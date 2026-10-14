Bihar Train Viral Video : मोबाईल चोरीच्या संशयावरुन प्रवाशांनी चालत्या ट्रेनच्या खिडकीला लटकवलं; चोराचा हात सोडताच... धक्कादायक VIDEO VIRAL

Viral Video: बिहारमधील शिवनारायणपूर रेल्वे स्थानकावर मोबाईल चोरीच्या संशयावरून एका व्यक्तीला प्रवाशांनी चालत्या ट्रेनच्या खिडकीतून लटकवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, त्यावरून कायदा हातात घेण्याच्या कृतीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मोबाईल चोरीचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला पकडल्यानंतर प्रवाशांनी केलेली कृती कितपत योग्य आहे, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे..मोबाईल चोरीच्या प्रयत्नानंतर चोराला पकडलंव्हायरल व्हिडिओनुसार, बिहारमधील शिवनारायणपूर रेल्वे स्थानकावर चालत्या ट्रेनमधून एका प्रवाशाचा मोबाईल फोन हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न एका व्यक्तीने केला. मात्र, सतर्क प्रवाशांनी त्याला पकडले. यानंतर संबंधित व्यक्तीचा हात पकडून ठेवल्याने तो ट्रेनच्या खिडकीबाहेर लटकलेल्या अवस्थेत दिसत आहे..Shrirampur Accident: श्रीरामपूरमध्ये थरार! डंपरखाली चिरडली जाणार होती तरुणी, क्षणात बंपर पकडून वाचवला जीव; CCTV व्हिडीओ व्हायरल!.या वेळी ट्रेन पुढे जात असल्याने परिस्थिती अत्यंत धोकादायक बनली . व्हिडिओमध्ये संबंधितचोर जीव वाचवण्यासाठी विनवणी करत असल्याचे दिसते. प्रवाशांचा संतापही या दृश्यांमधून स्पष्ट होत आहे..चालत्या ट्रेनमधून प्लॅटफॉर्मवर पडलाट्रेनचा वेग वाढत असताना प्रवाशांनी त्या व्यक्तीचा हात सोडल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसते. त्यामुळे तो प्लॅटफॉर्मवर खाली पडला. तो ट्रेनच्या चाकाखाली न आल्याने मोठी दुर्घटना टळल्याचे दृश्यांवरून दिसते. मात्र, या घटनेत त्याला दुखापत झाली का, याबाबत माहिती उपलब्ध नाही. @rameshofficial0 या एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवरून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला. त्यानंतर त्याला मोठ्या प्रमाणात व्ह्यूज मिळाले असून, अनेकांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत..सोशल मीडियावर दोन मतप्रवाहया घटनेनंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही युजर्सनी मोबाईल चोरीच्या प्रयत्नाबद्दल संताप व्यक्त करत संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तर काहींनी प्रवाशांनी केलेल्या कृतीवर आक्षेप घेतला आहे..मोबाईल चोरी करणे हा गुन्हा असला, तरी एखाद्याचा जीव धोक्यात घालण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, अशी भूमिका काही युजर्सनी मांडली आहे. मोबाईल पुन्हा मिळवता किंवा विकत घेता येऊ शकतो; मात्र एखाद्याचा जीव गेल्यास त्याची भरपाई होऊ शकत नाही, अशा प्रतिक्रियाही व्यक्त होत आहेत..कायदा हातात घेणे योग्य आहे का?काही युजर्सनी संबंधित व्यक्तीला अशा प्रकारे लटकवण्याऐवजी रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात देणे योग्य ठरले असते, असे म्हटले आहे. ट्रेन थांबवण्यासाठी आवश्यक ती मदत घेऊन पोलिसांकडे तक्रार करता आली असती, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे..मोबाईल चोरीसारख्या घटनांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असले, तरी संशयित व्यक्तीला स्वतः शिक्षा देणे धोकादायक ठरू शकते. शिवनारायणपूर येथील या व्हायरल व्हिडिओमुळे चोरीला विरोध करताना कायद्याच्या चौकटीत राहण्याचे महत्त्व पुन्हा चर्चेत आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.