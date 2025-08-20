Premium|Study room :निवडणूक प्रक्रियेतील संशयकल्लोळ आणि आयोगाची भूमिका

Study Room

Voter Fraud : राहुल गांधी यांचे आरोप हे निवडणूक आयोगावर आहेत. पण सध्या भाजपच आयोगाच्या बाजूने बोलून गांधीवर तोंडसुख घेत असल्याचे चित्र आहे.
The Election Process Under Scrutiny: Why Transparency is Key
लेखक : धनंजय बिजले

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका भाजपने मतचोरी करून जिंकल्याचा गंभीर आरोप करून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी खळबळ उडवून दिली आहे. भाजपच्या मदतीला निवडणूक आयोग धावून जात असून त्यामुळे, ते सत्तेवर येत असल्याची टीका गांधी यांनी केली आहे.

