Viral Video: पुराच्या पाण्यात अचानक वाहून आले ९०० साप, किंग कोब्राचा एकाला दंश, परिसरात भीतीचे वातावरण; लोक घरात बसले लपून, व्हिडिओ व्हायरल

चीनमध्ये टायफून 'मेसाक'मुळे आलेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि पुरामुळे गुआंग्शी प्रांतातील हेंगझोऊ शहरातील डेंगवेई गावात एक भयावह घटना घडली आहे. एका सापांच्या प्रजनन केंद्रातून सुमारे ८०० ते ९०० साप पुराच्या पाण्यात वाहून गेले. यामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये दहशत पसरली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या फोटो आणि व्हिडिओमध्ये साप पुराच्या प्रवाहात पोहताना दिसत आहेत. .पुराच्या पाण्याने सापांचा फार्म पूर्णपणे वाहून गेल्याने हे साप आसपासच्या गावठाणात आणि रस्त्यांवर पसरले. स्थानिक प्रशासनाने गावकऱ्यांना घरातच राहण्याचा सल्ला दिला आहे. एका व्हिडिओमध्ये साप पुराच्या पाण्यात वाहताना स्पष्ट दिसत आहेत, ज्याने लोकांच्या मनात भीती निर्माण केली आहे..Latest Marathi News Live Update : नवी मुंबईत दिवसभर पाऊस सुरू असल्याने वाहतूक कोंडी.बचाव कार्य सुरूया संकटाचा सामना करण्यासाठी १० सदस्यांचे विशेष बचाव पथक तैनात करण्यात आले आहे. हे पथक मासेमारीची जाळी आणि स्टन गन्सचा वापर करून साप पकडण्याचे काम करत आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, यातील बहुतेक साप बिनविषारी असले तरी काही विषारी कोब्रा प्रजातीचेही आहेत. आतापर्यंत एका गावकऱ्याला साप चावल्याची घटना घडली असून त्याला वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत.डेंगवेई गाव समितीच्या प्रमुख वू झी यांनी सांगितले की, "सध्या एक गावकरी उपचार घेत आहे. आसपासच्या गावांतील रहिवासी स्वयंस्फूर्तीने साप पकडण्यासाठी मदत करत आहेत." .ही घटना केवळ सापांच्या सुटकेची नाही, तर टायफून मेसाकमुळे संपूर्ण दक्षिण चीनमध्ये निर्माण झालेल्या विनाशकारी पुराची आहे. गुआंग्शी प्रांतात अनेक नद्यांना पूर आला असून काही धरणे फुटल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. यामुळे आतापर्यंत अनेक जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि हजारो लोक बेघर झाले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी बचाव आणि मदत कार्य तीव्र करण्याचे आदेश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.