Jamui Minor Viral Video : आठ जणांनी अल्पवयीन मुला-मुलीला भर रस्त्यात घेरलं; मुलीसोबत धक्कादायक कृत्य, सोशल मीडियावर VIDEO VIRAL

Jamui Minor Assault Case : बिहारच्या जमुई जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलगा आणि मुलीला रस्त्यात अडवून त्यांच्याशी गैरवर्तन केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. १९ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी ही घटना घडली. आरोपींनी या घटनेचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याने प्रकरण उघडकीस आले. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर पोलिसांनी स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेत तपास सुरू केला असून, आतापर्यंत तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन अल्पवयीन मुलगा आणि एक मुलगी कोचिंग क्लास संपल्यानंतर जमुई सदर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका भागात गेले होते. त्यावेळी स्थानिक तरुणांच्या एका गटाने त्यांना अडवले. आरोपींनी दोघांना घेरून शिवीगाळ केली आणि त्यांच्याशी गैरवर्तन केले. यावेळी अल्पवयीन मुलीशी अनुचित शारीरिक स्पर्श करण्यात आल्याचा आरोप आहे. पीडित मुलांनी विनवणी करूनही आरोपींनी त्यांना सोडले नाही..या संपूर्ण प्रकाराचे आरोपींनी मोबाईलमध्ये चित्रीकरण केले. त्यानंतर हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आला. व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाच्या निदर्शनास ही घटना आली. सुरुवातीला पीडित किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांकडून पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आलेली नव्हती. मात्र, जिल्हा दंडाधिकारी नवीन यांच्या निर्देशानंतर पोलिसांनी स्वतःहून प्रकरणाची दखल घेतली..Crime: फ्री मोमोजच्या बहाण्याने तरुणींना जाळ्यात ओढलं; नंतर धार्मिक स्थळी अश्लील व्हिडिओ बनवले अन्... रेहानचे भयंकर कृत्य.पोलिसांनी सायबर सेल आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या मदतीने पीडितांचा शोध घेतला. त्यानंतर अत्यंत गोपनीय पद्धतीने त्यांच्या घरी जाऊन जबाब नोंदवण्यात आले. या प्रकरणी पोक्सो (POCSO) कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..व्हिडिओच्या आधारे आरोपींची ओळखपोलिसांनी व्हिडिओ फुटेजच्या आधारे घटनेत सहभागी तरुणांची ओळख पटवली आहे. या प्रकरणात सहा ते सात तरुण सहभागी असल्याचे पोलिसांच्या तपासातून समोर आले आहे. संशयितांना पकडण्यासाठी पोलिसांची विशेष पथके विविध ठिकाणी छापेमारी करत आहेत. व्हिडिओ कोणी रेकॉर्ड केला, तो सोशल मीडियावर कोणी प्रसारित केला आणि त्यामागील उद्देश काय होता, याचाही तपास सुरू आहे. गरज पडल्यास सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित अतिरिक्त कलमे लावली जाणार आहेत..पीडितांची ओळख गोपनीय ठेवण्याचे आवाहनअल्पवयीन पीडितांची ओळख उघड होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष काळजी घेतली आहे. नागरिकांनीही पीडितांची ओळख उघड करणारे फोटो किंवा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करू नयेत, असे पोलिसांनी आवाहन केले आहे.पोलीस अधीक्षक विश्वजित दयाल यांनी घटना अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सांगितले. कायदा हातात घेणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल आणि पीडितांची सुरक्षा व गोपनीयता कायम राखली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. .दरम्यान, या घटनेची राज्य महिला आयोगानेही दखल घेतली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा अप्सरा यांनी जमुईच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागवला असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या घटनेवर जेडीयू आणि भाजपच्या नेत्यांनीही प्रतिक्रिया देत कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.