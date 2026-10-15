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Viral Video : भारतातील किराणा दुकानांची अमेरिकन महिलेला पडली भुरळ; व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली- असं अमेरिकेत असतं तर...

अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर क्रिस्टन फिशर हिने भारतातील घराजवळ सहज उपलब्ध असलेल्या छोट्या किराणा दुकानांचे कौतुक केले आहे. क्रिस्टन दिल्लीत स्थायिक असून भारत आणि अमेरिकेतील जीवनशैलीची तुलना करणारे व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करते.
Kristen Fischer Viral Video

American Content Creator Kristen Fischer Praises Indian Kirana Stores

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Kristen Fischer Viral Video: भारतातील दैनंदिन जीवनातील अनेक गोष्टी परदेशी नागरिकांसाठी आश्चर्याचा विषय ठरतात. भारतात राहणाऱ्या अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर क्रिस्टन फिशर हिलाही येथील एका खास गोष्टीने प्रभावित केले आहे. भारतातील छोटी किराणा दुकाने, त्यांची सहज उपलब्धता आणि खरेदीसाठी लागणारा कमी वेळ याचे तिने भरभरून कौतुक केले आहे. तिचा यासंदर्भातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आला असून, भारतीयांनीही या सुविधेचे महत्त्व ओळखायला हवे, अशा प्रतिक्रिया अनेकांनी दिल्या आहेत.

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