Viral Video : भारतातील किराणा दुकानांची अमेरिकन महिलेला पडली भुरळ; व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली- असं अमेरिकेत असतं तर...

Kristen Fischer Viral Video: भारतातील दैनंदिन जीवनातील अनेक गोष्टी परदेशी नागरिकांसाठी आश्चर्याचा विषय ठरतात. भारतात राहणाऱ्या अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर क्रिस्टन फिशर हिलाही येथील एका खास गोष्टीने प्रभावित केले आहे. भारतातील छोटी किराणा दुकाने, त्यांची सहज उपलब्धता आणि खरेदीसाठी लागणारा कमी वेळ याचे तिने भरभरून कौतुक केले आहे. तिचा यासंदर्भातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आला असून, भारतीयांनीही या सुविधेचे महत्त्व ओळखायला हवे, अशा प्रतिक्रिया अनेकांनी दिल्या आहेत. .घरापासून हाकेच्या अंतरावर किराणा दुकानक्रिस्टन फिशर ही अमेरिकेतून भारतात येऊन दिल्लीत स्थायिक झालेली कंटेंट क्रिएटर आहे. ती सोशल मीडियावर भारत आणि अमेरिकेतील जीवनशैलीची तुलना करणारे व्हिडिओ शेअर करत असते. अलीकडेच तिने @kristenfischer3 या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून स्थानिक किराणा दुकानातील खरेदीचा व्हिडिओ शेअर केला..व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्येही तिने भारतातील छोट्या दुकानांचे महत्त्व अधोरेखित केले. आपल्या गरजेच्या वस्तू घराजवळच आणि चालत जाण्याच्या अंतरावर मिळतात. ही छोटी किराणा दुकानेच भारताला गतिमान ठेवतात, असे मत तिने व्यक्त केले..सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रियाक्रिस्टनच्या व्हिडिओवर अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. भारतात आवश्यक वस्तू सहज उपलब्ध होतात, ही गोष्ट भारतीय अनेकदा गृहीत धरतात, असे एका वापरकर्त्याने म्हटले. अमेरिकेत अनेक ठिकाणी गाडीशिवाय खरेदीसाठी जाणे कठीण असल्याचेही त्याने नमूद केले..दुसऱ्या एका युजरने भारतीय अमेरिकेत कॉस्टकोसारख्या मोठ्या दुकानांमध्ये खरेदी करतात, तर अमेरिकन महिला भारतातील छोट्या किराणा दुकानांचे कौतुक करत असल्याकडे लक्ष वेधले. काहींनी ब्लिंकिट आणि इन्स्टामार्टसारख्या क्विक-कॉमर्स सेवांमुळे लोकांची चालण्याची सवय कमी होत असल्याचे म्हटले. एका युजरने या दुकानांना ‘लहान वॉलमार्ट’ असेही म्हटले आहे..Teacher Viral Video: मस्ती भोवली! विद्यार्थ्याच्या डोक्याला बनवले 'तबला'; व्हिडिओ व्हायरल होताच शिक्षकावर कारवाईचा हातोडा. सुपरमार्केटच्या काळातही किराणा दुकानांचे महत्त्वआज मोठी सुपरमार्केट्स आणि काही मिनिटांत वस्तू घरपोच देणाऱ्या सेवांची लोकप्रियता वाढत आहे. तरीही स्थानिक किराणा दुकाने आपले महत्त्व टिकवून आहेत. जवळच्या परिसरात सहज उपलब्धता, कमी वेळेत खरेदी आणि दुकानदारांशी असलेले वैयक्तिक संबंध ही या दुकानांची वैशिष्ट्ये आहेत..क्रिस्टनने यूपीआय पेमेंट, रिक्षांची उपलब्धता आणि जलद डिलिव्हरीसारख्या भारतातील सुविधांचे यापूर्वीही कौतुक केले आहे. आता किराणा दुकानांबद्दलची तिची प्रतिक्रिया पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.