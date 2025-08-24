Ganpatipule Travel: गणेशोत्सवात गणपतीपुळेच्या दर्शनासाठी जाताय? या जवळच्या ठिकाणांना देखील भेट द्या!

थोडक्यात:गणपतीपुळे हे गणेशभक्तांसाठी एक पवित्र आणि निसर्गरम्य स्थळ आहे.गणपतीपुळ्याजवळ अनेक सुंदर आणि धार्मिक स्थळांना भेट देता येते.गणेशोत्सवात प्रवासाचे योग्य नियोजन केल्यास अनुभव अधिक आनंददायी होतो..Ganpatipule Ganesh Festival Visit With Travel Tips: गणेशोत्सव हा केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर जगभरात मोठ्या श्रद्धेने आणि उत्साहात साजरा केला जातो. यंदा २७ ऑगस्ट रोजी गणपती बाप्पांचं घरोघरी आगमन होणार आहे. या पर्वाच्या निमित्ताने अनेक भक्त गणपतीच्या दर्शनासाठी प्रसिद्ध धार्मिक ठिकाणांना भेट देतात..गणपतीपुळे हे कोकणातील एक सुंदर आणि शांत ठिकाण आहे, जिथे बाप्पाचं प्राचीन मंदिर आहे. जर तुम्ही या गणेशोत्सवात गणपतीपुळेला जाण्याचा विचार करत असाल, तर इथल्या आसपासच्या निसर्गसंपन्न आणि आकर्षक ठिकाणांना भेट द्यायला विसरू नका..Ganpati Bappa 2025: गणपती बाप्पाला दुर्वा का अर्पण करतात? जाणून घ्या कारण आणि महत्त्व.गणपतीपुळेगणपतीपुळे हे ठिकाण निसर्गाच्या कुशीत वसलेले असून येथील शांतता आणि भक्तीची अनुभूती मनाला अनोखी शांती देणारी आहे. गणपतीपुळ्याच्या मंदिरात दर्शन घेऊन तुम्हाला एक वेगळाच आनंद मिळतो..गणपतीपुळ्याजवळील काही खास ठिकाणे1. कणकवलीगणपतीपुळेपासून काही अंतरावर असलेले कणकवली हे एक लहान पण सुंदर शहर आहे. येथे तुम्हाला पारंपरिक कोकणी संस्कृतीचा अनुभव घेता येईल.2. घोमाल मंदिर, मालवणमालवणमध्ये असलेले घोमाल मंदिर धार्मिक दृष्टिकोनातून फार महत्वाचं आहे. समुद्रकिनाऱ्याजवळील हे मंदिर शांत आणि मनाला भिडणारं ठिकाण आहे..Natural Skincare Tips: घरच्या घरी नैसर्गिक स्किनकेअर करायचं आहे? मग आजीचे गुपित फंडे नक्की ट्राय करा!.3. विठ्ठल मंदिर, देवगडदेवगडमध्ये असलेलं विठ्ठल मंदिर हे एक सुंदर आणि शांत वातावरण असलेलं ठिकाण आहे. गणपतीपुळेपासून फक्त काही किलोमीटर अंतरावर आहे. येथे पोहोचून तुम्ही शांतता अनुभवू शकता.4. मुरुड-जहिरणे किल्लाकोकणातील निसर्ग आणि इतिहास याचा संगम पाहायचा असेल तर मुरुड-जहिरणे किल्ला नक्की भेट द्या. इथून कोकण किनाऱ्याचा अप्रतिम नजारा दिसतो..प्रवास कसा करावा?गणपतीपुळे मुंबई, पुणे, आणि इतर शहरांपासून चांगल्या प्रकारे जोडलेले आहे. तुम्ही बस, ट्रेन किंवा खाजगी वाहनाने सहज पोहोचू शकता. गणेशोत्सवाच्या काळात प्रवासासाठी आधीच नियोजन करणं योग्य राहील..FAQs1. गणपतीपुळे का प्रसिद्ध आहे? (Why is Ganpatipule famous?)गणपतीपुळे हे बाप्पाच्या स्वयंभू मूर्तीमुळे आणि निसर्गरम्य किनाऱ्यामुळे प्रसिद्ध आहे.2. गणपतीपुळे जवळ कोणती पर्यटनस्थळं आहेत? (What are the nearby tourist places to visit near Ganpatipule?)कणकवली, मालवणचं घोमाल मंदिर, मुरुड-जहिरणे किल्ला आणि नासिक ही ठिकाणं भेट देण्यासारखी आहेत.3. गणपतीपुळे कसे जावे? (How to reach Ganpatipule?)गणपतीपुळे बस, ट्रेन किंवा खाजगी वाहनाने मुंबई, पुणे आणि कोकणातून सहज पोहोचता येते.4. गणपतीपुळे भेटीसाठी सर्वोत्तम वेळ कोणता आहे? (What is the best time to visit Ganpatipule?)गणेशोत्सवाचा काळ (ऑगस्ट-सप्टेंबर) हा धार्मिक व हवामानाच्या दृष्टिकोनातून सर्वोत्तम वेळ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.