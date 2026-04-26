Ayodhya Train Tour: फक्त १६,७०० रुपयांत '६ धाम' यात्रा! IRCTCचा अयोध्येपासून पुरीपर्यंतचा धमाका; पाहा काय आहे खास पॅकेज!

तुम्ही जर येणाऱ्या सुट्ट्यांमध्ये तीर्थयात्रेचा प्लॅन करत असाल, तर आयआरसीटीसी (IRCTC) तुमच्यासाठी एक सुवर्णसंधी घेऊन आली आहे. अवघ्या १६,७०० रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या या बजेट फ्रेंडली पॅकेजमध्ये तुम्हाला पुरीपासून अयोध्येपर्यंतच्या ६ मोठ्या धार्मिक स्थळांचे दर्शन घडणार आहे.'भारत गौरव' विशेष पर्यटनांतर्गत 'अयोध्या-काशी: पुण्य क्षेत्र यात्रा' सुरू करण्यात येत आहे. या १० दिवसांच्या प्रवासात तुमचे राहणे, खाणे आणि प्रवास अशा सर्व गोष्टींचा समावेश असणार आहे..यात्रेचे संपूर्ण नियोजन (Tour Highlights)टूरचे नाव: अयोध्या-काशी: पुण्य क्षेत्र यात्रा (वैद्यनाथ धामसह)कालावधी: ९ रात्री आणि १० दिवसप्रवासाची तारीख: ३ जून २०२६टूर कोड: SCZBG59.कोणती प्रेक्षणीय स्थळे कव्हर होणार?या पॅकेजमध्ये भारतातील ६ महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे आणि वारसा स्थळे दाखवली जातील:१. पुरी: भगवान जगन्नाथ मंदिर आणि कोणार्क सूर्य मंदिर.२. वैद्यनाथ धाम: बाबा वैद्यनाथ मंदिर.३. वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर आणि कॉरिडॉर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर आणि संध्याकाळची गंगा आरती.४. अयोध्या: राम जन्मभूमी मंदिर आणि हनुमानगढी.५. प्रयागराज: त्रिवेणी संगम (यमुना पुष्करालू विशेष)..टूर पॅकेजचे दर (प्रति व्यक्ती)भारत गौरव ट्रेन योजनेंतर्गत रेल्वे ३३% सवलत देत आहे, त्यामुळे हे दर खूपच कमी आहेत:इकॉनॉमी (Sleeper)₹ १६,७००/-स्टँडर्ड (3AC)₹ २६,१००/-कम्फर्ट (2AC)₹ ३४,१००/-बोर्डिंग स्टेशन्स (गाडी कुठे पकडता येईल?)ही ट्रेन सिकंदराबाद येथून सुटेल आणि काझीपेट, वारंगल, खम्मम, विजयवाडा, राजमहेंद्री, विशाखापट्टणम (दुव्वाडा) यांसारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांवरून प्रवाशांना घेईल..काय विशेष काळजी घेतली आहे?प्रवाशांना राहण्यासाठी हॉटेल्स किंवा धर्मशाळांची सोय केली जाईल.प्रवासादरम्यान चहा, नाश्ता, दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण (शाकाहारी) दिले जाईल.एका आयडीवरून ५ लोकांचे बुकिंग करता येईल. जर तुम्ही एकटे प्रवास करत असाल, तर तुम्हाला शेअरिंग तत्त्वावर जागा दिली जाईल.या पॅकेजसाठी बुकिंग सुरू झाले असून, एकूण ७०२ जागा उपलब्ध आहेत. या उन्हाळ्यात धार्मिक यात्रेचा आनंद घेण्यासाठी हा एक उत्तम आणि सुरक्षित पर्याय आहे.