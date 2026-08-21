Viral News : खेळता खेळता ५ वर्षांच्या मुलीने गिळलं ५० ग्रॅम सोनं; डॉक्टरांनी असं काढलं बाहेर!

Viral News: सोशल मीडियात एका आश्चर्यकारक घटनेबाबत खूप चर्चा सुरु आहे.एका पाच वर्षांच्या मुलीने चुकून ५० ग्रॅम वजनाची सोन्याचे बिस्किट गिळले. तिला तातडीने रुग्णालयात न्यावे लागले. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर तिच्या शरीरातून ती सोन्याची वीट त्वरित बाहेर काढली. या घटनेची बातमी सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. वृत्तानुसार, ही घटना चीनमध्ये घडली..त्या मुलीकडे सुमारे ५० ग्रॅम वजनाची बिस्किट होते. खेळताना तिने ती तोंडात घातले आणि कोणाला काही समजण्याआधीच तिने ती गिळले. काय घडले हे समजताच तिच्या कुटुंबीयांची घाबरगुंडी उडाली आणि त्यांनी तिला त्वरित रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांसाठीही हे एक असामान्य प्रकरण होते, कारण लहान मुलांसाठी इतकी जड आणि भरीव वस्तू गिळणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते..UP Treasure: पडक्या घराखाली सापडला खजिना’! लाखोंची नाणी उचलून लहान मुलांनी केला पोबारा, थरारक घटनेचा video viral .रुग्णालयात पोहोचल्यावर डॉक्टरांनी मुलीची तपासणी केली आणि एक्स रेने तिच्या शरीरात सोन्याची बिस्किट असल्याची खात्री केली. त्यांनी ते बाहेर काढण्यासाठी त्वरित उपचार सुरू केले. वृत्तानुसार, डॉक्टरांनी ५० ग्रॅम वजनाची ती सोन्याचे बिस्किट यशस्वीरित्या बाहेर काढली. सुदैवाने, वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळाल्यामुळे मुलगी गंभीर दुखापतीपासून वाचली..या विचित्र घटनेवर चिनी सोशल मीडियावर काही मजेशीर प्रतिक्रियाही उमटल्या. काही लोकांनी गमतीने तिला "सोने खाणारी राक्षसीण" (gold-devouring beast) असे म्हटले. चीनमध्ये पालक अनेकदा अशा शब्दांचा गमतीने वापर करतात, कारण मुलांचे संगोपन आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठा खर्च येतो. या घटनेत तर त्या मुलीने खरोखरच सोने गिळले होते, त्यामुळे या शब्दाची अधिक चर्चा झाली..किरकोळ निष्काळजीपणाचे गंभीर परिणाम ही घटना पालकांसाठी एक महत्त्वाचा धडा आहे. लहान मुले अनेकदा जवळच्या वस्तू उचलतात आणि तोंडात घालतात. नाणी, खेळण्यांचे छोटे भाग, बॅटरी आणि इतर लहान वस्तू त्यांच्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात. या घटनेतही, खेळताना मुलीने सोन्याची बिस्किट तोंडात घातली होती. जर ती वस्तू श्वसननलिकेत गेली असती किंवा शरीराच्या आत कुठे अडकली असती, तर परिस्थिती गंभीर बनू शकली असती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.