Ashtavinayak Darshan: श्रीगणेशाच्या आठ रूपांचं दर्शन हवंय? अष्टविनायक मंदिरांची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर वाचा!

थोडक्यात:अष्टविनायक यात्रा महाराष्ट्रातील आठ पवित्र गणपती मंदिरांची आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक अनुभूती देते.प्रत्येक मंदिराला विशिष्ट महत्त्व आणि स्वतःची वेगळी कथेची ओळख आहे, जसे मोरगावचा मयुरेश्वर, सिद्धटेकचा सिद्धिविनायक, आणि रांजणगावचा श्रीमहागणपती.या यात्रेत मंदिरांना नियोजित क्रमाने भेट देणे आवश्यक असून, प्रत्येक मंदिराचे स्थान पुणे, रायगड परिसरात आहे आणि सहज पोहोचता येते..Shri Ganesh Darshan: जर तुम्ही अष्टविनायक दर्शनाची योजना आखत असाल, तर लक्षात ठेवा ही यात्रा केवळ धार्मिक नाही तर ती एक आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक अनुभूती देखील आहे. महाराष्ट्रातील गणेशभक्तांसाठी अष्टविनायक यात्रा अत्यंत पवित्र मानली जाते..यात श्रीगणेशाचे आठ स्वयंभू रूपातील मंदिरे पाहिली जातात, जी पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये विखुरलेली आहेत. या यात्रेला विशिष्ट क्रमाने आणि नियोजित पद्धतीने केल्यास त्याचा लाभ अधिक मिळतो असे मानले जाते.""स्वतिश्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वरः सिद्धिदःबल्लाळस्तु विनायकस्त्वथ मढे चिंतामणि स्थेवरेलेण्याद्रौ गिरिजात्मजः सुवरदो विघ्नेश्वरश्चोझरेग्रामे रांजणसंस्थितो गणपतिः कुर्यात सदा मंगलम्''.Ganesh Chaturthi 2025: प्राणप्रतिष्ठेवेळी अर्पण करावयाचे १६ उपचार कोणते? जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र काय सांगतात.1. मोरगाव - मयूरेश्वरगाणपत्य संप्रदायाचे मोरेगाव हे आद्यपीठ आहे. येथील मयुरेश्वर प्रसिद्ध आहे. त्याच्या मस्तकी नागाचा फणा असून बेंबीत हिरे आहेत. हे अत्यंत जागृत असे देवस्थान समजले जाते. येथे केलेले संकल्प सिद्धीला जातात अशी गाणपत्यांची श्रद्धा आहे. प्रसिद्ध गणेशभक्त मोरया गोसावींना चौदाव्या शतकात याच मयुरेश्वराची उपासना केली होती. त्याचे फल म्हणून त्यांना येथील "ब्रह्मकमण्डलु तीर्थात" गणेशमूर्ती मिळाली. तिची स्थापणा त्यांनी पुण्याजवळ चिंचवड येथे केली. तेथे भव्य मंदिर बांधले. मोरगावचे हे मंदिर उत्तराभिमुख आहे. मयुरेश्वरासमोर दोन पायात लाडू घेतलेला प्रचंड दगडी उंदीर आहे. त्यापुढेच चौथऱ्यावर श्रीमयूरेश्वराकडे तोंड करून असलेला भला मोठा दगडी नंदी आहे.कसे जावेपुण्याजवळील जेजुरीपासून सुमारे 10 मैलावर मोरगांव आहे. रेल्वेने दौंडजवळील केडगांवला उतरून मोरगावला जाता येते ह्या गावी पूर्वी पुष्कळ मोर होते त्यामुळे मोरगांव हे नाव पडले असावे!2. सिद्धटेक - सिद्धिविनायकसिद्धिविनायक हा उजव्या सोंडेचा गणपती असल्यामुळे विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. ह्या परिसरातील महर्षी व्यासांनी यज्ञ केला होता. मोरया गोसावींनीदेखील येथे कडक तपश्चर्या केली होती. त्यामुळे अष्टविनायकात ह्या मंदिराला विशेष स्थान प्राप्त झाले आहे.मंदिर उत्तराभिमुख आहे. ते टेकडीवर आहे. सिद्धिविनायकाची मूर्ती दगडी सिंहसनावर विराजमान झालेली असून पितळी मखर आहे. दोन्ही बाजूंना जय विजयांच्या भव्य मूर्ती आहेत. सिद्धिविनायकाची मूर्ती "स्वयंभू' आहे. मंदिराचा गाभारा पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी बांधला. पेशव्यांचे सरदार हरिपंत फडके यांनी येथे कडक गणेशोपासना केली होती.