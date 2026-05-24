Road Trip SafetyTips: डोंगरात कारने फिरायला जाताय? आधी कारमध्ये ‘या’ 7 गोष्टी ठेवा; नाहीतर प्रवासात होऊ शकतो मोठा त्रास

Essential Things to Keep in Your Car Before Heading to the Hills: उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या म्हणजे मामाच्या गावी किंवा थंड हवेच्या ठिकाणी फिरायला जाणं. आणि या ठिकाणी जाताना रस्त्यांवरून प्रवास करताना थंड हवा, धुक्याने भरलेले नजारे आणि निसर्गाची सुंदरता मनाला वेगळीच शांतता देते. पण डोंगराळ भागात प्रवास करताना थोडीसाही निष्काळजीपणा देखील मोठी अडचण निर्माण करू शकतो..अचानक बदलणारं हवामान, नेटवर्कची समस्या किंवा कारमध्ये एखादी छोटी अडचणही संपूर्ण ट्रिपचा मूड खराब करू शकते. त्यामुळे जर तुम्ही या उन्हाळ्यात कारने हिल स्टेशनला जाण्याचा प्लॅन करत असाल, तर प्रवास सुरू करण्यापूर्वी कारमध्ये या 7 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत का, हे एकदा नक्की तपासून घ्या..गरम कपडे आणि रेनकोटउन्हाळ्याचा काळ असला तरी डोंगराळ प्रदेशात हवामान कधीही अचानक गार होऊ शकतं. काही भागांत पाऊसही अनपेक्षितपणे सुरू होतो. म्हणूनच कारमध्ये हलकं जॅकेट, स्वेटर किंवा रेनकोट ठेवणं आवश्यक आहे. विशेषतः लहान मुलांसाठी अतिरिक्त कपड्यांची सोय करायला विसरू नका.महत्त्वाची कागदपत्रं आणि रोख पैसेकारची आरसी, विमा, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पीयूसी यांसारखी सर्व आवश्यक कागदपत्रं नेहमी स्वतःकडे ठेवा. डोंगराळ भागात अनेक ठिकाणी ऑनलाइन पेमेंटची सोय नसते, त्यामुळे थोडी रोख रक्कम जवळ असणं महत्त्वाचं आहे. याशिवाय या कागदपत्रांच्या डिजिटल प्रती मोबाईलमध्ये सेव्ह करून ठेवणंही उपयोगी ठरतं..पावर बँक आणि मोबाईल चार्जरडोंगराळ परिसरात अनेकदा नेटवर्क आणि वीजपुरवठ्याच्या अडचणी जाणवतात. अशा वेळी मोबाईल चार्ज असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते, कारण नेव्हिगेशनसाठी आणि आपत्कालीन कॉल करण्यासाठी त्याची गरज भासते. म्हणूनच कार चार्जर आणि पूर्ण चार्ज केलेली पॉवर बँक नेहमी जवळ बाळगावी.पाणी आणि ड्राय स्नॅक्सलांब पल्ल्याच्या प्रवासात अनेक वेळा लगेच खाणं-पिण्याची दुकानं सापडत नाहीत. त्यामुळे पाण्याच्या बाटल्या, बिस्किटं, सुका मेवा, चॉकलेट किंवा नमकीन अशा गोष्टी सोबत ठेवाव्यात. ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकल्यावर या वस्तूंचा चांगला उपयोग होतो. विशेषतः उन्हाळ्यात शरीराला हायड्रेट ठेवणं अत्यंत गरजेचं असतं..फर्स्ट एड किटप्रवासादरम्यान डोकेदुखी, उलटी, मोशन सिकनेस किंवा किरकोळ दुखापती कधीही होऊ शकतात. त्यामुळे फर्स्ट एड किटमध्ये आवश्यक औषधं, बँडेज, अँटिसेप्टिक आणि कापूस ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लागणारी औषधं वेगळी ठेवली तर अधिक सोयीचं ठरतं.टॉर्च आणि इमर्जन्सी लाईटडोंगराळ भागात हवामान झटपट बदलतं आणि रात्री बर्याच ठिकाणी पुरेशी प्रकाशयोजना नसते. अशा वेळी टॉर्च फार उपयोगी ठरते. कार बंद पडली किंवा रस्ता अडथळ्यामुळे बंद झाला तर इमर्जन्सी लाईट कामी येते. केवळ मोबाईलच्या फ्लॅशलाइटवर विसंबून राहू नका..टायर रिपेअर किट आणि एअर पंपडोंगराच्या वळणदार रस्त्यांवर टायर पंचर होण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे स्टेपनीबरोबरच टायर दुरुस्ती किट आणि पोर्टेबल एअर पंप नेहमी सोबत ठेवा. अनेकदा आसपास मेकॅनिक मिळत नाही आणि किरकोळ बिघाडही गंभीर रूप धारण करू शकतो. प्रवासाला निघण्यापूर्वी टायरची स्थिती नीट तपासून घ्या..डोंगराळ प्रदेशात प्रवास करताना योग्य नियोजन केल्यास अनेक अडचणी सहज टाळता येऊ शकतात. त्या भागातील हवामान आणि रस्त्यांची स्थिती झटपट बदलू शकते, म्हणून सतत जागरूक राहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. प्रवास सुरू करण्यापूर्वी गाडीची नीट तपासणी करा आणि सर्व आवश्यक साहित्य सोबत बाळगा.पुढच्या वेळी कुटुंबासोबत, मित्रमैत्रिणीं बरोबर किंवा एकट्याने प्रवासाची योजना करताना या बाबी नक्की ध्यानात ठेवा. त्यामुळे तुमचा प्रवास केवळ छायाचित्रांपुरता सीमित न राहता, आयुष्यभर जपून ठेवावी अशी सुंदर आठवण ठरेल..