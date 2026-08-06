Premium|Study Room : अमेरिका–सौदी अणुऊर्जा करार; पश्चिम आशियात स्थैर्य येणार की नव्या अण्वस्त्र स्पर्धेची सुरुवात?

लेखक : महेश शिंदे'आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तंत्रज्ञान हे केवळ तंत्रज्ञान नसते. प्रत्येक अणुभट्टी केवळ इंधनच निर्माण करत नाही, तर ती सामरिक प्रभाव, राजनैतिक दबाव आणि प्रादेशिक सत्तासंतुलन बदलण्याची क्षमता देखील निर्माण करते. 'अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यात झालेला नागरी अणुऊर्जा सहकार्य करार हा केवळ ऊर्जा क्षेत्रातील भागीदारी नसून त्यापेक्षाही कितीतरी व्यापक आहे. इराण–इस्रायल संघर्षानंतर पश्चिम आशियातील वेगाने बदलणारे सामरिक समीकरण, अमेरिकेची नव्याने वाढलेली सक्रियता आणि तेलोत्तर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणाऱ्या आखाती देशांच्या पार्श्वभूमीवर हा करार संपूर्ण पश्चिम आशियाच्या भूराजकीय संरचनेला नव्याने आकार देण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे.सौदी अरेबिया या कराराकडे आर्थिक आधुनिकीकरणाचे साधन म्हणून पाहते, तर अमेरिकेच्या दृष्टीने तो प्रादेशिक स्थैर्यातील एक महत्त्वाची सामरिक गुंतवणूक आहे. मात्र, स्वच्छ ऊर्जेच्या आश्वासनामागे एक मूलभूत प्रश्न कायम आहे. तो म्हणजे हा करार पश्चिम आशियात स्थैर्य निर्माण करेल की अण्वस्त्र स्पर्धेच्या नव्या पर्वाला सुरुवात करेल?.Premium|Study Room : अमेरिका-इराण शांतता करार; पश्चिम आशियातील शांततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल!.पार्श्वभूमी : सौदी अरेबियाच्या अणुऊर्जा महत्त्वाकांक्षेची वाटचालसौदी अरेबियाच्या अणुऊर्जा महत्त्वाकांक्षेची सुरुवात अचानक झालेली नाही आणि ती केवळ तांत्रिक गरजांवर आधारितही नाही. गेल्या दोन दशकांपासून 'व्हिजन २०३०' अंतर्गत देशाच्या ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत तेलाचा वापर कमी करून अधिक कच्चे तेल निर्यातीसाठी उपलब्ध होईल.अणुऊर्जेमुळे विश्वासार्ह वीजपुरवठा, समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर (Desalination), औद्योगिक विकास आणि कार्बन उत्सर्जनात घट साध्य होऊ शकते. मात्र, या कार्यक्रमाचा सामरिक पैलू तितकाच महत्त्वाचा राहिला आहे. सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी सार्वजनिकरित्या स्पष्ट केले आहे की, जर इराणने अण्वस्त्र प्राप्त केले, तर सौदी अरेबियाही त्याच मार्गाचा अवलंब करेल. या विधानामुळे सौदीचा अणुऊर्जा कार्यक्रम हा केवळ विकासाचा विषय न राहता प्रादेशिक सुरक्षेचा विषय बनला.अमेरिका या कराराला का पाठिंबा देते?अमेरिका या कराराला अनेक सामरिक, आर्थिक आणि भूराजकीय कारणांमुळे पाठिंबा देते. प्रथम, या करारामुळे सौदी अरेबिया चीन किंवा रशिया यांसारख्या पर्यायी पुरवठादारांकडे वळण्याची शक्यता कमी होते. त्यामुळे आखाती प्रदेशातील अमेरिकेचा तांत्रिक आणि सामरिक प्रभाव कायम राहतो.दुसरे म्हणजे, अमेरिकन अणुऊर्जा कंपन्यांसाठी अणुभट्ट्या उभारणे, इंधन पुरवठा आणि दीर्घकालीन देखभाल यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या व्यावसायिक संधी निर्माण होतात. तिसरे म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेच्या सुरक्षा वचनबद्धतेबाबत निर्माण झालेल्या शंकांच्या पार्श्वभूमीवर हा करार अमेरिका–सौदी धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करतो. शेवटी, हा करार आखाती देश, इस्रायल आणि अमेरिका यांना एकत्र आणून प्रादेशिक सुरक्षेची व्यापक चौकट उभारण्याच्या अमेरिकेच्या दीर्घकालीन धोरणाचा एक भाग आहे..Premium|US iran War: सतत युद्ध चालत राहणं ही आता जगाची गरज झालीय का? Forever Wars हा काय विषय आहे?.