19-minute viral video : १९ मिनिटांच्या 'त्या' व्हायरल व्हिडिओची लिंक ओपन करताच तुमच्यासोबत होईल मोठे कांड, आयुष्यभर करावा लागेल पश्चाताप

Viral Video Scam : 19-मिनिटांचा इंटिमेट व्हिडिओ व्हायरल असल्याचे सांगून स्कॅमर बनावट लिंक्स पसरवत आहेत.अशा लिंकवर क्लिक करताच मालवेअर डिव्हाइसमध्ये गुप्तपणे इन्स्टॉल होऊ शकते.हे मालवेअर लॉगिन, बँकिंग व वैयक्तिक माहिती चोरी करण्यासाठी वापरले जात आहे.
Cyber experts warn users against clicking fake links of the viral 19-minute video, as scammers use malware to steal personal and banking information.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सध्या सोशल मीडियावर १९ मिनिटांचा व्हिडिओ' खूप व्हायरल होत आहे. इंटिमेंट कटेंट असेला हा व्हिडिओ इंस्टाग्राम आणि एक्स वर या व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहे. पण याबाबत सायबर सुरक्षा तज्ञांनी एक मोठा इशारा दिला आहे. व्हिडिओची लोकप्रियता वापरून मालवेअर वितरित करण्यासाठी आणि बँकिंग क्रेडेन्शियल्स चोरण्यासाठी अत्याधुनिक स्कॅमर या इंटिमेट क्लिप पाहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नेटिझन्सना लक्ष्य करत असल्यची माहिती समोर आले आहे.

scam
Cyber security
Bank account
Fraud Crime
viral video

