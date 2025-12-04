19-minute viral video : १९ मिनिटांच्या 'त्या' व्हायरल व्हिडिओची लिंक ओपन करताच तुमच्यासोबत होईल मोठे कांड, आयुष्यभर करावा लागेल पश्चाताप

सध्या सोशल मीडियावर १९ मिनिटांचा व्हिडिओ' खूप व्हायरल होत आहे. इंटिमेंट कटेंट असेला हा व्हिडिओ इंस्टाग्राम आणि एक्स वर या व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहे. पण याबाबत सायबर सुरक्षा तज्ञांनी एक मोठा इशारा दिला आहे. व्हिडिओची लोकप्रियता वापरून मालवेअर वितरित करण्यासाठी आणि बँकिंग क्रेडेन्शियल्स चोरण्यासाठी अत्याधुनिक स्कॅमर या इंटिमेट क्लिप पाहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नेटिझन्सना लक्ष्य करत असल्यची माहिती समोर आले आहे..'19-minute video' या नावाने व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एक कपल इंटिमेंट स्थितीत असल्याचे दाखवले आहे, त्यामुळे या व्हिडिओचे सर्च ट्रॅफिक मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र याचा फायदा आता सायबर गुन्हेगार घेत आहेत. .हे आहेत धोकेमालवेअर पसरवणे: स्कॅमर व्हायरल व्हिडिओच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात बनावट लिंक्स शेअर करत आहेत. या लिंक्सवर क्लिक केल्याने वापरकर्त्याच्या डिव्हाइसवर गुप्तपणे मालवेअर डाउनलोड होऊ शकते..डेटा चोरी सायबर चोरट्यांनी हे मालवेअर यूजरचे लॉगिन क्रेडेन्शियल्स आणि बँकिंग माहितीसह संवेदनशील वैयक्तिक डेटा चोरण्यासाठी डिझाइन केले आहे, ज्यामुळे आर्थिक फसवणूक आणि बॅंक खाते रिकामे होऊ शकते..बनावट व्हिडिओकाही बनावट सोशल मीडिया अकाउंट्स यूजर्सना वेगळ्या मॉलवेअर लिंक्सवर लिंक्सवर क्लिक करण्यास किंवा अस्तित्वात नसलेल्या व्हिडिओमध्ये इंट्री करायला भाग पाडून फसवणूक करत आहेत आण पैसे उकळत आहेत. .सायबर तज्ञांचा स्पष्ट इशारा "या व्हायरल व्हिडिओशी संबंधित कोणत्याही संशयास्पद लिंकवर क्लिक केल्याने तुमचे डिव्हाइस धोक्यात येऊ शकते, हानिकारक मालवेअर डाउनलोड होऊ शकते किंवा तुमची वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती चोरीला जाऊ शकते. मोबाईल यूजर्सनी अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे आणि कोणत्याही संशयास्पद लिंकवर क्लिक करु नये. युजर्सना संशयास्पद खात्यांची तक्रार करण्याचा आणि त्यांच्या डिव्हाइसशी तडजोड झाल्याचा संशय असल्यास त्वरित सुरक्षा सॉफ्टवेअर अपडेट करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.