या कराराची आवश्यकता : सौदी अरेबियाचा दृष्टिकोनसौदी अरेबियाच्या दृष्टीने हा करार अनेक दीर्घकालीन राष्ट्रीय उद्दिष्टांची पूर्तता करणारा आहे. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे देशातील विजेची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत अणुऊर्जा सातत्यपूर्ण वीजपुरवठा सुनिश्चित करू शकते आणि देशांतर्गत तेलाचा वापर कमी करून अधिक तेल निर्यातीसाठी उपलब्ध करून देऊ शकते.हा करार 'व्हिजन २०३०' अंतर्गत आर्थिक विविधीकरण, स्वच्छ ऊर्जा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या उद्दिष्टांनाही बळकटी देतो. ऊर्जेच्या पलीकडे जाऊन हा करार सौदी अरेबियाला तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि सामरिकदृष्ट्या अधिक स्वायत्त प्रादेशिक शक्ती म्हणून उभे करण्याचे प्रतीक आहे.गोल्ड स्टँडर्ड'पासून संभाव्य अपवाद?आर्थिक लाभ असूनही या करारामुळे सर्वाधिक वाद युरेनियम संवर्धनाच्या प्रश्नावर निर्माण झाला आहे. पारंपरिकपणे, संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर झालेल्या कराराप्रमाणे अमेरिकेच्या नागरी अणुऊर्जा करारांमध्ये संबंधित देशाने देशांतर्गत युरेनियम संवर्धन आणि वापरलेल्या अणुइंधनाचे पुनर्प्रक्रिया (Reprocessing) न करण्याची अट स्वीकारलेली असते. यालाच अण्वस्त्र अप्रसार क्षेत्रातील 'गोल्ड स्टँडर्ड' मानले जाते. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार सौदी करारात भविष्यात मर्यादित प्रमाणात देशांतर्गत युरेनियम संवर्धनाला परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे..इराणवरील परिणाम : सामरिक स्पर्धेला अधिक धारया कराराचा सर्वाधिक परिणाम इराणवर होण्याची शक्यता आहे. तेहरानने सातत्याने अण्वस्त्र अप्रसार कराराअंतर्गत युरेनियम संवर्धन हा आपला सार्वभौम अधिकार असल्याचा दावा केला आहे. जर सौदी अरेबियाला अमेरिकेच्या पाठिंब्याने समान क्षमता प्राप्त झाली, तर इराण पश्चिमी देशांच्या अप्रसार धोरणाला निवडक आणि राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न करेल. यामुळे भविष्यातील अणुकरारांबाबत तडजोड करण्याची इराणची तयारी कमी होऊ शकते आणि देशातील कट्टर भूमिकेला अधिक बळ मिळू शकते.इस्रायल आणि प्रादेशिक सुरक्षासंतुलनावरील परिणामया कराराचे इस्रायलसाठीही महत्त्वपूर्ण परिणाम आहेत. अमेरिकेचा निकटचा मित्रदेश असूनही इस्रायलने मध्यपूर्वेत युरेनियम संवर्धन तंत्रज्ञानाचा प्रसार होण्यास नेहमीच विरोध केला आहे. इस्रायली सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, आज सौदी अरेबिया धोरणात्मक भागीदार असला, तरी भविष्यातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. एकदा अणुतंत्रज्ञान हस्तांतरित झाल्यानंतर ते सहजपणे मागे घेता येत नाही. परिणामी, हा करार इस्रायल, सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील आधीच नाजूक असलेल्या सामरिक संतुलनात नव्या अनिश्चितता निर्माण करतो आणि प्रादेशिक प्रतिरोधक व्यवस्थेला अधिक गुंतागुंतीचे बनवतो.