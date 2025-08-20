Premium|Study room :निवडणूक प्रक्रियेतील संशयकल्लोळ आणि आयोगाची भूमिका

लेखक : धनंजय बिजलेलोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका भाजपने मतचोरी करून जिंकल्याचा गंभीर आरोप करून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी खळबळ उडवून दिली आहे. भाजपच्या मदतीला निवडणूक आयोग धावून जात असून त्यामुळे, ते सत्तेवर येत असल्याची टीका गांधी यांनी केली आहे..त्यांच्या या आरोपावर भाजपचे नेते तुटून पडत असले तरी विरोधी इंडिया आघाडीने राहुल गांधी यांना समर्थन दिले आहे. या आरोप - प्रत्यारोपांच्या राजकीय धुळवडीत निवडणूक आयोग आणि सारी प्रक्रिया संशयाच्या फेऱ्यात सापडली आहे. गांधी यांचे आरोप हे निवडणूक आयोगावर आहेत. त्यामुळे खरे पाहता आयोगाने समोर येऊन वस्तुस्थिती जाहीर करायला हवी. .Premium|Study Room : बौद्ध वारशाचा सजीव शिलालेख, सारनाथ स्तूप!.पण सध्या भाजपच आयोगाच्या बाजूने बोलून गांधीवर तोंडसुख घेत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे सर्वसामान्य मतदार पुरता गोंधळून गेला आहे. आयोगाने गांधी यांचे आरोप खोटे असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करणे अत्यावश्यक आहे. कारण हा केवळ राजकीय पक्षांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न नसून स्वायत्त अशा निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे..राहुल गांधी यांचे आरोप लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीला चांगले यश मिळाले. मात्र त्यानंतर लगेचच पाच महिन्यांनी महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीला अपयश मिळाले आणि भाजप सत्तेत आला. महाराष्ट्र विधानसभेचे निकाल लागल्यापासून गांधी निवडणूक आयोगावर सातत्याने टीका करीत होते. गेल्या आठवड्यात त्यांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत मतांची चोरी कशी झाली, हे त्यांच्याकडील कागदपत्रांच्या आधारे पत्रकार परिषदेत दाखवून दिले. निवडणूक आयोग सीसीटीव्ही फुटेज, मतदार यादी का नष्ट करू इच्छित आहे असा सवालही त्यांनी केला. .गांधी यांच्या मते महाराष्ट्रात पाच वर्षांत जेवढे मतदार वाढले नाहीत, तेवढे मतदार अवघ्या पाच महिन्यांत वाढले. एकाच मतदाराच्या नावाचा अनेकवेळा वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांच्या याद्यांत समावेश असणे, मतदारांच्या निवासाचा पत्ता खोटा असणे, एकाच घराच्या पत्त्यावर शेकडो मतदारांचे नाव असणे, मतदार ओळखपत्रावर पुसट छायाचित्र असणे किंवा छायाचित्रच नसणे, अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला प्रथमच नाव नोंदविण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या फॉर्म- ६ चा वापर ज्येष्ठ नागरिकांनी करणे अशा पाच गैरप्रकारांनी मतदारयाद्या फुगवल्या जात असल्याचा आरोप गांधींनी केला आहे.यावेळी त्यांनी बंगळुरूमधील उदाहरण दिले आहे. २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बंगळूरमध्ये लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात सहा लाख ५९ हजार ८२६ मतदार होते. त्यापैकी एक लाख २५० मतदारांची नावे वेगवेगळ्या पाच प्रकारांनी घुसडण्यात आली, असा त्यांचा दावा आहे. भाजपला लोकसभेच्या १५ जागा जरी कमी पडल्या असत्या, तर केंद्रात पंतप्रधान मोदी यांचे सरकार बनले नसते, असा निष्कर्ष त्यांनी एका विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांच्या आकड्यातील विसंगतीवरून काढला आहे..आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक डेटा देण्यासही नकार दिल्याचा गांधी यांनी दावा केला आहे. सहा महिन्यांच्या सखोल अभ्यासाअंती मतदार याद्यांमध्ये कसा घोळ केला हे लक्षात आले. राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेत डुप्लिकेट मतदारांची, खोटे पत्ते असलेल्या मतदारांची माहिती दिली. अनेक मतदारांच्या पत्त्यामध्ये घर क्रमांक, रस्त्याचा क्रमांक असे पत्ते आहेत. अनेकांच्या वडिलांची नावेही सारखीच असल्याचे दिसून आले. मुळात ते नावच अस्तित्वात नाही असे खोटे पत्ते असलेले ४० हजार मतदार सापडले आहेत. तसेच मतदार कार्डावरील अनेक पत्ते अस्तित्वातच नाहीत. ४००० मतदारांचे फोटोच नव्हते. यावेळी गांधी यांनी शकुन राणी या नावाचे एक उदाहरण दिले. शकुन राणी या नावाने दोन वेगवेगळ्या मतदार केंद्रांवर दोन वेळा मतदान केले गेले. एकाच मतदारसंघात मतदान केले गेलेले असे ३३ हजारांवर मतदार दिसून आले आहेत. .Premium|Study Room : अमेरिकेकडून भारतावर लावल्या जाणाऱ्या ५० टक्के टॅरिफमागील जागतिक राजकारण .