज्ञानाचा वापर करणेक) पिकांची लागवड बंद करणेड) स्थलांतर करणे४१. जॉन मिल्टन यांच्या वाक्यामुळे विचारांची कोणती दोन रूपं अधोरेखित होतात?अ) धार्मिक आणि सामाजिकब) सर्जनशील आणि विध्वंसकक) तात्त्विक आणि आर्थिकड) ऐतिहासिक आणि राजकीय४२. 'मनाची लागवड' हा विचार कोणत्या नेत्याशी संबंधित आहे?अ) महात्मा गांधीब) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरक) स्वामी विवेकानंदड) सावित्रीबाई फुले.४३. कोणत्या चुकीच्या विचारसरणीने मानवतेला दुसऱ्या महायुद्धात भयंकर किंमत मोजायला लावली?अ) साम्यवादब) स्त्रीवादक) नाझीवादड) उदारमतवाद४४. 'आपण जसे विचार करतो, तसेच होतो' हा बोध कोणत्या धर्मग्रंथात दिलेला आहे?अ) उपनिषदब) धम्मपदक) गीता रहस्यड) अष्टांग योग४५. आधुनिक मानसोपचारातील 'कॉग्निटिव्ह बिहेविअरल थेरपी' (CBT) या पद्धतीचा मुख्य आधार काय आहे?अ) भावनांवर नियंत्रणब) विचार बदलल्यास जीवनाला नवा दृष्टिकोन मिळतोक) शारीरिक आरोग्य सुधारणाड) पारंपरिक औषधोपचार४६. डिजिटल युगात समाजात चुकीचे विचार पसरवण्याचे प्रमुख साधन कोणते आहे?अ) लोकसभा चर्चासत्रेब) प्राचीन तत्त्वज्ञानक) फेक न्यूज व प्रोपगंडाड) धार्मिक ग्रंथ४७. 'भारतीय पुनर्जागरणाचे जनक' म्हणून कोण ओळखले जातात?अ) दादाभाई नौरोजीब) राजा राममोहन रॉयक) बाळ गंगाधर टिळकड) रवींद्रनाथ टागोर४८. सतीप्रथेचे निर्मूलन कोणत्या गव्हर्नरच्या काळात झाले?अ) लॉर्ड डलहौसीब) लॉर्ड कर्झनक) लॉर्ड बेंटिंकड) लॉर्ड माउंटबॅटन४९. 'सम्बाद कौमुदी' व 'मिरात-उल-अखबार' ही वृत्तपत्रे कोणी काढली?अ) रवींद्रनाथ टागोरब) महात्मा गांधीक) राजा राममोहन रॉयड) दादाभाई नौरोजी५०. रवींद्रनाथ टागोर यांना १९१३ मध्ये कोणत्या साहित्यकृतीसाठी नोबेल पारितोषिक मिळाले?अ) गोराब) गीतांजलीक) घरे-बायरेड) चोखेर बाली--------------------------उत्तरे१. क, २. ब, ३. ब, ४. क, ५. ब, ६. ब, ७. अ, ८. ब, ९. क, १०. ब, ११. ब, १२. अ, १३. ब, १४. ब, १५. अ, १६. ब, १७. ब, १८. क, १९. क, २०. क, २१. ब, २२. ब, २३. ब, २४. ब, २५. क, २६. ब, २७. क, २८. क, २९. ब, ३०. ब, ३१. क, ३२. ड, ३३. ड, ३४. ब, ३५. ब, ३६. ब, ३७. क, ३८. ब, ३९. ब, ४०. ब, ४१. ब, ४२. ब, ४३. क, ४४. ब, ४५. ब, ४६. क, ४७. ब, ४८. क, ४९. क, ५०. ब 