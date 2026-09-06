First Solo Trip Tips: पहिल्यांदाच सोलो ट्रिपला जाताय? मग हे ‘गोल्डन रूल्स’ नक्की लक्षात ठेवा!

How to Plan First Solo Trip Safely: एकट्याने फिरण्याची मजा काही वेगळीच असते! कुठे जायचं, काय खायचं, किती वेळ फिरायचं याचे निर्णय स्वतः घेता येतात. त्यामुळे सोलो ट्रिप अनेकांसाठी स्वतःला नव्याने ओळखण्याची संधीही ठरते. पण पहिल्यांदाच एकट्याने प्रवास करत असाल, तर उत्साहासोबत थोडी काळजी घेणंही गरजेचं आहे. कारण अनोळखी ठिकाणी छोटासा निष्काळजीपणाही अडचणीचा ठरू शकतो. त्यामुळे घरातून निघण्याआधी हे काही महत्त्वाचे ‘गोल्डन रूल्स’ नक्की लक्षात ठेवा..योग्य ठिकाण निवडा आणि आधी रिसर्च करातुम्ही पहिल्यांदाच सोलो ट्रिपला जात असाल, तर सुरक्षित आणि प्रवासासाठी सोपं ठिकाण निवडा. ट्रिपला जाण्यापूर्वी त्या ठिकाणचं हवामान, तिथली संस्कृती, खाण्यापिण्याच्या सवयी, भाषा आणि प्रवासाची साधनं याबद्दल माहिती घ्या.तसंच, त्या ठिकाणी कोणते भाग सुरक्षित नाहीत, याचीही माहिती करून घ्या आणि अशा ठिकाणी जाणं टाळा..ट्रॅव्हल प्लॅन घरच्यांसोबत शेअर कराएकट्याने प्रवास करताना मजा जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच सुरक्षितताही महत्त्वाची आहे. तुम्ही कुठे राहणार आहात, फ्लाइट किंवा ट्रेनची वेळ काय आहे आणि ट्रिपमध्ये कुठे-कुठे जाणार आहात, याची माहिती एखाद्या विश्वासू व्यक्तीला नक्की द्या.तसंच, शक्य असल्यास रोज एकदा तरी तुम्ही कुठे आहात, याची माहिती घरच्यांना देत राहा..महत्त्वाची कागदपत्रं आणि थोडे पैसे सोबत ठेवातुमचं ओळखपत्र, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, हॉटेल बुकिंग आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रं यांची हार्ड कॉपी आणि डिजिटल कॉपी दोन्ही जवळ ठेवा. डिजिटल कॉपी ईमेल किंवा सुरक्षित क्लाउड स्टोरेजमध्ये सेव्ह करून ठेवू शकता.पैशांसाठी फक्त ऑनलाइन पेमेंटवर अवलंबून राहू नका. काही पैसे इमर्जन्सीसाठी रोख स्वरूपात सोबत ठेवा. मात्र, सगळे पैसे एकाच ठिकाणी ठेवण्याऐवजी वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरक्षितपणे ठेवा..सामान कमी आणि गरजेपुरतंच ठेवासोलो ट्रिपमध्ये तुमचं सगळं सामान तुम्हालाच सांभाळावं लागतं. त्यामुळे गरजेपुरतंच सामान पॅक करा आणि शक्य तितकं हलकं सामान सोबत ठेवा.राहण्यासाठी महागड्या हॉटेलऐवजी सुरक्षित हॉस्टेल किंवा डॉर्मिटरीचा पर्यायही पाहू शकता. त्यामुळे पैसे वाचू शकतात आणि इतर प्रवाशांशी ओळखही होऊ शकते..स्वतःच्या ‘गट फीलिंग’वर विश्वास ठेवाप्रवासात तुम्हाला वेगवेगळ्या स्वभावाचे लोक भेटतील. काही जण मदत करणारे असतील, तर काही लोक किंवा ठिकाणं तुम्हाला अस्वस्थ करू शकतात.एखाद्या व्यक्तीमुळे किंवा ठिकाणामुळे तुम्हाला काहीतरी चुकीचं वाटत असेल, तर त्या भावनेकडे दुर्लक्ष करू नका. शक्य तितक्या लवकर तिथून दूर व्हा आणि सुरक्षित ठिकाणी जा.सोलो ट्रिपचा आनंद घेताना सुरक्षितता, योग्य नियोजन आणि सावधपणा या तीन गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.