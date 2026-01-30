Viral Chai Guy : डॉली चायवाल्याला विसरा ! हा बिहारचा पठ्ठ्या अमेरिकेत ७८० रुपयाला विकतो एक कप चहा, पोह्याची प्लेट चक्क दीड हजाराला !

अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमधील एका व्हिडिओ सध्या खूप व्हायरल होत आहे. . "चायगाई" म्हणून ओळखला जाणारा एक भारतीय तरुण सोशल मीडिया सेन्सेशन बनला आहे. तो अमेरिकेच्या रस्त्यांवर भारतीय चहा आणि पारंपारिक स्नॅक्स विकून स्वतःचे नाव कमावत आहे. वृत्तानुसार, ही व्हायरल कहाणी बिहारमधील बार्ह या छोट्या शहरातील रहिवासी प्रभाकर प्रसाद याची आहे. नोकरी गमावल्यानंतर त्याने नशीब आजमावले आणि आता लॉस एंजेलिसमध्ये त्याला Chaiguy म्हणून ओळखले जात आहे..एक कप चहा ७८० रुपयालाप्रभाकर शेतकरी बाजारात आणि लॉस एंजेलिसच्या रस्त्यांवर चहा आणि पोहे विकतो, ज्याच्या किमती भारतातील लोकांनाही आश्चर्यचकित करतात. एका कप मसाला चहाची किंमत सुमारे ७८० रुपये (अंदाजे ८.६५ डॉलर) आणि पोह्याची प्लेट १,५०० रुपये (अंदाजे १६.८० डॉलर) पेक्षा जास्त आहे, जी अमेरिकेत सामान्य किंमत आहे, परंतु भारतीयांसाठी धक्कादायक आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. .चहा विकण्याची एक अनोखी पद्धतव्हिडिओमध्ये प्रभाकर चहा बनवताना आणि ग्राहकांना देसी शैलीत वाढताना दिसतो. तो ग्राहकांशी हिंदीमध्येही बोलतो आणि बिहारी संस्कृतीत रुजलेला दिसतो, ज्यामुळे त्याला भारतीय समुदायात खूप कौतुक मिळाले आहे. त्याच्या लांब केस आणि मिश्यांमुळे काही लोक त्याला "लॉस एंजेलिसचा येशू ख्रिस्त" असेही म्हणत आहेत..Premium| Dollar Dominance: डॉलरचा फुगा फुटणार, ब्रिक्स देशांचा नवा डाव जागतिक समीकरण बदलू शकतो.नोकरी सोडली व्यवसाय सुरू सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया संमिश्र आहेत. काही जण म्हणत आहेत की या किमतीत आम्ही भारतात पूर्ण जेवण करू शकतो, तर काही जण त्याच्या कठोर परिश्रमाचे आणि स्वावलंबनाचे कौतुक करत आहेत. प्रभाकर स्वतः म्हणतो की हा प्रवास योजनेचा भाग नव्हता, उलट, नोकरी गमावल्यानंतर त्याने हा व्यवसाय एक संधी म्हणून पाहिला. आज, तो त्याच्या छोट्या व्यवसायात आनंदी आहे आणि एका महागड्या अमेरिकन शहरात स्वतःचे नाव कमवत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.