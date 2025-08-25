टूरिझम

Adventure ट्रेकिंगसाठी शोधताय खास ठिकाण? अरुणाचल प्रदेशातील 'या' आयो व्हॅली ट्रेकचा अनुभव घ्या!

Ayo Valley Trek in Arunachal Pradesh: भारतामध्ये ट्रेकिंगसाठी अनेक प्रसिद्ध ठिकाणं आहेत, पण अरुणाचल प्रदेशातील आयो व्हॅली ट्रेक हे एक वेगळं आणि खास अनुभव देणारं ठिकाण आहे. जर तुम्ही इथे ट्रेकिंग करण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती नक्कीच तुमच्यासाठी महत्त्वाची ठरेल
Ayo Valley Trek in Arunachal Pradesh
Ayo Valley Trek in Arunachal PradeshEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. अरुणाचल प्रदेशातील आयो व्हॅली ट्रेक निसर्गप्रेमी आणि साहसी प्रवाशांसाठी एक अनोखा, शांततादायक आणि सुंदर अनुभव देतो.

  2. या ट्रेकमध्ये ४२ झरे, रोडोडेंड्रॉन फुलांनी नटलेला मार्ग आणि आयो नदीच्या किनाऱ्याने जाणारा रस्ता यामुळे निसर्गाची खरी ओळख होते.

  3. ट्रेकची सुरुवात दिब्रूगढ़हून होते आणि रोइंग, मिश्मी हिल्स, दिबांग अभयारण्य यासारख्या रम्य ठिकाणांमधून मार्गक्रमण केलं जातं.

Loading content, please wait...
India
Arunachal Pradesh
Tourist
Adventure
tour
Tourists
Tourisim
Tourism Plan
Adventure Camp
treaking
Adventure Tourism Policy
camping and trekking
adventure tour
Tourism
tourist plane
Trekking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com