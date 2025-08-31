टूरिझम

Solapur Ashtavinayak Temples: सोलापुरातील अष्टविनायकांचे दर्शन घ्यायचंय? जाणून घ्या सिद्धरामेश्वर महाराजांनी स्थापन केलेली ही मंदिरे कुठे आहेत

Explore Solapur’s Historic Ashtavinayak Temples: सोलापूर शहराच्या संरक्षणासाठी सिद्धरामेश्वर महाराजांनी स्थापन केलेली अष्टविनायक मंदिरे तुम्ही पाहिली आहेत का? चला, मग जाणून घेऊया ही मंदिरे कुठे आहेत
Explore Solapur’s Historic Ashtavinayak Temples
Explore Solapur’s Historic Ashtavinayak TemplesEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. सिद्धरामेश्वर महाराजांनी सोलापूर शहराच्या संरक्षणासाठी अष्टविनायक गणपतींची स्थापना शहराच्या आठ दिशांना केली.

  2. ही मंदिरे भक्ती, परंपरा आणि आध्यात्मिक शक्तीचे प्रतीक मानली जातात.

  3. गणेशोत्सवात या अष्टविनायक स्थळांना विशेष धार्मिक महत्त्व असून हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात.

Loading content, please wait...
temple
Temples
solapur commissioner
solapur city
Ganesh Chaturthi
Ganesh Fesitival
Ganesh festival special receipe
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
Ganeshotsav History and Culture
Ganeshotsav Puja and Prasad
Solapur
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com