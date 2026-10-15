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UPSC Success Story : घरची गरिबी, नातेवाईंकानी लग्नाचं निमंत्रणही दिलं नाही, अपमानातून घेतली प्रेरणा; २३ व्या वर्षी अंकित बनला क्लास-१ अधिकारी

Ankit Mishra : आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने अंकित यांच्या कुटुंबाला नातेवाईकांच्या लग्नाचे निमंत्रण नाकारल्याचा अपमान सहन करावा लागला. अंकित यांचे वडील खासगी शाळेत शिक्षक होते; मात्र कोरोना काळात त्यांची नोकरी गेल्याने कुटुंबावरील आर्थिक संकट वाढले.
Ankit Ashish Mishra UPSC Success Story

Ankit Ashish Mishra UPSC Success Story

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Ankit Ashish Mishra UPSC Success Story : आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असली, तरी जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर यशाचं शिखर गाठता येतं, हे झारखंडमधील अंकित आशीष मिश्रा यांनी सिद्ध केलं आहे. कुटुंबाच्या गरिबीमुळे नातेवाईकांच्या लग्नाला निमंत्रण नाकारलं गेल्याचा अपमान त्यांनी आपली कमजोरी न मानता ताकद बनवली. अवघ्या २३ व्या वर्षी त्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) CAPF परीक्षा उत्तीर्ण करत ऑल इंडिया रँक (AIR) २३६ मिळवली. या यशामुळे त्यांची क्लास-१ अधिकारी म्हणून निवड झाली. अंकित याचा संघर्षमय प्रवास आज अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

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