RAC Train Ticket: ट्रेन तिकीट बुक करताना दिसणारा RAC म्हणजे काय? या तिकिटावर सीट मिळते का? जाणून घ्या

WHEN DOES RAC TICKET GET CONFIRMED TO CNF: रेल्वेचं तिकीट बुक करताना CNF, RAC आणि WL असे वेगवेगळे स्टेटस दिसतात. यापैकी RAC दिसलं की अनेक प्रवाशांना प्रश्न पडतो—तिकीट कन्फर्म आहे की नाही? ट्रेनमध्ये चढता येईल का? आणि पूर्ण बर्थ मिळणार की सीट शेअर करावी लागणार? खरं तर RAC तिकीट हे वेटिंग लिस्टपेक्षा वेगळं असतं आणि त्यावर प्रवास करता येतो. पण RAC असताना नेमकी कोणती सुविधा मिळते आणि तिकीट कधी कन्फर्म होऊ शकतं, जाणून घेऊया..RAC तिकीट असल्यास ट्रेनमध्ये प्रवास करता येतो का?होय. RAC तिकीट असलेल्या प्रवाशाला ट्रेनमध्ये चढून प्रवास करता येतो. RAC तिकीट पूर्णपणे वेटिंग लिस्टसारखे नसते. प्रवाशासाठी आरक्षित आसनाची व्यवस्था केली जाते.मात्र, RAC स्टेटस असताना सुरुवातीला पूर्ण झोपण्याची बर्थ मिळेलच असे नाही. ज्या डब्यात स्लीपिंग बर्थ असतात, तिथे एका बर्थवर दोन RAC प्रवाशांसाठी बसण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते.म्हणजेच, RAC तिकीट प्रवासाची खात्री देते; मात्र सुरुवातीला पूर्ण बर्थची हमी देत नाही..RAC तिकीट कन्फर्म होऊ शकते का?होय, RAC तिकीट प्रवासापूर्वी कन्फर्म होऊ शकते.उदाहरणार्थ, एखाद्या प्रवाशाचा RAC 25 असा स्टेटस असेल आणि काही कन्फर्म तिकिटे रद्द झाली, तर RAC प्रवाशांचा नंबर पुढे येऊ शकतो. त्यामुळे स्टेटस RAC 25 वरून RAC 10, RAC 2 असे बदलू शकते आणि अखेरीस तिकीट CNF म्हणजेच कन्फर्म होऊ शकते.तिकीट कन्फर्म झाल्यास प्रवाशाला पूर्ण बर्थ मिळते..चार्ट तयार झाल्यानंतरही RAC असेल तर काय?अंतिम आरक्षण चार्ट तयार झाल्यानंतरही तिकीट RAC असेल, तरी प्रवाशाला ट्रेनमध्ये प्रवास करता येतो.मात्र त्या वेळी RAC नियमानुसार प्रवाशाला आरक्षित आसन मिळते आणि पूर्ण बर्थऐवजी बर्थ शेअर करावी लागू शकते.त्यामुळे RAC तिकीट असल्यास ट्रेनमध्ये प्रवास करता येणार नाही, अशी चिंता करण्याची गरज नाही..प्रवासादरम्यान पूर्ण बर्थ मिळू शकते का?होय, त्याची शक्यता असते.एखादा कन्फर्म प्रवासी ट्रेनमध्ये आला नाही, त्याने तिकीट रद्द केले किंवा प्रवासादरम्यान एखादी बर्थ रिकामी झाली, तर ती बर्थ RAC प्रवाशाला मिळू शकते.ही बर्थ कोणाला द्यायची हे संबंधित नियम आणि RAC प्रवाशांच्या क्रमांकानुसार ठरवले जाते. ट्रेनमधील तिकीट तपासणी कर्मचारी (TTE) उपलब्ध बर्थनुसार ती प्रवाशाला देऊ शकतात..भारतीय रेल्वेमध्ये RAC व्यवस्था का आहे?RAC व्यवस्थेमुळे उपलब्ध जागेचा अधिक चांगल्या पद्धतीने वापर करता येतो. प्रवाशाला पूर्णपणे वेटिंग लिस्टवर ठेवण्याऐवजी प्रवासाची परवानगी आणि आरक्षित आसन दिले जाते.दरम्यान, कन्फर्म तिकीट रद्द झाल्यास किंवा बर्थ रिकामी झाल्यास RAC प्रवाशाला पूर्ण बर्थ मिळण्याची संधी असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.