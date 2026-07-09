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Viral Video: पुराच्या पाण्यात अचानक वाहून आले ९०० साप, किंग कोब्राचा एकाला दंश, परिसरात भीतीचे वातावरण; लोक घरात बसले लपून, व्हिडिओ व्हायरल

China Typhoon Flood Snakes : प्रशासनाने लोकांना घरात राहण्याचा सल्ला देत विशेष बचाव पथक तैनात केले. बहुतेक साप बिनविषारी असले तरी काही कोब्रा प्रजातीचे विषारी सापही आहेत.
Snakes seen swimming in floodwaters after Typhoon Mesak destroyed a breeding farm in Guangxi, China,

Snakes seen swimming in floodwaters after Typhoon Mesak destroyed a breeding farm in Guangxi, China,

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

चीनमध्ये टायफून 'मेसाक'मुळे आलेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि पुरामुळे गुआंग्शी प्रांतातील हेंगझोऊ शहरातील डेंगवेई गावात एक भयावह घटना घडली आहे. एका सापांच्या प्रजनन केंद्रातून सुमारे ८०० ते ९०० साप पुराच्या पाण्यात वाहून गेले. यामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये दहशत पसरली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या फोटो आणि व्हिडिओमध्ये साप पुराच्या प्रवाहात पोहताना दिसत आहेत.

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