Viral Success Story : नोकरी न सोडता पगाराव्यतिरिक्त तरुणीने केली ६३ लाखांची कमाई! उत्पन्नाचे सांगितले 'हे' ६ स्त्रोत, व्हायरल होतोय व्हिडिओ

Role of Social Media in Building Passive Income : नोकरी न सोडता स्वतःच्या मेहनतीने आणि सर्जनशीलतेने अतिरिक्त उत्पन्न मिळवणे शक्य आहे, याचे जिवंत उदाहरण ठरली आहे अदिती मिश्रा.लंडनमधील एका फिनटेक स्टार्टअपमध्ये ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ पदावर कार्यरत असलेल्या अदितीने गेल्या काही वर्षांत विविध माध्यमांमधून तब्बल ६३ लाख रुपयांहून अधिक कमाई केली आहे. तिचा इन्स्टाग्राम व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे..अदिती स्वतःची ओळख “फुल-टाइम कॉर्पोरेट कर्मचारी आणि पार्ट-टाइम कंटेंट क्रिएटर” म्हणून सांगते. तिचे इन्स्टाग्रामवर २.२ लाखांहून अधिक फॉलोवर्स आहेत. नुकत्याच शेअर केलेल्या एका व्हिडिओत तिने आपल्या विविध साइड हसल्स आणि कमाईच्या स्रोतांचा पारदर्शक खुलासा केला, ज्यामुळे अनेक तरुणांना प्रेरणा मिळत आहे. .अदितीच्या अतिरिक्त कमाईचे प्रमुख स्रोत:ब्रँड डील्स: सर्वाधिक कमाईचा स्रोत – २५,१०२ पौंड (सुमारे २८ लाख रुपये)यूजीसी (User Generated Content): ब्रँड्ससाठी कंटेंट तयार करून – १०,००० पौंडसार्वजनिक व्याख्याने आणि कार्यशाळा: ९,५०० पौंडस्टार्टअप संस्थापकांना कन्सल्टिंग: ५,००० पौंड (सुमारे ६.३ लाख रुपये)सशुल्क न्यूजलेटर: ४९० पौंड (४० हजारांहून अधिक वाचक)अॅफिलिएट मार्केटिंग: १२ पौंड (सुमारे १,५०० रुपये) – भविष्यात वाढवण्याचा प्लॅनअदितीने मॅनेजमेंटमध्ये पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे. त्यांच्या मेहनतीमुळे आणि स्मार्ट प्लॅनिंगमुळे अनेक भारतीय तरुण-तरुणी प्रोत्साहित होत आहेत. .व्हिसा नियमांचे काटेकोर पालनअदिती सध्या ब्रिटनच्या स्किल्ड वर्कर व्हिसावर आहे. अतिरिक्त कामाबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर तिने स्पष्ट केले की, व्हिसा नियमांनुसार मुख्य नोकरीसोबत आठवड्याला २० तासांपर्यंत अतिरिक्त काम किंवा स्वतःचा व्यवसाय करता येतो. ती या मर्यादेचे पूर्ण पालन करत असल्याचे सांगतात..अदितीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहे. अनेकांनी तिच्या संतुलित दृष्टिकोन, नियोजन आणि मेहनतीचे कौतुक केले आहे.“मुख्य नोकरीसोबत साइड हसल्स चालवणे पूर्णपणे शक्य आहे, फक्त चांगले नियोजन आणि नियमांचे काटेकोर पालन हवे.” असे आदितीने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.