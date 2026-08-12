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Premium|Study Room : युद्ध, नैतिकता आणि मानवतेवरील संकट

The Human Cost of War : जगभरातील युद्ध आणि संघर्ष केवळ सीमा व सत्तेचे प्रश्न नाहीत. मृत्यू, विस्थापन, भीती आणि विध्वंसाची किंमत निरपराध नागरिकांना मोजावी लागते; त्यामुळे युद्ध हा माणुसकीसमोरील गंभीर नैतिक प्रश्न आहे.
The Human Cost of War

The Human Cost of War

esakal

स्टडीरूम
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अभिजित मोदे

सध्याच्या जगात अनेक ठिकाणी युद्ध आणि संघर्ष सुरू आहेत. ही युद्ध केवळ दोन देशांतील लष्करी संघर्ष नसून, ती मानवजातीसमोर उभे राहिलेले एक मोठे नैतिक संकट आहे. युद्धामुळे सीमारेषा बदलू शकतात, सत्ता बदलू शकते, पण त्याची किंमत निरपराध लोकांना मोजावी लागते. म्हणूनच युद्धाचा प्रश्न केवळ राजकारणाचा नाही, तर तो माणुसकीचा आणि नैतिकतेचाही प्रश्न आहे.

युद्ध सुरू करण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात, जसे की सत्ता, भूभाग, धर्म, संसाधने किंवा राजकीय वर्चस्व. पण कारणे काहीही असली तरी परिणाम जवळजवळ सारखेच असतात. मृत्यू, विध्वंस, भीती, विस्थापन आणि असुरक्षितता ही युद्धाची खरी ओळख आहे. त्यामुळे युद्धाकडे केवळ विजयाच्या दृष्टीने पाहणे चुकीचे ठरते. खरे पाहिले, तर युद्ध ही मानवी अपयशाची निशाणी आहे.

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