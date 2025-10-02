Premium|Study Room: राजा राममोहन रॉय आणि रविंद्रनाथ टागोर यांचे कार्य

भारतीय समाजातील अंधश्रद्धा, जातिभेद आणि स्त्रियांवरील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणारे पहिले प्रखर सुधारक म्हणजे राजा राममोहन रॉय. तर ‘विश्वकवी’ रवींद्रनाथ टागोर हे भारतीय साहित्य, कला, संगीत आणि शिक्षण क्षेत्रातील तेजस्वी व्यक्तिमत्त्व. स्त्रीशिक्षणासह, समाजातील विविध मूल्यांसाठी सातत्याने संघर्ष करणाऱ्या या दोन महान व्यक्तिमत्त्वांविषयी..राजा राममोहन रॉय (१७७२-१८३३) - भारतीय पुनर्जागरणाचे जनकसामाजिक सुधारणांचा प्रणेताराजा राममोहन रॉय यांनी अंधश्रद्धा, जातीभेद, स्त्रियांवरील अन्याय, सतीप्रथा याविरुद्ध कठोर आवाज उठवला. त्यांच्या ‘ब्रह्मसभा’ आणि पुढे ‘ब्रह्मो समाजा’च्या स्थापनेद्वारे त्यांनी समाजाला धर्माच्या मूळ आत्म्याकडे परतण्याचे आवाहन केले..Premium|Study Room: भूखंड वहन सिद्धांत म्हणजे काय? पृथ्वीच्या पोटातील घडामोडींसाठी तो का महत्त्वाचा ठरतो?.सतीप्रथेचे निर्मूलन (१८२९) : इंग्रज गव्हर्नर लॉर्ड बेंटिंक यांच्या काळात झालेल्या या सुधारणेमागे राजा राममोहन रॉय यांचा सातत्यपूर्ण संघर्ष होता.स्त्रीशिक्षणाचा पुरस्कार : त्यांनी स्त्रियांना शिक्षणाचे व सामाजिक समतेचे हक्क मिळाले पाहिजेत, असे ठामपणे मांडले..धार्मिक व वैचारिक योगदानराममोहन रॉय हे मूलतः तत्त्वज्ञानी होते. त्यांनी वैदिक एकेश्वरवाद मांडला व धार्मिक कर्मकांडाचा विरोध केला. उपनिषदांचे इंग्रजी भाषांतर करून त्यांनी भारतीय अध्यात्माला पाश्चात्य वाचकांसमोर आणले. त्यांच्या मते धर्म हा विवेक, मानवता व नैतिकतेवर आधारलेला असला पाहिजे..Premium|study Room : वनतारा प्रकरण आणि प्राण्यांचे हक्क.शिक्षण व आधुनिक विचारांची मांडणीराममोहन रॉय यांनी इंग्रजी शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. • त्यांनी विज्ञान, गणित, तत्त्वज्ञान व आधुनिक ज्ञानप्रवाह भारतात यावे यासाठी इंग्रजी शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले.• ‘सम्बाद कौमुदी’ व ‘मिरात-उल-अखबार’ सारख्या वृत्तपत्रांद्वारे त्यांनी विचारजागृती केली.• पाश्चात्य विज्ञान व भारतीय परंपरा यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला..Premium|Study Room : रेल्वेमध्ये नोकरीची संधी.राजकीय दृष्टीराजा राममोहन रॉय हे पहिल्या पिढीतील भारतीय राष्ट्रवादी होते. त्यांनी..• ब्रिटिश सत्तेला आव्हान देणाऱ्या भारतीय अधिकारांचा पुरस्कार केला.• स्वातंत्र्य, समानता व लोकशाही मूल्यांवर आधारित समाजव्यवस्था भारतीयांनी उभारली पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता.• इंग्लंडमध्ये जाऊन (१८३१) त्यांनी भारतातील सुधारणा व राजकीय हक्कांसाठी ब्रिटिश संसदेपुढे आवाज उठवला..रवींद्रनाथ टागोर : विश्वकवीचे विचारविश्व आणि आधुनिक भारतातील स्थानभारतीय साहित्य, कला व तत्त्वज्ञानाच्या क्षितिजावर ज्यांचे तेज आजही प्रकाशमान आहे ते म्हणजे रवींद्रनाथ टागोर (१८६१–१९४१). साहित्य, संगीत, शिक्षण, कला आणि राष्ट्रविचार यांचा समन्वय साधणारा हा विश्वकवी केवळ बंगालचाच नव्हे तर संपूर्ण भारताचा सांस्कृतिक दूत ठरला..साहित्य व संगीत क्षेत्रातील योगदानटागोर हे पहिले आशियाई होते ज्यांना १९१३ मध्ये साहित्याचे नोबेल पारितोषिक मिळाले. त्यांच्या ‘गीतांजली’ या कवितासंग्रहाने भारतीय अध्यात्माची ओळख जगाला करून दिली.• काव्यलेखन : मानवी भावविश्व, निसर्ग, अध्यात्म आणि समाज यांचा संगम त्यांच्या कवितांत आढळतो.• नाट्य, कथा, कादंबरी : घरे-बायरे, गोर, चोखेर बाली यांसारख्या कादंबऱ्यांनी भारतीय समाजातील बदल व संघर्ष यांचे चित्रण केले.• संगीत : त्यांच्या रचनांवर आधारित ‘रवींद्रसंगीत’ बंगालच्या संस्कृतीचे आत्मस्वर बनले..Premium|study room : स्वातंत्र्यलढ्यातील स्त्रियांची भूमिका.शिक्षणविचार व शांतिनिकेतनटागोर यांनी शिक्षणाला केवळ नोकरीकडे नेणारा मार्ग मानला नाही, तर तो मानवी सर्जनशीलतेचा विकास मानला.• १९०१ मध्ये त्यांनी शांतिनिकेतन ही संस्था स्थापन केली. पुढे ती विश्वभारती विद्यापीठात परिवर्तित झाली.• शिक्षणात निसर्गाशी एकात्मता, कला, संगीत व विचारस्वातंत्र्य या मूल्यांचा त्यांनी आग्रह धरला..राष्ट्रवाद व आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनटागोर हे भारतीय राष्ट्रवादी चळवळीशी निगडीत असले तरी त्यांचा राष्ट्रवाद मानवतेवर आधारित होता.• १९१९ च्या जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर त्यांनी सर हा किताब ब्रिटिशांना परत केला.• मात्र, संकुचित राष्ट्रवादाला त्यांनी विरोध केला. त्यांच्या मते, भारताने जगाशी संवाद साधत प्रगती करावी.• त्यामुळे त्यांना अनेकदा ‘आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी’ असेही म्हटले जाते.सामाजिक दृष्टिकोनटागोर यांनी जातिभेद, स्त्री-पुरुष असमानता, अंधश्रद्धा यांचा विरोध केला. त्यांच्या लेखनातून स्वातंत्र्य, समानता व प्रगतिशील मूल्ये प्रकर्षाने दिसतात. अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.