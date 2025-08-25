Adventure ट्रेकिंगसाठी शोधताय खास ठिकाण? अरुणाचल प्रदेशातील 'या' आयो व्हॅली ट्रेकचा अनुभव घ्या!

थोडक्यात:अरुणाचल प्रदेशातील आयो व्हॅली ट्रेक निसर्गप्रेमी आणि साहसी प्रवाशांसाठी एक अनोखा, शांततादायक आणि सुंदर अनुभव देतो.या ट्रेकमध्ये ४२ झरे, रोडोडेंड्रॉन फुलांनी नटलेला मार्ग आणि आयो नदीच्या किनाऱ्याने जाणारा रस्ता यामुळे निसर्गाची खरी ओळख होते.ट्रेकची सुरुवात दिब्रूगढ़हून होते आणि रोइंग, मिश्मी हिल्स, दिबांग अभयारण्य यासारख्या रम्य ठिकाणांमधून मार्गक्रमण केलं जातं..Arunachal Pradesh Adventure Trek: निसर्गप्रेमींना आणि साहसी प्रवाशांना भारतात अनेक ट्रेकिंगचे ठिकाणे भेट देण्यासारखी आहेत, पण अरुणाचल प्रदेशातील आयो व्हॅली ट्रेक हे विशेष ठिकाण आहे. या ट्रेकमध्ये तुम्हाला एका मार्गावर तब्बल ४२ झरे पाहायला मिळतात, जे निसर्गाच्या काशातून एक अद्भुत अनुभव देतात..भारतामध्ये लडाखमधील चादर ट्रेक, हिमाचल प्रदेशातील मनाली व धर्मशाळा परिसरातील ट्रेक्स खूप प्रसिद्ध आहेत. महाराष्ट्रात विसापुर किल्ला, कलसुबाई शिखर आणि हरिश्चंद्रगडसारखी ठिकाणे ट्रेकिंगसाठी ओळखली जातात. मात्र आयो व्हॅली ट्रेक त्यापेक्षा वेगळा आणि वेगळ्या प्रकारचा निसर्गसौंदर्य अनुभव देणारा आहे..Ganesh Chaturthi 2025: प्राणप्रतिष्ठेवेळी अर्पण करावयाचे १६ उपचार कोणते? जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र काय सांगतात.आयो व्हॅली ट्रेकची खासियतअरुणाचल प्रदेशातील दिबांग घाटीत वसलेला आयो व्हॅली ट्रेक घनदाट जंगलांतून, रंगीबेरंगी रोडोडेंड्रॉन फुलांनी नटलेल्या मार्गातून आणि शांतसर आयो नदीच्या किनाऱ्यांवरून जातो. येथे ट्रेकिंग करताना निसर्गाची खरी साक्षात्कार होते.ट्रेकिंगदरम्यान तिथे टेंटमध्ये मुक्काम करायची सोय आहे, ज्यामुळे तुम्ही निसर्गाच्या मध्यभागी झोपण्याचा अनोखा अनुभव घेऊ शकता. विशेषतः पावसाळ्यात येणारा हा ट्रेक अत्यंत मनोहर आणि आकर्षक असतो कारण त्या काळात झऱ्यांची संख्या आणि त्यांचा संगीतासारखा आवाज ट्रेकच्या आनंदाला दुहेरी वाढ देतो..प्रवासाची सुरुवात आणि निसर्गरम्य प्रवासया ट्रेकची सुरुवात दिब्रूगढ़ येथून होते. इथून पुढे रोइंग गावाकडे जायला लागतं, जे दिबांग घाटीचा प्रवेशद्वार मानलं जातं. प्रवासादरम्यान लोहित नदीवर असलेल्या भूपेन हजारिका सेतू (सुमारे ९ किलोमीटर लांब) पार करावा लागतो.या भागाला मिश्मी हिल्स म्हणतात, जिथे विविध प्रकारच्या वनस्पती आणि पक्ष्यांच्या प्रजाती दिसतात. हिरवळ आणि नैसर्गिक सौंदर्याने भरलेला हा परिसर निसर्गप्रेमींना मनापासून भावतो.ट्रेकिंगच्या मार्गावर ब्रुइंट नावाचं ठिकाण येतं, जिथे एका बाजूला द्री नदी वाहते तर दुसऱ्या बाजूला दिबांग वन्यजीव अभयारण्याच्या घनदाट जंगलांचं सौंदर्य दिसतं. तिथून जरू नदीचे मनमोहक दृश्यही पाहायला मिळते..SBI Fellowship India: ग्रामीण विकासासाठी काम करायचंय? SBI Youth for India फेलोशिपसाठी आजच अर्ज करा!.आयो व्हॅली ट्रेक का करावा?हा ट्रेक केवळ साहसासाठी नव्हे, तर निसर्गाच्या कुशीत एक वेगळा, शांतीदायक आणि सुंदर अनुभव घेण्यासाठीही उत्तम आहे. झऱ्यांच्या आवाजात चालताना मन प्रसन्न होतं, शरीर ताजेतवाने होतं आणि निसर्गाशी एकरूप होण्याचा आनंद अनुभवता येतो.जर तुम्ही निसर्गाची खरी झलक पाहू इच्छित असाल आणि एक अनोखा, संस्मरणीय ट्रेकिंग अनुभव घ्यायचा विचार करत असाल, तर आयो व्हॅली ट्रेक तुमच्यासाठी परफेक्ट ठिकाण आहे..FAQs1. आयो व्हॅली ट्रेक कुठे आहे? (Where is the Ayo Valley Trek located?)आयो व्हॅली ट्रेक अरुणाचल प्रदेशातील दिबांग व्हॅली जिल्ह्यात, मिश्मी हिल्स परिसरात आहे.2. आयो व्हॅली ट्रेकची सुरुवात कुठून होते? (Where does the Ayo Valley Trek start from?)हा ट्रेक दिब्रूगढ़ शहरातून सुरू होतो आणि रोइंग गावाकडे जातो, जे दिबांग व्हॅलीचं प्रवेशद्वार आहे.3. या ट्रेकमध्ये काय विशेष आहे? (What is special about the Ayo Valley Trek?)या ट्रेकमध्ये ४२ झरे, रोडोडेंड्रॉन फुलांनी भरलेला मार्ग, आयो नदीचे सौंदर्य, आणि निसर्गात तंबूत राहण्याचा अनोखा अनुभव मिळतो.4. आयो व्हॅली ट्रेक कोणत्या ऋतूत करावा? (What is the best season to do the Ayo Valley Trek?)पावसाळ्यात (जून ते सप्टेंबर) हा ट्रेक अधिक सुंदर दिसतो कारण त्या वेळी झऱ्यांचे सौंदर्य आणि हिरवाई वाढलेली असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.