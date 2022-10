Video: भर मांडवात नवरी झोपली, व्हिडीओ पहाल तर थक्क व्हाल

By

सोशल मीडियावर लग्नाचे अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. काही मजेशीर असतात तर काही थक्क करणारे असतात. सध्या असाच एक आश्चर्यचकीत करणारा लग्न मंडपातील व्हिडीओ व्हायरल होतोय. या व्हिडीओमध्ये तुम्हाला दिसेल की नवरी भर मांडवात चक्क डूलक्या घेतेय. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय. (bride taking nap or sleep in wedding ceremony video goes viral)

सदर व्हायरल व्हिडीओमध्ये नवरी लग्नाच्या विधी संपन्न करण्याच्या बसलेली असते पण अचानक तिला डूलकी लागते आणि डोळे बंद करुन ती डूलायला लागते. व्हिडीओत दिसते की नवरेदव तिच्या बाजूला उभा आहे. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालतोय.

विवाह करताना काही विधी तासन्-तास सुरू असतात. हेच कार्यक्रम मग नंतर कंटाळवाणे ठरतात. हा व्हिडीओ सकाळी साडे सहाचा आहे जेव्हा लग्न अजूनही सुरु असते त्यामुळे नवरीची अशी अवस्था झाली असावी.

हा व्हिडीओ इंस्टाग्रामवर @batteredsuitcase या अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आलाय. या व्हिडीओवर हजारो लाईक्स मिळाले असून नेटकरी वेगवेगळ्या कमेंट्सद्वारे प्रतिक्रिया देत आहे.