Viral : अश्लीलपणा सुरुय! 19 मिनिट 34 सेकंदनंतर छोट्या मुलाचा 'त्या' मुलीसोबत व्हिडिओ व्हायरल; यूजर्स म्हणाले, वय 15 अन् काम 25 चं

19 minute 34 second video : सोशल मीडियावर गेल्या आठवड्याभरापासून एकच चर्चा रंगली आहे. १९ मिनिटे ३४ सेकंदांचा व्हिडिओ! इंस्टाग्राम, x आणि व्हॉट्सअॅपवर हा व्हिडिओ वेगाने फिरत आहे. दावा आहे की व्हिडिओत एक अल्पवयीन मुलगा (साधारण १५ वर्षांचा) आणि एक मुलगी दिसत आहेत. काहीजण म्हणतात, हा १५ वर्षांचा मुलगा तर २५ वर्षांच्या माणसाचं काम करतोय. तर काहींच्या मते ही मुलगी मुस्लिम आहे, तर काही भाऊ-बहीण असल्याचा दावा करत सुटले आहेत..व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी लिहिलं, “आता तर लाज वाटते, इतक्या लहान वयात हे काय चाललंय?” कमेंट बॉक्समध्ये फक्त एकच प्रश्न “लिंक कुठे मिळेल?” लोकांची उत्सुकता एवढी वाढली की, रोज नवीन-नवीन अकाउंट्स या व्हिडिओच्या नावाने उघडले जात आहेत. काही पेज तर थेट फुल एचडी लिंक देण्याचं आमिष दाखवतायत. अशातच या मुलांचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होत असल्याचे म्हटले जात आहे. तो व्हिडिओ देखील असाच आहे..Mars Video : मंगळ ग्रहावर पहिल्यांदाच चमकल्या वीजा! NASA च्या रोवरने काय रिकॉर्ड केलं पाहा.पण थांबा..यामागे सत्य काय आहे हे कुणालाच माहीत नाही. स्टेट मिररसह अनेक विश्वासार्ह माध्यमांनी स्पष्ट केलंय की, हा व्हिडिओ खरा आहे की बनावट याची अजून पुष्टी झालेली नाही. काही तज्ज्ञांचं मत आहे की हा व्हिडिओ जुना असू शकतो..काही क्लिप्स एकत्र जोडून नवं व्हिडिओ तयार केला गेला असावा किंवा तो पूर्णपणे AI ने तयार केलेला (डीपफेक) देखील असू शकतो. आसामची धुनू, बंगालची सोफी अशा अनेक मुलींच्या नावानेही हाच व्हिडिओ टॅग केला जातोय, पण त्यात तिळमात्र सत्य नाही..Kashmir Video : काश्मीर 1947 नंतर कसे होते? काळीज हलवणारा 90च्या दशकातील ऐतिहासिक व्हिडिओ व्हायरल, डोळ्यांवर विश्वासच बसणार नाही.सोशल मीडियावर दररोज एक नवा MMS घोटाळा समोर येतोय. लोक विचारतायत, हे सगळं जाणूनबुजून पसरवलं जातंय का? की फक्त फॉलोअर्स आणि व्ह्यूज मिळवण्यासाठी? अनेकांनी चिंता व्यक्त केली की, अशा खोट्या व्हिडिओमुळे खऱ्या पीडितांवरही संशय येऊ लागतो आणि समाजात नैतिक दहशत पसरते.तज्ज्ञ सांगतात असा कंटेंट पाहण्याआधी दोनदा विचार करा, शेअर तर अजिबात करू नका. पोलिसांनीही अशा व्हिडिओ पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची तयारी दर्शवली आहे. कारण बालकांचा समावेश असल्याने पोर्नोग्राफी हा गंभीर गुन्हा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.