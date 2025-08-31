Solapur Ashtavinayak Temples: सोलापुरातील अष्टविनायकांचे दर्शन घ्यायचंय? जाणून घ्या सिद्धरामेश्वर महाराजांनी स्थापन केलेली ही मंदिरे कुठे आहेत

थोडक्यात:सिद्धरामेश्वर महाराजांनी सोलापूर शहराच्या संरक्षणासाठी अष्टविनायक गणपतींची स्थापना शहराच्या आठ दिशांना केली.ही मंदिरे भक्ती, परंपरा आणि आध्यात्मिक शक्तीचे प्रतीक मानली जातात.गणेशोत्सवात या अष्टविनायक स्थळांना विशेष धार्मिक महत्त्व असून हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात..Ganesh Temples Solapur: सोलापूर हे महाराष्ट्राच्या दक्षिणेकडील एक ऐतिहासिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध शहर. या शहराचे ग्रामदैवत श्री सिद्धरामेश्वर महाराज हे केवळ संतच नव्हे तर एक आध्यात्मिक द्रष्टा होते. त्यांनी सोलापूर शहराच्या चारही दिशा आणि उपदिशांमध्ये अष्टविनायक गणपतींची स्थापना केली, जेणेकरून शहरावर येणारे संकट दूर राहील आणि जनतेला मानसिक व आध्यात्मिक आधार मिळेल..ही अष्टविनायक मंदिरे आजही सोलापूरकरांच्या श्रद्धेचा आणि परंपरेचा अविभाज्य भाग आहेत. गणेशोत्सवाच्या काळात या ठिकाणी भक्तांची विशेष गर्दी असते. चला तर पाहूया, ही अष्टविनायक मंदिरे कुठे आहेत आणि त्यामागचा इतिहास काय आहे..CA Articleship: आर्टिकलशिप म्हणजे नेमकं काय? कोण करू शकतो? वाचा एका क्लिकवर सविस्तर माहिती.1. वीर गणपती, कुंभारीसोलापूरच्या कुंभारी भागात श्री वीरेश गणपतीचं मंदिर आहे. पूर्वी श्रीशैल मल्लिकार्जुन यात्रेला जाणारे भाविक येथे दर्शन घेऊनच निघायचे. या गणपतीसमोर सिद्धरामेश्वर यात्रेची सुरुवात तेलाचा दिवा लावून केली जाते. परिसरात महादेव, सूर्यनारायण, अंबाबाई, विष्णू आणि हनुमान यांचीही मंदिरे आहेत.2. बेनक गणपती, होटगीहोटगी शिवारात, एका शेताच्या बांधावर हे मंदिर आहे. "बेनक" म्हणजे पाठीराखा, म्हणजेच रक्षण करणारा. भक्तांना मंदिरात लोटांगण घालून प्रवेश करावा लागतो, यामुळे भक्तीची अनुभूती अधिक तीव्र होते. येथे इतर देवतांच्या मूर्तीही आहेत.3. धुळी महाकाळ गणपतीविजयपूर रस्त्यावर श्री रेवणसिद्धेश्वर मंदिराच्या प्रांगणात हे मंदिर आहे. येथे ‘धुळी महाकाळ’ नावाची गणेशमूर्ती आहे. असे मानले जाते की, स्मृतिद हे सिद्धरामेश्वर महाराजांचे मूळ नाव लक्षात ठेवण्यासाठी हे नाव दिलं गेलं. नवजात बाळाला या गणपतीच्या चरणी ठेवण्याची परंपरा आजही पाळली जाते. .4. करीगण गणपती, लमान तांडामंगळवेढा रस्त्यावरील लमान तांड्याजवळ हे गणेश मंदिर आहे. "करीगण" हा शब्द कन्नड भाषेतून आलेला असून "काळी सोंड" असा अर्थ होतो. या मूर्तीचं विशेषत्व म्हणजे तिच्या दर्शनाने दृष्टीदोष दूर होतो, अशी श्रद्धा आहे.5. विरकर गणपती, सम्राट चौकबसवंती मंगल कार्यालयाजवळ असलेल्या या मंदिरातील गणेश मूर्ती बलशाली आणि रेखीव आहे. ही मूर्ती सुमारे चार फूट उंच असून रोज नित्यपूजा, अलंकार आणि आरती केली जाते. येथेच सिद्धरामेश्वर महाराजांनी स्थापन केलेले एकतीसावे पशुपती महादेव मंदिरही आहे.6. वीर कोलाहाल गणपती, पानेगावबार्शी रस्त्यावर, मार्डी मार्गावर पानेगावजवळ हे मंदिर आहे. "कोलाहाल" म्हणजे पवित्र काठी, आणि "हॉल" म्हणजे दात. ही मूर्ती वीरश्री भावाचे प्रतीक मानली जाते. देवीच्या दर्शनाला जाणारे भाविक इथे प्रथम येतात..Healthy Drinks For Cancer: माचा टीसह 2 ड्रिंक्सनी कर्करोगाचा धोका कमी होतो? संशोधनात दावा; वाचा सविस्तर माहिती.7. मश्रुम गणपती, तळे हिप्परगातुळजापूर रस्त्यावर हे दगडी मंदिर आहे. "मश्रुम" हा कन्नड शब्द असून "दही खाणारा" असा त्याचा अर्थ आहे. येथे दहीभाताचा नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे. गणेशोत्सव, गणेश जयंती आणि संकष्टी चतुर्थीला येथे भाविकांची मोठी गर्दी असते.8. कामेश्वर अतिथी गणपती, शिवानुभव मंगल कार्यालयसध्या शिवानुभव मंगल कार्यालयात असलेली मूर्ती पूर्वी शेळके गावाजवळ नदीकाठी होती. आख्यायिका सांगते की, हा गणपती स्वतः सिद्धरामेश्वर महाराजांच्या सहवासासाठी सोलापुरात आला होता. नंतर तो तुळजापूर वेस्ट भागात वसवला गेला आणि आजच्या मंदिरात स्थापला गेला..FAQs1. सोलापूरमधील अष्टविनायक मंदिरे कोणत्या संताने स्थापन केली? (Who established the Ashtavinayak temples in Solapur?)ही मंदिरे संत सिद्धरामेश्वर महाराजांनी सोलापूरच्या संरक्षणासाठी स्थापन केली आहेत.2. सोलापूरचे अष्टविनायक मंदिरे कोणकोणत्या ठिकाणी आहेत? (Where are the Ashtavinayak temples in Solapur located?)वीर गणपती (कुंभारी), बेनक गणपती (होटगी), धुळी महाकाळ, करीगण, विरकर, कोलाहाल, मश्रुम, आणि कामेश्वर गणपती ही आठ ठिकाणी मंदिरे आहेत.3. या अष्टविनायक मंदिरांचा उद्देश काय होता? (What was the purpose behind establishing these temples?)शहरावर संकट टळावे, आणि जनतेला मानसिक व आध्यात्मिक आधार मिळावा, यासाठी ही मंदिरे स्थापन करण्यात आली.4. कोणत्या गणपतीच्या दर्शनाने दृष्टीदोष दूर होतो, असे मानले जाते? (Which temple is believed to cure eye-related issues?)करीगण गणपती (लमान तांडा) या मंदिराच्या दर्शनाने दृष्टीदोष दूर होतो, अशी श्रद्धा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.