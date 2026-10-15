UPSC Success Story : घरची गरिबी, नातेवाईंकानी लग्नाचं निमंत्रणही दिलं नाही, अपमानातून घेतली प्रेरणा; २३ व्या वर्षी अंकित बनला क्लास-१ अधिकारी

Ankit Ashish Mishra UPSC Success Story : आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असली, तरी जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर यशाचं शिखर गाठता येतं, हे झारखंडमधील अंकित आशीष मिश्रा यांनी सिद्ध केलं आहे. कुटुंबाच्या गरिबीमुळे नातेवाईकांच्या लग्नाला निमंत्रण नाकारलं गेल्याचा अपमान त्यांनी आपली कमजोरी न मानता ताकद बनवली. अवघ्या २३ व्या वर्षी त्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) CAPF परीक्षा उत्तीर्ण करत ऑल इंडिया रँक (AIR) २३६ मिळवली. या यशामुळे त्यांची क्लास-१ अधिकारी म्हणून निवड झाली. अंकित याचा संघर्षमय प्रवास आज अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. .अंकितने आपल्या संघर्षाची कहाणी सांगितली आहे. त्यांचे वडील खासगी शाळेत शिक्षक होते. मात्र, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट होती की, त्यांच्याकडे स्वतःचं पक्कं घरही नव्हतं. दहावीमध्ये जिल्ह्यात अव्वल आल्यानंतरही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जुळवून घेणं त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक होतं. मात्र, अकरावीत ९४ टक्के गुण मिळवल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढला. पुढेही मेहनत कायम ठेवत त्यांनी १२ वीत ८३ टक्के गुण मिळवले..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...नातेवाईकांच्या अपमानातून मिळाली प्रेरणाअंकित यांच्या आयुष्यातील सर्वांत मोठा टर्निंग पॉइंट म्हणजे एका कौटुंबिक लग्नाचा प्रसंग. त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती आणि चहा विकण्याच्या व्यवसायामुळे त्यांना आणि त्यांच्या आई-वडिलांना लग्नासाठी आमंत्रित करण्यात आलं नाही. या घटनेने अंकित यांना मोठा धक्का बसला. मात्र, त्यांनी खचून न जाता मेहनतीच्या जोरावर स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा निर्धार केला..वडिलांना चहाची टपरी सुरू करण्यासाठी केली मदतकोरोना काळात अंकित यांच्या वडिलांची खासगी नोकरी गेली आणि कुटुंबावरील आर्थिक संकट अधिक गडद झालं. अशा परिस्थितीत अंकित यांनी घराघरांत जाऊन मुलांना शिकवण्या घेण्यास सुरुवात केली. त्यातून मिळालेल्या पैशांची बचत करून त्यांनी वडिलांना चहाची टपरी सुरू करण्यासाठी मदत केली. घरची जबाबदारी सांभाळतानाच त्यांनी अभ्यासही सुरू ठेवला..Success Story: 'आई' बनल्यानंतर स्वप्ने संपत नाहीत! बाळंतपण ३ सप्टेंबरला,UPSC पेपर २० ला; १७ दिवसांचे बाळ सांभाळत झाली IAS... .महाविद्यालयीन शिक्षणादरम्यान त्यांनी मित्रांसोबतच्या सहली टाळून UPSC परीक्षेच्या तयारीला प्राधान्य दिलं. तयारीसाठी ते दिल्लीला गेले. तिथे महागडी पुस्तकं आणि अभ्याससाहित्य घेण्याऐवजी जुन्या नोट्स आणि उपलब्ध पुस्तकांचा आधार घेत त्यांनी अभ्यास केला. महाविद्यालयीन शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षेची तयारी यांचा समतोल राखत त्यांनी सातत्याने स्वतःच्या प्रगतीचं मूल्यमापन केलं..अखेर जिद्द, शिस्त आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर अंकित यांनी यश मिळवलं. परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली, तरी स्वप्न पूर्ण करण्याची जिद्द असेल तर मार्ग नक्की सापडतो, हा संदेश त्यांच्या प्रवासातून मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.