कसे जावेरेल्वेने दौंड (पुण्याहून सोलापूरकडे) जवळील बोरीवेल स्टेशनवर उतरून पुढे सिद्धटेकला जाता येते. दौंडहून एसटीने जाता येते. भाद्रपद चतुर्थी व माघी चतुर्थीला येथे फार मोठा उत्सव साजरा होतो..3. पाली - श्री बल्लाळेश्वरश्री बल्लाळेश्वराची मूर्ती 3 फूट उंचीची असून पुष्कळ रुंद आहे. डोळ्यांत व बेंबीत चमकणारे हिरे आहेत. प्राचीन कालापासून हे देवस्थान नाणपत्यात प्रसिद्ध आहे. मंदिर अतिशय रमणीय असून ते पूर्वेकडे आहे. सूर्योदय होताच रविकिरण अचूकपणे श्री बल्लाळेश्वरावर पडतात. पेशवाईत श्री बल्लाळेश्वराला कौल लावून न्यायनिवाडा करीत असत. माघी चतुर्थीला म्हणजे गणेश जयंतीला साक्षात श्रीगणेश मध्यरात्री भोजन करतात. अशी गाणपत्यांची श्रद्धा असल्यामुळे त्यावेळी फार मोठी यात्रा भरते. याच देवळामागे धुंडिविनायकाचेही मंदिर असून ती मूर्ती "स्वयंभू' आहे.कसे जावेमुंबईहून पालीला एस्. टी. ने जाता येते. पुणे, कर्जत, खोपोली व पनवेलहूनही एस. टी. ची सोय आहे. मंदिरासमोर दोन रमणीय तळी आहेत. पेशवेकालीन एक प्रचंड घंटाही येथे आहे. ती चिमाजी आप्पांनी फिरंग्याकडून लुटलेली आहे.4. महड - श्री वरदविनायकदगडी महिरप असलेल्या सुंदर सिंहासनावर श्रीवरदविनायक विराजमान झालेला आहे. सिंहासनावर दोन हत्ती कोरलेले असून मध्ये एक देवी आहे.महडच्या तळ्यात एका गणेश भक्ताला ही मूर्ती सतराव्या शतकात सापडली. पेशवाईत हे पूर्वाभिमुख मंदिर बांधले गेले. मंदिरात उत्कृष्ट कोरीव काम केलेले आहे. माघ शुद्ध चतुर्थीचा-गणेशजयंतीचा- उत्सव येथे फार मोठया प्रमाणात साजरा होत असतो. गुत्समद ऋषींनी ह्या मंदिराची स्थापना केली, असेही समजतात. हे गणेशभक्त होते. गाणपत्य संप्रदायाचे त्यांना आद्यप्रवर्तक समजतात. येथे अखंड नंदादीप तेवत असतो. मंदिराचा परिसर अतिशय रमणीय आहे. हरिहर गोसावींनी 18 व्या शतकात येथे जिवंत समाधी घेतली.कसे जावेमुंबई-पुणे रस्त्यावरील खोपोलीच्या अलिकडे 1 मैल आत महड (मढ) आहे. रेल्वेने कर्जतला उतरूनही एसटीने जाता येते.5. थेऊर - श्री चिंतामणीडाव्या सोंडेचा श्री चिंतामणी पूर्वाभिमुख मंदिरात आहे. थोर गाणपत्य मोरया गोसावींनी ह्या परिसरात घोर तपश्चर्या केली होती. त्यामुळेच त्या अरण्यात वाघाच्या रूपाने श्रीगणेश अवतरले. मोरया गोसावींना येथेच महान सिद्धि प्राप्त झाली. चिंचवडचे सत्पुरुष श्री चिंतामणी देव यांनी पेशवाई पूर्वी हे भक्त मंदिर बांधले.श्रीमंत माधवराव पेशव्यांनी ह्या मंदिराचा विस्तार केला. त्यांचे शेवटचे दिवस ह्याच श्रीचिंतामणीच्या सानिध्यात गेले. येथेच त्यांच्याबरोबर त्यांच्या पत्नी रमाबाई सती गेल्या. सतीचे वृंदावनही येथेच आहे. थेऊरच्या तिन्ही बाजूला मुळामुठेचे पाणी आहे. "चिंतामणी तीर्थ' त्यातच आहे. ह्या रमणीय परिसरामुळे गणेशभक्तांना येथे विलक्षण चित्तशांती प्राप्त होते.कसे जावेपुणे ते थेऊर एसटीने जाता येते. पुणे-सोलापूर रस्त्यावर "लोणी' जवळ उतरूनही जाता येते..GATE 2026 Registration Date: GATE 2026 परीक्षेची नोंदणी प्रक्रिया पुढे ढकलली; आता 28 ऑगस्टपासून अर्ज सुरु.6. लेण्याद्रि - श्रीगिरिजात्मजपाठीकडून पूजा होणारा हा श्री गिरिजात्मज देवळातील कोनाड्यात आहे.डोंगरावरील हे मंदिर कोरून काढलेले आहे. याला "गणेशलेणी' असे दुसरे नाव आहे. येथील कोरीव काम अतिशय सुबक आहे. देवळाजवळच डोंगरावर पाण्याची दोन टाकी आहेत. याला "मयूरेश्वर'ही म्हणतात.