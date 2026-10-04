Success Story: अंगणवाडी सेविका आईच्या Gen Z लेकाने बदलले कुटुंबाचे नशीब; UPSCत ५७४ वा क्रमांक मिळवत झाला IPS, सर्व भावूक

यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा प्रवास अनेक उमेदवारांसाठी खडतर असतो. काहींना पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळते, तर काहींना अनेक अपयशांचा सामना करून ध्येय गाठावे लागते. बिहारमधील मोतिहारी येथील अफझल अली यांची कहाणीही अशाच संघर्षातून यश मिळवण्याची आहे. त्यांच्या आई शहनझ या अंगणवाडी सेविका आहेत, तर वडील अहमद अली हे शाळेचे मुख्याध्यापक आहेत. अनेक अडथळ्यांनंतर अफझल यांनी यूपीएससीच्या तिसऱ्या प्रयत्नात ऑल इंडिया रँकीग ५७४ वा क्रमांक मिळवत आयपीएस अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले..हुसैनी गावातून शिक्षणाला सुरुवातअफझल अली हे बिहारमधील हुसैनी या छोट्या गावचे रहिवासी आहेत. त्यांचा जन्म २९ जानेवारी २००० रोजी झाला. त्यांचे बालपण हुसैनी येथेच गेले. त्यांचे वडील अहमद अली शाळेचे मुख्याध्यापक असून आई शहनझ अंगणवाडी सेविका म्हणून कार्यरत आहेत.अफझल यांचे प्राथमिक शिक्षण केसरिया ब्लॉकमधील उत्तर हुसैनी गावात झाले. त्यानंतर त्यांनी सैनिक शाळेत शिक्षण घेतले. पुढे २०२१ मध्ये त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले..सैन्यात जाण्याचे होते स्वप्नपदवी घेतल्यानंतर अफझल यांनी विविध स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी सुरू केली. त्यांना सैन्यात भरती होण्याची इच्छा होती. यासाठी त्यांनी एनडीए आणि बीएसएफ कमांडंटच्या परीक्षा दिल्या. मात्र, एनडीएच्या वैद्यकीय परीक्षेत ते अपयशी ठरले. तसेच बीएसएफमध्येही त्यांची निवड होऊ शकली नाही.यानंतर त्यांनी आपले लक्ष पूर्णपणे यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेच्या तयारीकडे वळवले. मात्र, या परीक्षेतील त्यांचा प्रवासही सरळ नव्हता..IPS Mohita Sharma: कोण आहेत आयपीएस मोहिता शर्मा? KBCमध्ये १ कोटी रुपयांचा जॅकपॉट जिंकून, पाचव्या प्रयत्नात UPSC परीक्षा उत्तीर्ण.पहिल्या प्रयत्नात मुलाखत, दुसऱ्यांदा पूर्वपरीक्षेत अपयशअफझल यांनी वाराणसीत राहून यूपीएससीची तयारी केली. पहिल्यांदा नागरी सेवा परीक्षा दिली तेव्हा त्यांनी मुलाखतीच्या टप्प्यापर्यंत मजल मारली. मात्र, अंतिम निवड होऊ शकली नाही.पहिल्या प्रयत्नातील मुलाखतीपर्यंतची वाटचाल त्यांच्यासाठी आत्मविश्वास वाढवणारी ठरली. याच विश्वासाने त्यांनी दुसऱ्यांदा परीक्षा दिली; मात्र यावेळी त्यांना पूर्वपरीक्षाही पार करता आली नाही. त्यानंतर ते दिल्लीला गेले आणि कोचिंग घेत तिसऱ्यांदा यूपीएससीची परीक्षा दिली. एका मुलाखतीत त्यांनी दिवसाला तब्बल १८ तास अभ्यास करत असल्याचे सांगितले आहे..तिसऱ्या प्रयत्नात ५७४ वा क्रमांकअफझल यांच्या मेहनतीला अखेर यश मिळाले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षा २०२३ मध्ये त्यांनी अखिल भारतीय स्तरावर ५७४ वा क्रमांक मिळवला. त्यानंतर त्यांची पश्चिम बंगाल केडरमध्ये आयपीएस अधिकारी म्हणून निवड झाली. २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी त्यांनी भारतीय पोलीस सेवेत प्रवेश केला. सध्या ते पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग येथे कार्यरत आहेत.अफझल यांना खेळाचीही विशेष आवड आहे. ते मॅरेथॉन धावपटू असून फुटबॉल, बास्केटबॉल आणि लॉन टेनिसमध्येही त्यांना रस आहे. त्यांनी आपल्या इंस्टाग्राम बायोमध्ये याचा उल्लेख केला आहे. नुकतेच त्यांनी डॉ. फातिमा यांच्याशी लग्न केले असून, त्यांच्या लग्नाचे फोटो त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत..सौंदर्य अन् बुद्धिमत्तेचा संगम! वयाच्या २३व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात UPSC क्रॅक करून बनली IFS अधिकारी, कोण आहे तमाली साहा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.