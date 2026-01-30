टूरिझम

Kolhapur Tourism: कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवीच्या दर्शनाला जाण्याचं प्लॅन करताय? मग 'या' 5 ठिकाणी SUNSET नक्की अनुभवा...

Best Sunset Spots Near Mahalakshmi Temple: जर तुम्ही फॅमिलीसोबत कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवीच्या दर्शनाला शनिवार- रविवारी जात असाल, तर रंकाळा तलावासह या ठिकाणांना भेट देऊन सूर्यास्ताचा आनंद घ्या.
Kolhapur Sunset Points: जर तुम्ही फॅमिलीसोबत कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवीच्या दर्शनाला शनिवार- रविवारी जात असाल, तर रंकाळा तलावासह काही खास ठिकाणांना भेट देणे नक्कीच तुमच्या ट्रिपला खास बनवेल. कोल्हापूर केवळ ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व असलेले शहर नाही, तर येथे तांबडा पांढरा रसा, सुंदर निसर्गरम्य ठिकाणे, आणि अद्भुत सूर्यास्त अनुभव घेता येतो.

