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AI Job Security : उत्तम पगार, उच्च राहणीमान तरीही सॉफ्टवेअर इंजिनिअरशी लग्नाला तरुणीने दिला नकार... कारण जाणून तुम्हालाही बसेल धक्का !

AI Impact on Jobs : भविष्यात सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो, या भीतीने एका महिलेने सॉफ्टवेअर इंजिनिअरशी लग्न करण्यास नकार दिला. मॅचमेकिंग आणि डेटिंग कोच ओइंद्रीला कपूर यांनी सोशल मीडियावरील रीलमध्ये हा अनुभव शेअर केला.
AI Impact on Jobs

AI Impact on Jobs

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात AI मुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल होत आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱ्यांवरही AI चा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना, याच कारणामुळे एका महिलेने सॉफ्टवेअर इंजिनिअरसोबत लग्न करण्यास नकार दिल्याची घटना समोर आली आहे. मॅचमेकिंग आणि डेटिंग कोच ओइंद्रीला कपूर यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेली ही घटना सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

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