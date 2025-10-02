Study Room

Premium|Study Room: राजा राममोहन रॉय आणि रविंद्रनाथ टागोर यांचे कार्य

Raja ram mohan roy and Rabindranath tagore : स्त्रियांच्या हक्कासाठी धडपडणारे राजा राममोहन रॉय आणि आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी म्हणून ओळखले जाणारे कवी रविंद्रनाथ टागोर यांच्याविषयी...
Social Reforms by Raja Ram Mohan Roy and Rabindranath Tagore

Social Reforms by Raja Ram Mohan Roy and Rabindranath Tagore

E sakal

स्टडीरूम
Updated on

भारतीय समाजातील अंधश्रद्धा, जातिभेद आणि स्त्रियांवरील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणारे पहिले प्रखर सुधारक म्हणजे राजा राममोहन रॉय. तर ‘विश्वकवी’ रवींद्रनाथ टागोर हे भारतीय साहित्य, कला, संगीत आणि शिक्षण क्षेत्रातील तेजस्वी व्यक्तिमत्त्व. स्त्रीशिक्षणासह, समाजातील विविध मूल्यांसाठी सातत्याने संघर्ष करणाऱ्या या दोन महान व्यक्तिमत्त्वांविषयी.

Loading content, please wait...
UPSC
Rabindranath Tagore

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com