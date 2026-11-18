बंगळुरू : वर्ल्ड टेनिस लीगच्या (WTL) पाचव्या पर्वासाठी आंतरराष्ट्रीय टेनिसमधील काही दिग्गज खेळाडू बंगळुरूमध्ये दाखल होणार आहेत. माजी जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या स्थानावर राहिलेली एलिना स्वितोलिना, ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेती बेलिंडा बेन्शिच, माजी जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर राहिलेली कारोलिना प्लिश्कोव्हा, विम्बल्डनची अंतिम फेरी गाठणारा निक किर्गिओस आणि दोन वेळचा विम्बल्डन दुहेरी विजेता हॅरी हेलिओव्हारा यांच्यासह एकूण १६ खेळाडू या पर्वात सहभागी होणार आहेत. ही लीग १७ ते २० डिसेंबर २०२६ या कालावधीत बंगळुरू येथील केएसएलटीए, एस. एम. कृष्णा टेनिस स्टेडियमवर खेळवली जाणार आहे..या पर्वात AKRIXX Eagles, Game Changers Falcons, Aussie Mavericks Kites आणि VB Realty Hawks असे चार संघ सहभागी होतील. प्रत्येक संघात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंसह भारतातील आघाडीच्या टेनिसपटूंचा समावेश असेल. अनुभवी आंतरराष्ट्रीय विजेते आणि भारतातील उदयोन्मुख खेळाडू यांच्या एकत्रित सहभागामुळे चार दिवस रंगणाऱ्या या स्पर्धेत चाहत्यांना जागतिक दर्जाचे टेनिस सामने प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळणार आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.SAFF Championship, IND vs PAK: भारताचा दस का दम! दहाव्यांदा जेतेपदाचा मान अन् मग पाकिस्तानकडून 'गार्ड ऑफ ऑनर'.भारतीय खेळाडूंमध्ये अनुभवी खेळाडू आणि युवा प्रतिभावान खेळाडूंचा समतोल पाहायला मिळणार आहे. सुमित नागल, ज्याने क्ले कोर्टवरील एटीपी मास्टर्स १००० स्पर्धेत सामना जिंकणारा पहिला भारतीय पुरुष खेळाडू होण्याचा मान मिळवला, तो पुन्हा एकदा लीगमध्ये सहभागी होणार आहे. त्याच्यासोबत भारताचा आघाडीचा दुहेरी खेळाडू युकी भांबरी असेल. भांबरीने जागतिक क्रमवारीत कारकिर्दीतील सर्वोच्च १८वे स्थान गाठले आहे. याशिवाय, यंदा बंगळुरूमध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध झालेल्या भारताच्या डेव्हिस कप लढतीत तीन सामने जिंकून लक्षवेधी कामगिरी करणारा धाक्शिनेश्वर सुरेश पुन्हा एकदा कोर्टवर उतरणार आहे. भारताचा पुरुष गटातील सहभाग रामकुमार रामनाथन याच्या समावेशाने पूर्ण होईल. रामकुमारने यापूर्वी एटीपी एकेरी स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली असून दोन एटीपी २५० दुहेरी विजेतेपदेही पटकावली आहेत. .भारतीय महिला खेळाडूंच्या गटात १७ वर्षीय माया राजेश्वरन रेवती आणि श्रिवल्ली रश्मिका भामिदिपती यांचे पुनरागमन होणार आहे. या दोघींनीही मागील पर्वात सहभाग घेतला होता. माया ही भारतातील उदयोन्मुख टेनिस प्रतिभांपैकी एक असून, सानिया मिर्झानंतर डब्ल्यूटीए टूरवरील एकेरी स्पर्धेची उपांत्यपूर्व फेरी गाठणारी ती पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली आहे. त्यांच्यासोबत ऋतुजा भोसले आणि वैष्णवी आडकर या खेळाडूंचाही समावेश असेल. २०२३ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रोहन बोपण्णासोबत मिश्र दुहेरीचे सुवर्णपदक जिंकणारी ऋतुजा, तर २०२६ मध्ये भारताची अव्वल महिला एकेरी खेळाडू ठरलेली वैष्णवी या दोघीही प्रथमच वर्ल्ड टेनिस लीगमध्ये सहभागी होणार आहेत. चेन्नई ओपनमध्ये दुहेरीची अंतिम फेरी गाठताना त्यांनी डब्ल्यूटीए टूर स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारी पहिली भारतीय जोडी होण्याचा मान मिळवला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.