अणुऊर्जा करार आणि अरब–इस्रायल संबंधहा नागरी अणुऊर्जा करार अरब–इस्रायल संबंध सामान्य करण्याच्या राजकारणाशीही जवळून संबंधित आहे. रियाधबरोबरचे प्रगत धोरणात्मक सहकार्य भविष्यात सौदी अरेबियाला अब्राहम करारांमध्ये सहभागी करून घेण्याच्या व्यापक अमेरिकन प्रयत्नांचा भाग मानले जाते. यामागील अमेरिकेची भूमिका म्हणजे इस्रायलला व्यापक प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थेत समाविष्ट करणे आणि मध्यममार्गी अरब राष्ट्रांशी त्याचे संबंध अधिक दृढ करणे.मात्र, सौदी अरेबियाने सातत्याने स्पष्ट केले आहे की, पॅलेस्टाईन राष्ट्राच्या स्थापनेच्या दिशेने अर्थपूर्ण प्रगती झाल्याशिवाय इस्रायलशी औपचारिक संबंध सामान्य केले जाणार नाहीत. त्यामुळे हा अणुऊर्जा करार सुरक्षा हमी, प्रादेशिक एकात्मता आणि पॅलेस्टिनी प्रश्नाच्या भवितव्याशी संबंधित व्यापक राजनैतिक वाटाघाटींचा एक महत्त्वाचा घटक बनला आहे..आर्थिक आणि सामरिक लाभआर्थिकदृष्ट्या हा करार सौदी अरेबियाच्या परिवर्तनवादी विकास कार्यक्रमाला मोठी चालना देणारा आहे. अणुऊर्जेमुळे देशांतर्गत वीज निर्मितीसाठी तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल, ज्यामुळे अधिक तेल निर्यातीसाठी उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणारे प्रकल्प आणि स्मार्ट शहरांना सातत्यपूर्ण वीजपुरवठा मिळू शकेल.अमेरिकेसाठी हा करार प्रगत अणुतंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी सेवा, अणुइंधन पुरवठा आणि दीर्घकालीन देखभाल यांसाठी अब्जावधी डॉलरची बाजारपेठ उपलब्ध करून देतो. म्हणूनच हा करार केवळ धोरणात्मक राजनय नसून उदयोन्मुख जागतिक अणुऊर्जा उद्योगातील तीव्र औद्योगिक स्पर्धेचाही भाग आहे.भारताने कोणती भूमिका घ्यावी?भारतासाठी या घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी जवळपास दोन-तृतीयांश आयात पश्चिम आशियातून होते. तसेच लाखो भारतीय नागरिक आखाती देशांमध्ये वास्तव्यास असून तेथील अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत.त्यामुळे पश्चिम आशियातील स्थैर्याचा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षिततेवर, हॉर्मुझ सामुद्रधुनी मार्गावरील सागरी व्यापारावर, भारतीय प्रवासी समुदायाच्या हितांवर आणि व्यापक सामरिक हितसंबंधांवर थेट परिणाम होतो. म्हणूनच भारताचा भर असा असला पाहिजे की, नागरी अणुऊर्जा सहकार्य हे आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था यांच्या देखरेखीखाली, पारदर्शकतेच्या तत्त्वांनुसार आणि सार्वत्रिक अण्वस्त्र अप्रसार तत्त्वांचे पालन करूनच पुढे जावे..निष्कर्ष अखेरीस, अमेरिका–सौदी नागरी अणुऊर्जा करार हा अशा बदलत्या पश्चिम आशियाचे प्रतीक आहे, जिथे ऊर्जा संक्रमण, सामरिक स्पर्धा आणि भूराजकीय पुनर्रचना या एकमेकांपासून वेगळ्या राहिलेल्या नाहीत. जर या करारास कठोर सुरक्षा उपाययोजना, प्रादेशिक विश्वासवर्धक उपक्रम आणि इराणबरोबर नव्याने राजनैतिक संवादाची जोड मिळाली, तर तो अधिक संतुलित आणि स्थिर प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या निर्मितीस हातभार लावू शकतो.परंतु, जर सामरिक स्पर्धेने संस्थात्मक नियंत्रणावर मात केली, तर हा करार पश्चिम आशियात नव्या अण्वस्त्र स्पर्धेला चालना देऊ शकतो, ज्याचे परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागू शकतात. या कराराचे खरे महत्त्व भविष्यात किती अणुभट्ट्या उभारल्या जातील यात नाही, तर पश्चिम आशिया अणुऊर्जेतून विकासाची वीज निर्माण करतो की सामरिक असुरक्षिततेची अखंड साखळी, यावर त्याचे भविष्य अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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