Premium|Study Room : संयुक्त राष्ट्रांच्या ८०व्या महासत्रात भारताचं नेतृत्व आणि शाश्वत विकासाचं आव्हान

लेखक : गौरव कुमार बाळेसंयुक्त राष्ट्र महासभा ही जगातील सर्व देशांना समान प्रतिनिधित्व देणारी सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय सभा आहे. यात १९३ सदस्य देश आहेत आणि प्रत्येक देशाला एक मत मिळते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये या महासभेचे ८०वे सत्र न्यूयॉर्क येथे सुरू झाले आहे. जग अनेक संकटांना सामोरे जात असताना रशिया आणि युक्रेन यांचा युद्धवाद, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धा, हवामान बदलाचे वाढते परिणाम आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) पूर्ण करण्यातील मंद गती, अशा कठीण परिस्थितीत भारतासाठी हे सत्र आपल्या परराष्ट्र धोरणाची मांडणी करण्यासाठी आणि जागतिक नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी एक महत्त्वाची संधी आहे..सत्राची थीम आणि भारताचा सहभागया सत्राची मुख्य संकल्पना आहे 'एकत्र येऊन शांतता, विकास आणि मानवाधिकारांसाठी ८० वर्षे आणि पुढे..' (Better Together: 80 years and more for Peace, Development and Human Rights). ही संकल्पना आजच्या जागतिक आव्हानांना एकत्रितपणे सामोरे जाण्याचा संदेश देते. सत्राच्या सुरुवातीपासूनच भारतीय प्रतिनिधीमंडळ खूप सक्रिय आहे. अमेरिका, युरोपीय संघ तसेच BRICS देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत भारताने अनेक बैठकांमध्ये सहभाग घेतला आहे. या चर्चांमध्ये ग्लोबल साऊथ देशांचे प्रश्न, दहशतवादावर उपाय आणि परस्पर भागीदारी वाढवणे यावर भर दिला गेला आहे..भारताची ऐतिहासिक भूमिकाभारत हा संयुक्त राष्ट्रांचा संस्थापक सदस्य आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताने वसाहतवाद, रंगभेद यांसारख्या अन्यायाविरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे. गुटनिरपेक्ष चळवळीत भारताने नेतृत्व केले आणि UN शांतता मोहिमांमध्ये मोठे योगदान दिले आहे..Premium| Study Room: अतिवृष्टीमुळे MPSC पूर्व परीक्षा पुढे: विद्यार्थ्यांसाठी 'बोनस' दिवसांचे नियोजन कसे करावे?.भारताची ८०व्या सत्रातील प्राधान्येसुधारित बहुपक्षीयता : सुरक्षा परिषद (UNSC) अधिक प्रतिनिधिक व न्याय्य व्हावी यासाठी भारत कायमस्वरूपी सदस्यत्वाची मागणी करत आहे. भारत G4 गटात (भारत, जर्मनी, जपान, ब्राझील) इतर देशांसह प्रयत्न करत आहे.दहशतवादावर कारवाई : आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावर सर्वंकष करार (CCIT) लवकर स्वीकारावा असा भारताचा आग्रह आहे..हवामान न्याय : विकसित देशांनी हवामान वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे आपले वचन पूर्ण करावे अशी भारताची मागणी आहे. तसेच 'सामान्य पण वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या' (CBDR) या तत्त्वावर भारत जोर देत आहे.ग्लोबल साऊथचे नेतृत्व : G20 अध्यक्षतेच्या यशानंतर भारत कर्जसंकट, अन्नसुरक्षा, डिजिटल विभाजन यांसारखे प्रश्न विकासशील देशांच्या वतीने मांडत आहे.डिजिटल सार्वजनिक सुविधा: आधार, UPI, CoWIN यांसारख्या भारतीय डिजिटल मॉडेलचा अनुभव इतर देशांना देऊन भारत कमी खर्चात विकासाचा मार्ग दाखवत आहे..premium|Study Room : 'तापमान व्युत्क्रमण' आणि त्याचे परिणाम.निष्कर्षUNGA चे हे ८०वे सत्र संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेच्या ८०व्या वर्षाला विशेष महत्त्व देणारे आहे. बहुपक्षीय सहकार्याला नवी दिशा देणे आणि जागतिक आव्हानांवर एकत्रित उपाय शोधणे हे या सत्राचे ध्येय आहे. भारतासाठी ही संधी आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी, ग्लोबल साऊथचं प्रतिनिधीत्व करण्याची आणि जबाबदार जागतिक शक्ती म्हणून स्वतःची ओळख मजबूत करण्यासाठी ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची आहे.