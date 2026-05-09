Video: प्रवासात काकडी खाताय? 'हा' व्हिडीओ नक्की बघा, संतापजनक प्रकार उघड

Social Media: उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी रेल्वे स्टेशन, बस स्थानकं आणि बाजारपेठांमध्ये काकडीला मोठी मागणी असते. थंड आणि आरोग्यदायी समजून अनेक प्रवासी काकडी आवडीने खातात. मात्र, सध्या सोशल मीडियावर मनात धडकी भरवणारा एक व्हिडीओ चांगलाय व्हायरल झालाय. व्हिडिओमध्ये एका महिलेने पांढऱ्या पडलेल्या शिळ्या काकड्यांना अवघ्या काही सेकंदात एका रसायनाच्या मदतीने कृत्रिमरित्या हिरवंगार आणि ताजं केल्याचे दिसून येतंय..व्हिडिओमध्ये नेमकं काय?व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक वृद्ध महिला रेल्वे स्टेशनच्या जवळ बसलेली दिसते. तिच्यासमोर पांढरट रंगाच्या आणि शिळ्या वाटणाऱ्या काकड्या पडल्या आहेत. ही महिला एका डब्यातील निळसर-पांढऱ्या रंगाच्या द्रवात या काकड्या बुडवते. विशेष म्हणजे, त्या द्रवातून बाहेर काढताच काही सेकंदातच त्या काकड्या एकदम गडद हिरव्या, चमकदार आणि ताज्या दिसू लागतात. हा धक्कादायक प्रकार पाहून नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केलाय..तज्ज्ञांच्या मते, भाज्या आणि फळे ताजी दाखवण्यासाठी काही ठिकाणी 'कॉपर सल्फेट' किंवा घातक रंगांचा वापर केला जातो. या रसायनांमुळे फळे बाहेरून आकर्षक दिसतात, पण ती शरीरासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतात. व्हायरल व्हिडिओमधील रसायनाची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली, तरी हा प्रकार लोकांच्या जीवाशी खेळणारा असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे..परीक्षेआधीच आजाराने ग्रासले, शस्त्रक्रियेनंतर बेडवर बसून परीक्षा देण्याचा निश्चय; युग चितालियाला दहावीत मोठं यश मिळालं .त्यामुळे आता प्रवासात काकडी घेण्यापूर्वी शंभरवेळा विचार करणं गरजेचं आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर रेल्वे प्रशासन आणि अन्न सुरक्षा विभागाकडे चौकशीची मागणी केली जात आहे. "पैसा कमावण्यासाठी लोक आरोग्याशी खेळत आहेत," अशा शब्दांत युजर्सनी आपला संताप व्यक्त केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.