नवमतदारांच्या वयावर लक्ष दिले, तर अनेकांची वये ९० च्या पुढे दिसतात. ९० वयापुढील मतदार नवमतदार असतात का, असा प्रश्नही गांधी यांनी उपस्थित केला आहे. खरे पाहता निवडणूक आयोगाच्या संगणकांमध्ये मतदारयाद्यांची नोंद असते. त्यांच्या डिजिटल प्रती राजकीय पक्षांना उपलब्ध करून दिल्यास कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साह्याने मतदारयाद्यांमधील बोगस मतदारांची नावे हुडकून काढणे सहज शक्य आहे. आयोग लाखो कागदांवरील मतदारयाद्या देईल; पण डिजिटल मतदारयाद्या देत नाही. डिजिटल याद्या दिल्या, तर निवडणूक आयोगाचे ‘सत्य’ साऱ्या देशापुढे उघड होईल, असा गांधी यांचा दावा आहे. त्यांच्या मते एका लोकसभा मतदारसंघातील मतदारयाद्यांची छाननी करायची असेल तर अनेक महिने लागतील. पण आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक याद्या दिल्या तर संपूर्ण देशातील प्रत्येक लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघातील मतदारयाद्यांची छाननी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साह्याने पंधरा मिनिटात करून दाखवू शकतो, असे गांधी यांचे म्हणणे आहे.आयोगाला काहीच लपवून ठेवायचे नसेल, तर राहुल गांधी यांच्या दाव्यातील हवा काढण्यासाठी आणि आपल्या कामकाजातील पारदर्शकता जपण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक याद्या उपलब्ध करून दिल्यास हा वाद सहजपणे संपुष्टात येईल आणि मतदारांच्या मनातील दाटत चाललेला संभ्रम दूर होईल. याबाबत निवडणूक विश्लेषक आणि ‘स्वराज इंडिया’चे प्रमुख योगेंद्र यादव यांची प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे. ते म्हणतात, ‘‘अनेक दशकांपासून मी देशातील निवडणूक प्रक्रियेचे समर्थन करतो आहे. अवघ्या जगाला आमच्या निवडणूक आयोगाकडून शिका असे सांगतो आहे. पण गांधी यांनी सादर केलेल्या पुराव्यामुळे सगळे चित्रच बदलले. मागील ३५ वर्षे मी आयोगाचे समर्थन केले पण आता ते शक्य होणार नाही. कर्नाटकमधील केवळ एका विधानसभा मतदारसंघात एक लाख बोगस मते पडली असून पंधरा ते वीस टक्के एवढ्या मतदारयाद्या बनावट असल्याचे दिसून आले आहे. कोणताही विश्वासार्ह निवडणूक आयोग या प्रकाराची चौकशी करून दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करेल. सध्या आपल्या निवडणूक आयोगाचे वर्तन अगदी त्या विरोधात असल्याचे दिसून येते. तो आता विरोधी पक्ष नेत्यालाच धमकावतो आहे. देशाला याबाबत उत्तर हवे आहे. इतिहास हे लक्षात ठेवेल.’’ .शपथपत्र जरुरीचे नाही या आरोपांच्या चौकशीसाठी राहुल गांधी यांना शपथपत्र देण्याची जरूर नसल्याचे मत माजी निवडणूक आयुक्त ओ.पी.रावत यांनी एका दूरचित्रवाहिनीशी बोलताना व्यक्त केले आहे. ते म्हणतात, सध्या सुरु असलेल्या मतदान प्रक्रियेबाबत जर कोणाला आक्षेप घ्यायचा असेल तर त्याला कायद्याच्या विसाव्या कलमानुसार प्रतिज्ञापत्र सादर करून आक्षेप नोंदवावा लागतो. येथे तशी गरज नाही. निवडणूक झालेल्या प्रक्रियेबाबत शंका घेण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र देण्याची गरज नाही. केवळ आरोपांवरूनही आयोग चौकशी करून शकतो. किंबहुना आयोगाने तसेच केले पाहिजे. मतदान यंत्र असोत की अन्य बाबी असोत आयोगाच्या कामकाजावर याआधीही अनेकदा गंभीर आरोप राजकीय पक्षांकडून झालेले आहेत. त्या त्या वेळी आयोगाने त्या आरोपांची चौकशी करून स्पष्टीकरण देत पारदर्शकता जपली आहे. राहुल गांधी यांच्या आरोपांचीही आयोग जितक्या लवकर चौकशी करून खरे - खोटे जाहीर करत नाही तोपर्यंत जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर होणार नाही. .पारदर्शक पद्धतीने निवडणुका घेणेे आयोगाची सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी आहे. ७५ वर्षे निवडणूक आयोग ही जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडत आला आहे. त्यामुळे कोट्यवधी भारतीय नागरिकांचा निवडणूक आयोगावर विश्वास आहे. मात्र सध्याच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांनी त्यांनी त्यांचे आरोप शपथपत्रावर लिहून सादर करावेत असे प्रतिआव्हान दिल्याने सर्वसामान्य नागरिक गोंधळून गेला आहे. राहुल गांधी हे केवळ एक व्यक्ती नसून ते लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर न दिल्यास निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकू लागते. एकूण हा सारा प्रकार पाहता आता सारे काही निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे. आयोगाला काहीच लपवून ठेवायचे नसेल, तर गांधी यांच्या दाव्यातील हवा काढण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक याद्या उपलब्ध करून दिल्यास वाद सहजपणे संपुष्टात येईल. आयोगाची विश्वासार्हता शाबूत राखण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने दखल घेऊन आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातूनच या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावण्याची वेळ आली आहे. ‘गांधी यांनी सारे आरोप प्रतिज्ञापत्रावर करावेत’’, या मागणीऐवजी निवडणूक आयोगाने आपली प्रतिष्ठा शाबूत राखण्यासाठी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातच खेचावे. आपल्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याची राहुल गांधी यांना खात्री वाटत असेल तर त्यांच्यासाठीही डिजिटल मतदारयाद्या व सीसीटीव्ही फूटेजची मागणी फेटाळणाऱ्या आयोगाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय आहेच. याबाबतीत लवकर जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर होणे आवश्यक आहे.(लेखक दैनिक सकाळमध्ये वृत्त संपादक आहेत. )अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.