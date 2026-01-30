Trending News

Viral Chai Guy : डॉली चायवाल्याला विसरा ! हा बिहारचा पठ्ठ्या अमेरिकेत ७८० रुपयाला विकतो एक कप चहा, पोह्याची प्लेट चक्क दीड हजाराला !

Bihari Chaiwala in America : नोकरी गमावल्यानंतर त्याने व्यवसायाची संधी शोधत अमेरिकेच्या रस्त्यांवर देशी स्ट्रीट फूड सुरू केले. ‘चायगाई’ म्हणून ओळखला जाणारा प्रभाकर देसी स्टाइल, हिंदी संवाद आणि बिहारी संस्कृती जपतो.
Bihar-born entrepreneur Prabhakar Prasad serving Indian masala chai and poha on the streets of Los Angeles, becoming a viral social media sensation known as the “Chai Guy.”

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमधील एका व्हिडिओ सध्या खूप व्हायरल होत आहे. . "चायगाई" म्हणून ओळखला जाणारा एक भारतीय तरुण सोशल मीडिया सेन्सेशन बनला आहे. तो अमेरिकेच्या रस्त्यांवर भारतीय चहा आणि पारंपारिक स्नॅक्स विकून स्वतःचे नाव कमावत आहे. वृत्तानुसार, ही व्हायरल कहाणी बिहारमधील बार्ह या छोट्या शहरातील रहिवासी प्रभाकर प्रसाद याची आहे. नोकरी गमावल्यानंतर त्याने नशीब आजमावले आणि आता लॉस एंजेलिसमध्ये त्याला Chaiguy म्हणून ओळखले जात आहे.

US
Tea
viral video
Indian

