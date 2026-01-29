Viral : तुमच्या बँकेच्या कागदपत्रात वाटले जातायत रस्त्यावरचे खाद्यपदार्थ; व्हायरल फोटोमुळे पसरली 'डेटा प्रायव्हसी'ची भीती, प्रकरण काय?

Viral Photo Data Privacy Risk : सोशल मीडियावर सध्या एका विचित्र पण तितक्याच धक्कादायक फोटोने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आपण ज्या कागदपत्रांना अत्यंत गोपनीय मानतो, तेच कागद आज रस्त्यावर खाद्यपदार्थ वाढण्यासाठी वापरले जात असल्याचे समोर आले आहे. X (पूर्वीचे ट्विटर) वरील 'YO YO FUNNY SINGH' या अकाऊंटवरून शेअर केलेल्या या फोटोमध्ये बँकेचे अधिकृत कागदपत्रे चक्क स्ट्रीट फूडसाठी प्लेट म्हणून वापरले जात असल्याचे दिसत आहे. "भारतात तुमची डेटा प्रायव्हसी तुमच्या स्वतःच्या हातातही नाही," या टॉन्टवाल्या कॅप्शनसह हा फोटो वाऱ्यासारखा व्हायरल झाला आहे..हे फोटो केवळ चेष्टेचा विषय नसून अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे कारण ज्या कागदावर वडापाव किंवा भजी दिली जात आहेत.. त्यावर ग्राहकांची वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती उघडपणे दिसत आहे. पॅन कार्ड नंबर, बँक अकाऊंट नंबर, सही आणि पत्ता यांसारख्या संवेदनशील गोष्टी अशा प्रकारे कचऱ्यात किंवा रद्दीत जाणे म्हणजे सायबर गुन्हेगारांना आयते निमंत्रण देण्यासारखे आहे. बँकिंग क्षेत्रातील या निष्काळजीपणामुळे सामान्य माणसाच्या सुरक्षिततेवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Plane Fire Video : थोडक्यात बचावले नासाचे वैमानिक! लँडिंगदरम्यान विमानाला लागली आग, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.या घटनेने भारतातील 'डेटा प्रायव्हसी' कायद्याच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू केली आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांनी जुन्या कागदपत्रांची विल्हेवाट लावताना ती नष्ट करणे अनिवार्य असते. मात्र खर्च वाचवण्यासाठी किंवा निष्काळजीपणामुळे ही कागदपत्रे थेट रद्दीवाल्याला विकली जातात आणि तिथून ती थेट खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांवर पोहोचतात. ही साखळी तोडण्यासाठी अधिक कडक नियमांची आणि डिजिटल सुरक्षेची गरज या व्हायरल फोटोने प्रकर्षाने समोर आणली आहे..Shivaji Maharaj Sisters : शिवरायांना किती बहीणी होत्या? पुढे त्यांचे काय झाले...'हा' इतिहास तुम्ही कुठेच वाचला नसेल, आज नक्की पाहा.शेवटी हा व्हायरल फोटो आपल्याला एक मोठा धडा शिकवून जातो. डिजिटल इंडियाच्या युगात आपण पासवर्ड आणि ओटीपी सुरक्षित ठेवतो पण जुन्या कागदपत्रांचे काय? आपली वैयक्तिक माहिती रद्दीच्या स्वरूपात उघड्यावर पडू नये याची जबाबदारी संस्थांसोबतच नागरिकांचीही आहे. संवेदनशील कागदपत्रे फेकून देण्यापूर्वी ती पूर्णपणे नष्ट करणे हाच सध्याच्या काळात स्वतःला आर्थिक फसवणुकीपासून वाचवण्याचा सर्वात सोपा मार्ग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.