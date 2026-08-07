Premium|Study Room : स्कायरूटच्या विक्रम-१मुळे भारतीय अंतराळ उद्योगाला मिळाली नवी झेप

लेखक - सुदर्शन कुडचेभारताच्या अंतराळ क्षेत्रासाठी नवा टप्पाभारताच्या अंतराळ क्षेत्राने गेल्या काही वर्षांत उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. सरकारी संस्थेबरोबरच खासगी उद्योगांनाही अंतराळ क्षेत्रात काम करण्याची संधी उपलब्ध झाल्यानंतर अनेक नवउद्योगांनी संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाला वेग दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्कायरूट या भारतीय उद्योगसंस्थेने विकसित केलेल्या विक्रम-१ या प्रक्षेपणयानाचे यशस्वी प्रक्षेपण हा भारताच्या अंतराळ प्रवासातील ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे. भारतातून प्रथमच खासगी क्षेत्राने विकसित केलेल्या कक्षीय प्रक्षेपणयानाने उपग्रह यशस्वीपणे पृथ्वीच्या कक्षेत पोहोचवून भारतीय अंतराळ उद्योगासाठी नवे पर्व सुरू केले आहे.विक्रम-१ म्हणजे काय?विक्रम-१ हे भारतातील खासगी क्षेत्राने विकसित केलेले पहिले कक्षीय प्रक्षेपणयान आहे. याची निर्मिती हैदराबादस्थित स्कायरूट या उद्योगसंस्थेने केली आहे. हे प्रक्षेपणयान लहान आणि मध्यम आकाराचे उपग्रह पृथ्वीच्या कमी उंचीवरील कक्षेत पोहोचविण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. सुमारे साडेतीनशे किलोग्रॅम वजनाचे उपग्रह पृथ्वीच्या सुमारे चारशे पन्नास किलोमीटर उंचीवरील कक्षेत नेण्याची क्षमता या प्रक्षेपणयानात आहे. आधुनिक रचना, हलके साहित्य आणि नाविन्यपूर्ण निर्मिती तंत्राचा वापर ही त्याची वैशिष्ट्ये मानली जातात..Premium|Jamun Honey Benefits : सह्याद्रीचे मधही सरस!.यशस्वी प्रक्षेपणाचे महत्त्वआंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून विक्रम–१ चे पहिले प्रक्षेपण करण्यात आले. या मोहिमेत विविध तांत्रिक प्रयोगांसाठी तयार करण्यात आलेले अनेक उपग्रह आणि उपकरणे यशस्वीपणे पृथ्वीच्या कक्षेत सोडण्यात आली. या यशामुळे भारत खासगी उद्योगांच्या माध्यमातून कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता विकसित करणाऱ्या मोजक्या देशांच्या समूहात अधिक भक्कमपणे उभा राहिला आहे.भारतीय अंतराळ उद्योगासाठी नवी संधीविक्रम-१ च्या यशामुळे भारतातील खासगी अंतराळ उद्योगाला मोठी चालना मिळाली आहे. जगभरात लहान उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. या क्षेत्रात विश्वासार्ह आणि कमी खर्चातील सेवा उपलब्ध करून देण्याची भारताची क्षमता अधिक मजबूत झाली आहे. यामुळे भारतीय उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याची संधी मिळणार असून संशोधन, उत्पादन आणि रोजगारालाही प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणांचे फलितभारत सरकारने काही वर्षांपूर्वी अंतराळ क्षेत्रात खासगी उद्योगांना अधिक संधी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल केले. त्यानंतर अनेक नवउद्योग या क्षेत्रात कार्यरत झाले. विक्रम–१ चे यश हे या सुधारणांचे प्रत्यक्ष उदाहरण मानले जात आहे. सरकारी संस्था, संशोधन संस्था आणि खासगी उद्योग यांच्या सहकार्यामुळे देशात अंतराळ तंत्रज्ञानाचा विकास अधिक वेगाने होत असल्याचे या प्रक्षेपणातून दिसून आले आहे.विज्ञान, उद्योग आणि शिक्षणाला चालनाया मोहिमेमध्ये भारतीय तसेच परदेशातील विविध संस्थांच्या प्रयोगात्मक उपकरणांनाही स्थान देण्यात आले होते. काही शैक्षणिक संस्थांनी विकसित केलेले उपग्रहही या मोहिमेचा भाग होते. त्यामुळे उद्योग, संशोधन संस्था आणि शैक्षणिक क्षेत्र यांच्यातील सहकार्य अधिक मजबूत होण्यास मदत झाली आहे. विद्यार्थ्यांना आणि संशोधकांना अंतराळ संशोधनात प्रत्यक्ष सहभागाची संधी उपलब्ध होत असल्यामुळे देशातील वैज्ञानिक क्षमताही वाढत आहेत.व्यावसायिक प्रक्षेपण सेवांमध्ये भारताची वाढती ताकदजगभरातील अनेक देश आणि उद्योगसंस्था कमी खर्चात, जलद आणि विश्वासार्ह उपग्रह प्रक्षेपण सेवांचा शोध घेत आहेत. भारताने यापूर्वीही सरकारी मोहिमांद्वारे अनेक परदेशी उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण केले आहे. आता खासगी उद्योगही या क्षेत्रात उतरल्यामुळे भारताची स्पर्धात्मक क्षमता अधिक वाढली आहे. त्यामुळे भविष्यात जागतिक व्यावसायिक प्रक्षेपण सेवांमध्ये भारताचा वाटा वाढण्याची शक्यता आहे..भविष्यातील दिशाविक्रम-१ चे यश हे एका मोहिमेचे यश नसून भारताच्या अंतराळ परिसंस्थेतील नव्या युगाची सुरुवात मानली जात आहे. पुढील काळात अधिक प्रगत प्रक्षेपणयाने विकसित करणे, उपग्रह प्रक्षेपणाची वारंवारता वाढविणे आणि जागतिक ग्राहकांना सेवा उपलब्ध करून देणे यावर भर दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर अंतराळ संशोधन, पृथ्वी निरीक्षण, दळणवळण, हवामान अंदाज आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठीही या क्षमतेचा मोठा उपयोग होणार आहे.निष्कर्षस्कायरूटच्या विक्रम–१ प्रक्षेपणाने भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात नवा इतिहास घडविला आहे. खासगी उद्योगांच्या सहभागामुळे अंतराळ संशोधन आणि प्रक्षेपण सेवांना नवी गती मिळाली आहे. या यशामुळे भारताची वैज्ञानिक क्षमता, औद्योगिक सामर्थ्य आणि जागतिक व्यावसायिक स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत झाली आहे. सरकारी संस्था, उद्योग आणि संशोधन क्षेत्र यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून भारत जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेत अधिक प्रभावी स्थान निर्माण करण्याच्या दिशेने आत्मविश्वासाने पुढे जात असल्याचे विक्रम–१ च्या यशाने अधोरेखित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.