बाईकस्वारावर झाडाची फांदी कोसळली, थेट कोमात; रस्त्यातच घडला भीषण प्रकार, पाहा VIDEO

झाडाची मोठी फांदी डोक्यावर कोसळल्याने एका दुचाकीस्वाराला गंभीर दुखापत होऊन तो थेट कोमात गेल्याची धक्कादायक घटना बंगळुरूमध्ये घडली आहे. या संपूर्ण घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे उपचारानंतर संबंधित व्यक्तीच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असून सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना बंगळुरूतील राजाजीनगर परिसरातील राम मंदिर रोडवर घडली. ५२ वर्षीय सतीश हे नेहमीप्रमाणे दुचाकीवरून कामावर जात होते. त्याचवेळी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडाची सुकलेली मोठी फांदी अचानक तुटून त्यांच्या डोक्यावर कोसळली. फांदीचा जोरदार आघात होताच त्यांचे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले आणि ते थेट रस्त्यावर कोसळले..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.घटना घडताच परिसरातील नागरिकांनी तातडीने धाव घेत सतीश यांना मदत केली. त्यानंतर त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रकृती गंभीर असल्याने पुढील उपचारांसाठी त्यांना यशवंतपूर येथील मणिपाल रुग्णालयात हलवण्यात आले. डॉक्टरांनी त्यांच्यावर तातडीची शस्त्रक्रिया केली. सुरुवातीला ते कोमात गेले होते, मात्र उपचारानंतर त्यांच्या प्रकृतीत हळूहळू सुधारणा होत असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली..Pune: महाशिवरात्री उत्साहाला गालबोट! हरिश्चंद्र गडावर दुर्दैवी घटना, दर्शनाहून परतताना भाविकावर काळाचा घाला .ही संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या घटनेनंतर दुचाकी चालवताना हेल्मेट वापरण्याबाबत जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. अपघात कधी आणि कोणत्या स्वरूपात समोर येईल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्मेटचा वापर करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञही सांगत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.