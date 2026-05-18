Viral Bangladesh Eid Bulls : रेड्याचे नाव ठेवले 'ट्रम्प', केशरचना अन् चेहराही सेम टू सेम, सेल्फीसाठी उसळली गर्दी

बांगलादेशात बकरी ईदच्या तयारीची सध्या जोरदार लगबग सुरू आहे. याच दरम्यान, या भागातील दोन रेडे सोशल मीडियावर चर्चेचा मुख्य विषय बनले आहेत. या रेड्यांची स्वभाव आणि त्यांचा शारीरिक आकार आणि रूप ही वैशिष्ट्ये खास ठरली आहेत. लोक या दोघांची तुलना जगातील दोन प्रमुख नेत्यांशी करत आहेत; परिणामी, या रेड्यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांची नावे देण्यात आली आहेत. .या रेड्यांना ढाक्याजवळील एका फार्ममध्ये ठेवण्यात आले आहे, जिथे त्यांची एक झलक पाहण्यासाठी लोकांची मोठी गर्दी जमली आहे. लोक या रेड्यां सोबत फोटो आणि सेल्फी काढत आहेत, आणि या रेड्यांचे व्हिडिओ व फोटोज सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खूप व्हायरल होत आहेत..बांगलादेशातील प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, "डोनाल्ड ट्रम्प" असे नाव असलेल्या रेड्याचे वजन अंदाजे ७०० किलो आहे. त्याची कातडी फिकट रंगाची असून अंगावर सोनेरी केस आहेत.याच शारीरिक वैशिष्ट्यांमुळे लोकांनी त्याची तुलना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी केली आहे. अनेक निरीक्षकांनी गमतीने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, जरी हा प्राणी शारीरिकदृष्ट्या ट्रम्प यांच्यासारखा दिसत असला, तरी त्याचा मूळ स्वभाव मात्र अत्यंत शांत आणि सौम्य आहे. .वृत्तांनुसार, रेड्याच्या मालकाच्या धाकट्या भावाने त्याला हे नाव दिले आहे. त्याने स्पष्ट केले की, 'अल्बिनो' (पांढऱ्या रंगाच्या) रेड्याचा स्वभाव साधारणपणे शांत असतो, पण जर त्यांना मुद्दामहून चिथावले तर ते आक्रमक होतात तसेच, या विशिष्ट रेड्याची विक्री यापूर्वीच करण्यात आली असल्याचेही वृत्त आहे.."बेंजामिन नेतन्याहू" असे नाव असलेला दुसरा रेडाही सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. या रेड्याचे ७५० किलो आहे आणि ती त्याच्या अत्यंत आक्रमक स्वभावासाठी ओळखला जातो. तो वारंवार मोठ्याने हंबरतो आणि लोकांच्या अंगावर धावून जाण्याचा त्याचा स्वभाव आहे. परिणामी, हे रेडे सोशल मीडियावर सध्या प्रचंड गाजत असून चर्चेचा विषय बनले आहेत.