कसे जावेपुणे-जुन्नर-ओतूर अशा मार्गाने येथे जाता येते. मुंबई-तळेगाव-चाकण-नारायणगाव-जुन्नर हा सुद्धा एक मार्ग आहे.7. ओझर - श्रीविघ्नेश्वरही श्रीविघ्नेश्वराची सुंदर मूर्ती पूर्णाकृती असून डाव्या सोंडेची आहे. मूर्तीच्या डोळ्यात माणके, कपाळी हिरा व बेंबीतही खडा आहे. मौल्यवान मूर्तीला आकर्षक कमान आहे.या ठिकाणी विघ्नासुराचा पाडाव श्रीगणेशाने केला. तो अखेर शरण आला. 'विघ्नेश्वर' हे नाव आपण घ्यावे अशी श्रीगणेशाला विघ्नासुराने प्रार्थना केली.पूर्वेकडे मुख असलेले हे मंदिर व परिसर सर्व अष्टविनायकात अतिशय रमणीय आहे. मंदिरात सर्वत्र काचा व आरसे आहेत. मंदिराची रचना डौलदार व देखणी आहे. समोर दीपमाळा आहेत. मंदिरावरील शिखर चिमाजीअप्पांनी बांधले. थोरले बाजीराव येथे उपासनेसाठी नेहमी येत.कसे जावेपुणे-नारायणगाव-जुन्नर ह्या मार्गावर ओझर आहे. नारायणगावाहून टांग्याने जाता येते.8. रांजणगाव - श्रीमहागणपतीह्या मंदिरात असलेली नित्यपूजेची मूर्ती डाव्या सोंडेची असून दिसण्यात आकर्षक आहे. मात्र श्रीमहागणपतीची मूळ मूर्ती मंदिराच्या खाली असलेल्या तळघरात लपवून ठेवलेली आहे. जुन्या काळातील ही मूर्ती लहान असून दहा सोंडा व वीस हात आहेत. हेच खरे "महागणपतीचे' ध्यान ! मूर्तीभंजकांच्या ही तावडीत सापडू नये म्हणून लपविली आहे.!मंदिर जरी पूर्वीभिमुख असले तरी उत्तरायण व दक्षिणायन काळात सूर्यकिरणांनी श्री महागणपती उजळून निघतो. पेशवाईतील अनेक गणेशभक्त उपासकांनी वेळोवेळी मंदिराचे बांधकाम केले आहे. दोन्ही गाभारे श्रीमंत माधवराव पेशव्यांनी बांधले. श्री भगवान शंकरांनी ह्याच परिसरात त्रिपुरासुरावर विजय मिळविला होता ! देवांनी, श्रीगणेशाला प्रसन्न करून घेण्यासाठी "संकष्टनाशनम् स्तोत्र' म्हटले होते. अनेक गाणपत्यांनी येथे उपासना केल्या आहेत. त्यामुळे नवसाला हा पावतो अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.कसे जावेपुणे-अहमदनगर रस्त्यावर रांजणगांव आहे त्यामुळे पुष्कळ वाहतूक असते.FAQs1. अष्टविनायक मंदिरांमध्ये कोणकोणती मंदिरे आहेत? (Which temples are part of the Ashtavinayak pilgrimage?)अष्टविनायकात मोरगाव (मयुरेश्वर), सिद्धटेक (सिद्धिविनायक), पाली (बल्लाळेश्वर), महड (वरदविनायक), थेऊर (चिंतामणी), लेण्याद्री (श्रीगिरिजात्मज), ओझर (विघ्नेश्वर), आणि रांजणगाव (श्रीमहागणपती) हे आठ मंदिर आहेत.2. अष्टविनायक यात्रा कधी आणि कशी केली जाते? (When and how is the Ashtavinayak pilgrimage done?)अष्टविनायक यात्रा विशिष्ट क्रमाने आणि नियोजित पद्धतीने केली जाते, मुख्यतः गणेश चतुर्थीच्या आसपास किंवा वर्षात कधीही केली जाऊ शकते, ती आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक अनुभव देणारी असते.3. अष्टविनायक मंदिरांमध्ये मोरगाव मंदिराचा विशेष काय महत्त्व आहे? (What is special about the Moragaon temple in Ashtavinayak?)मोरगावमधील मयुरेश्वर मंदिर हे आद्यपीठ मानले जाते आणि या मंदिरात असलेल्या गणेश मूर्तीवर नागाचा फणा असून ती अत्यंत जागृत समजली जाते.4. अष्टविनायक मंदिरांमध्ये सिद्धटेकचे मंदिर का खास आहे? (Why is the Siddhatek temple special in Ashtavinayak?)सिद्धटेकचे सिद्धिविनायक मंदिर "स्वयंभू" असून येथील गणपतीची मूर्ती दगडी सिंहासनावर असून येथे महर्षी व्यासांनी यज्ञ केला होता, म्हणून याला विशेष स्थान आहे.