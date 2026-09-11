AI Job Security : उत्तम पगार, उच्च राहणीमान तरीही सॉफ्टवेअर इंजिनिअरशी लग्नाला तरुणीने दिला नकार... कारण जाणून तुम्हालाही बसेल धक्का !

सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात AI मुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल होत आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱ्यांवरही AI चा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना, याच कारणामुळे एका महिलेने सॉफ्टवेअर इंजिनिअरसोबत लग्न करण्यास नकार दिल्याची घटना समोर आली आहे. मॅचमेकिंग आणि डेटिंग कोच ओइंद्रीला कपूर यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेली ही घटना सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे..ओइंद्रीला यांनी इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या एका रीलमध्ये सांगितले की, नुकतेच एका महिलेने त्यांना सांगितले की, ती सॉफ्टवेअर इंजिनिअरशी लग्न करू इच्छित नाही. कारण भविष्यात AI मुळे त्या व्यक्तीची नोकरी जाऊ शकते, अशी तिला भीती आहे. मॅचमेकर म्हणून काम करताना त्यांनी लग्नासाठी अनेक प्रकारच्या अटी आणि अपेक्षा ऐकल्या आहेत; मात्र या कारणाने त्यांना विचार करायला भाग पाडले..भारतामध्ये लग्न जुळवताना सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सना दीर्घकाळ मोठी पसंती मिळत आली आहे. चांगला पगार, परदेशात काम करण्याच्या संधी, करिअरमधील प्रगती आणि अमेरिकेचा व्हिसा मिळण्याची शक्यता यामुळे अनेक कुटुंबे सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील स्थळांना प्राधान्य देत होती. मात्र, गेल्या काही काळात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणावरील कर्मचारी कपात आणि AI च्या वाढत्या वापरामुळे नोकरीच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..ओइंद्रीला यांनी याच मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केला की, एआय पासून कोणती नोकरी पूर्णपणे सुरक्षित आहे? त्यांच्या मते तंत्रज्ञानाबरोबरच वित्त, डिझाइन, कन्सल्टिंग, कायदा आणि आरोग्यसेवा अशा विविध क्षेत्रांमध्येही AI चा प्रभाव वाढत आहे. त्यामुळे केवळ व्यवसाय किंवा पद पाहून भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेचा अंदाज बांधणे योग्य ठरेल का, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..Premium|Future of Jobs : शिंपी, वेल्डर्स, प्लंबर्स; रोबोट्समुळे रोजगाराच्या जगात होणार मोठे बदल.त्यांनी पुढे सांगितले की, लग्नासाठी केवळ 'जॉब टायटल' हा निकष मानण्यापेक्षा संबंधित व्यक्ती कष्टाळू आहे का, बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेऊ शकते का, आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार आहे का आणि अडचणींच्या काळात खंबीरपणे उभी राहू शकते का, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे..ओइंद्रीला यांच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावरही जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. काही यूजर्सनी केवळ व्यवसायाच्या आधारावर जोडीदार नाकारणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. तर काहींनी लग्नामध्ये आर्थिक स्थैर्य महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. एका यूजरने तर या महिलेने प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, गवंडी किंवा कॅब चालकासोबत लग्न करावे, अशी उपरोधिक कमेंट केली..ओइंद्रीला यांच्या मते, लग्न म्हणजे पुढील ४० वर्षांसाठी केवळ एखादा व्यवसाय निवडणे नव्हे; तर त्या ४० वर्षांच्या बदलत्या प्रवासात आपल्यासोबत राहणारी व्यक्ती निवडणे होय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.