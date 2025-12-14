Video : छत्रपती शिवरायांचं हिंदवी स्वराज्य कसं होतं? तो काळ डोळ्यापुढं आणणारा AI व्हिडिओ व्हायरल; सच्चे मराठे असाल तर नक्की पाहाल

Chhatrapati Shivaji Maharaj Viral Video : AI टेक्नोलॉजीने इतिहासाला नवे जीवन दिले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील भव्य दिव्य दृश्ये डोळ्यांसमोर उभी करणारा एक आश्चर्यकारक AI वापरुन बनवलेला व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. कसं होतं हिंदवी स्वराज्य? अशा टायटलने हा व्हिडिओ "Maratha Empire" या यूट्यूब चॅनलवर पब्लिश करण्यात आला असून अवघ्या काही दिवसांत त्याला हजारो व्ह्यूज आणि लाइक्स मिळालेत. खरे मराठे असाल तर हा व्हिडिओ नक्की पाहाच असा मेसेज शिवभक्तांमध्ये व्हायरल होत आहे..हा व्हिडिओ मुघलांच्या देशभर पसरलेल्या अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू होतो. औरंगजेबाच्या क्रूर सत्तेचे भयावह चित्रण करताना मंदिरांचे विध्वंस, गावांची जाळपोळ आणि जनतेच्या छळाचे दृश्य इतके जीवंत आहेत की पाहणाऱ्याच्या अंगावर काटा उभा राहतो. त्यानंतर महाराष्ट्रातील मावळ्यांच्या उदयाची कहाणी सुरू होते. युवा शिवरायांच्या नेतृत्वात दकखनेकडून एक भगवे वादळ येते..तिथून स्वराज्याची बीजे रोवली जाण्यापासून ते तोरणा, पुरंदर, प्रतापगड सारख्या किल्ल्यांच्या विजयापर्यंतचे थरारक प्रसंग AI च्या जादूने इतके रीयलिसटीक दाखवले आहेत की बघताना वाटेत जणू काही आपण त्या काळात पोहोचलो आहोत.CJI Suryakant : "तुम्ही आर्मीसाठी मिसफिट आहात; माणूस म्हणून हरलात.." CJI सूर्यकांत यांचा गाजलेला ऐतिहासिक निकाल, आहे तरी काय?.व्हिडिओत शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा, मावळ्यांचे गनिमी कावा युद्धसारखे ऐतिहासिक क्षण आणि मराठा साम्राज्याच्या विस्ताराचे भव्य दृश्य अतिशय प्रभावीपणे मांडले आहेत. AI ने तयार केलेले हे दृश्य इतके परिपूर्ण आहेत की शिवरायांचा तेजस्वी चेहरा, भगवा ध्वज फडकावताना मावळ्यांचा उत्साह आणि स्वराज्याच्या स्थापनेची ती दिव्य ऊर्जा थेट हृदयात उतरते. मुघलांच्या अत्याचारातून हिंदवी स्वराज्याचा उदय कसा झाला हे या व्हिडिओतून समजते आणि अभिमानाने छाती फुलते..Viral : किती खाणेरडापणा! 19 मिनिट 30 सेकंद व्हिडिओचा पार्ट 2 व्हायरल? शेअर होतीये लिंक; पोलिसांची वॉर्निंग.हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी कमेंट्समध्ये लिहिले आहे की, शिवरायांचा काळ डोळ्यांसमोर उभा राहिला.. काहींनी तर हा व्हिडिओ शाळा कॉलेजांमध्ये दाखवावा, अशी मागणी केली आहे. Maratha Empire चॅनलने हे तंत्रज्ञान वापरून इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवला आहे. सच्चे शिवभक्त आणि मराठा अभिमानी असाल तर हा व्हिडिओ लगेच पाहा आणि शेअर करा. जय भवानी! जय शिवाजी...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.