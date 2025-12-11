रांगण्याच्या वयात पाण्यात चिमुकल्या जलतरणपटूने वेदाने रचला इतिहास, 10 मिनिटांत 100 मीटर पोहली, Video Viral

baby Vedaa swimming viral video: दोन वर्षांच्या बाळाचे बोबडे बोल आणि त्याचं अडखळत उभं राहणं हे नेहमीच कौतुकाचं कारण असतं. आई-वडिलांना त्याचा खूप आनंद होतो. पण रत्नागिरीतील 1 वर्ष 9 महिन्यांची वेदा सरफरे हिने मोठी कामगिरी केली आहे. ही लहानगी सर्वात लहान जलतरणपटू ठरली आहे. तिने 10 मिनिटांत 100 मीटर अंतर पार करून इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये आपलं नाव नोंदवलं आहे. बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात असं म्हणतात, पण वेदाचे पाय पाण्यात दिसले असं कौतुकानं म्हटलं जातंय. तिच्या या अद्वितीय कामगिरीने सध्या कोकणवासीय प्रभावित झाले आहेत..वेदा केवळ नऊ महिन्यांची असताना तिच्या पोहण्याचा आरंभ झाला. रत्नागिरीच्या शासकीय जलतरण तलावात तिने पाण्यात उडी घेतली. तिने पोहायला सुरुवात केली आणि तिला पोहण्याची आवड निर्माण झाली. तिने इतक्या लहान वयात मेहनत करून सराव केला. केवळ 1 वर्षे 9 महिन्यांची वेदा विक्रमाला गवसणी घालू लागली. तिने काय अद्भुत कामगिरी केली, हे तिच्या गावीही नव्हते. तिने 100 मीटर अंतर केवळ 10 मिनिटे 8 सेकंदात पूर्ण केले. या काळात तिने एकाग्रतेने तिचे लक्ष्य साध्य केले हे विशेष आहे. या विक्रमामुळे ती भारतातील सर्वात लहान वयाची जलतरणपटू ठरली आहे..वेदाचा मोठा भाऊ रुद्र सरफरे हा शासकीय जलतरण तलावात रोज सराव करतो. राज्यस्तरीय स्पर्धेत सहभागी झालेला आहे. तिची आई या दोघांना जलतरण तलावात येत असते. त्यावेळी वेदा ही भावाचं पोहणं पाहतं होती. एक दिवस प्रशिक्षक महेश मिलके यांनी वेदाला पाण्यात पोहण्यासाठी उतरवले. तेव्हा वेदाला गंमत वाटली. त्यांनी वेदाला हातपाय मारायला शिकवले. हळूहळू काही महिन्यात ती पोहायला शिकली. .इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये झाली नोंदचिमुकली वेदाला पोहण्याची आवड लागल्याने अवघ्या १० मिनिटांत १०० मीटर पोहली आहे. याची नोंद इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डने घेतली आहे. खास म्हणजे वेदाचे अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंट देखील आहे. तिच्या पोहण्याचे व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आले आहे. यावर लाइक्स आणि कमेंट्सा वर्षाव झाला आहे. आतापर्यंत या व्हिडिओवर ७०४६ लाइक्स मिळाले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.